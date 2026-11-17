Masz dowód osobisty? Nadchodzi zmiana, na którą czekały miliony Polaków. Jest ważna data
Szykuje się prawdziwa rewolucja w załatwianiu spraw urzędowych. Już 1 grudnia 2026 roku miałyby zacząć obowiązywać nowe zasady dotyczące dowodów osobistych. Najważniejsza zmiana oznacza koniec uciążliwych podróży do urzędu tylko po to, by odebrać dokument. To jednak nie wszystko. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało także ułatwienia dla seniorów, rodziców i osób, których dokument został unieważniony przez pomyłkę. Jest jednak ważne zastrzeżenie dotyczące terminu wejścia przepisów w życie.
Koniec z podróżami po dowód osobisty? Takiej zmiany Polacy oczekiwali od lat
Wyobraź sobie, że składasz wniosek o nowy dowód osobisty w jednym mieście, ale zanim dokument zostanie wyprodukowany, przeprowadzasz się kilkaset kilometrów dalej. Obecnie oznacza to zazwyczaj konieczność powrotu do urzędu, który przyjął wniosek. Nawet jeżeli wyjazd zajmuje cały dzień i wiąże się z dodatkowymi kosztami, dokument trzeba odebrać w określonym miejscu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zmienić te zasady. Zgodnie z przygotowanym projektem obywatel będzie mógł wskazać inną gminę, w której zamierza odebrać gotowy dowód osobisty. Oznacza to, że osoba składająca wniosek przykładowo w Warszawie mogłaby wskazać Kraków, Gdańsk albo inne miasto jako miejsce odbioru dokumentu.
To istotna zmiana zwłaszcza dla studentów, pracowników przebywających czasowo poza miejscem zamieszkania i osób często zmieniających miejsce pobytu. Nowe rozwiązanie ma ograniczyć niepotrzebne podróże oraz ułatwić załatwianie formalności bez konieczności ponownego odwiedzania tego samego urzędu.
Ważny jest jednak jeden szczegół. Możliwość odebrania dowodu w innej gminie nie oznacza automatycznie, że gotowy dokument będzie można w dowolnym momencie odebrać w przypadkowo wybranym urzędzie. Projekt przewiduje określenie miejsca odbioru w ramach procedury składania wniosku.
Seniorzy mogą dostać dowody ważne aż 15 lat
Kolejna istotna propozycja dotyczy osób, które ukończyły 70. rok życia. Obecnie standardowy okres ważności dowodu osobistego dla dorosłych wynosi 10 lat. Nowelizacja przewiduje wydłużenie tego okresu do 15 lat dla osób należących do wskazanej grupy wiekowej.
Dla seniorów oznaczałoby to rzadszą konieczność wymiany dokumentu, wykonywania nowego zdjęcia i odwiedzania urzędu. Takie rozwiązanie byłoby szczególnie korzystne dla osób z ograniczoną mobilnością, przewlekle chorych i tych, dla których każda wizyta w urzędzie wymaga pomocy członków rodziny.
Nie wszystkie elementy dowodu będą jednak ważne równie długo. Projekt zakłada utrzymanie dziesięcioletniego okresu ważności wybranych certyfikatów elektronicznych, związanych między innymi z identyfikacją i podpisem osobistym. W praktyce ważność samego dokumentu i możliwość korzystania z niektórych funkcji elektronicznych mogą zatem kończyć się w różnych terminach.
Urzędnik pomyli się przy unieważnieniu dowodu? Ma pojawić się rozwiązanie
Jedną z bardziej praktycznych zmian jest propozycja przywracania ważności dokumentów unieważnionych w wyniku oczywistej pomyłki administracyjnej. Dzisiaj błędne unieważnienie dowodu osobistego może oznaczać konieczność wyrobienia nowego dokumentu, nawet jeżeli problem powstał bez winy obywatela.
Ministerstwo chce umożliwić odwrócenie skutków niektórych błędów. Nie będzie to jednak ogólna zasada pozwalająca na ponowne aktywowanie każdego unieważnionego dowodu. Projekt przewiduje szczególne warunki, między innymi dotyczące rodzaju dokumentu i okoliczności jego unieważnienia.
Nowe rozwiązanie ma ograniczyć sytuacje, w których obywatel ponosi konsekwencje pomyłki urzędowej, chociaż nie dopuścił się żadnego zaniedbania.
Zgubiony dowód dziecka. Rodzice również mają zyskać ułatwienia
Zmiany przygotowane przez MSWiA obejmują także rodziców i opiekunów. Projekt przewiduje uproszczenie procedur elektronicznego zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka. W określonych przypadkach możliwe ma być załatwienie sprawy bez udziału urzędnika, po odpowiednim potwierdzeniu danych i uprawnień rodzica.
To ważne, ponieważ utrata dokumentu tożsamości dziecka może oznaczać konieczność szybkiego podjęcia działań, szczególnie przed zaplanowanym wyjazdem zagranicznym. Uproszczona procedura ma ograniczyć formalności i przyspieszyć przekazywanie informacji do odpowiednich rejestrów.
Projekt dotyczy również osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędu ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne poważne przeszkody. W określonych sytuacjach zgłoszenie utraty dokumentu będzie można połączyć z przyjęciem wniosku o wydanie nowego dowodu w miejscu pobytu obywatela.
Co zmieni się w Warszawie i na Mazowszu?
Dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego szczególne znaczenie może mieć możliwość odbierania dokumentów w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek. Z takiego rozwiązania mogłyby korzystać między innymi osoby studiujące w Warszawie, pracujące w stolicy, a mieszkające poza nią, lub przeprowadzające się pomiędzy miejscowościami Mazowsza.
Przykładowo osoba składająca wniosek w Radomiu, która następnie przeniesie się do Warszawy, mogłaby uniknąć powrotu do poprzedniego urzędu, pod warunkiem spełnienia zasad określonych w nowych przepisach.
Warto jednocześnie pamiętać, że już teraz wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski, niezależnie od miejsca zameldowania. Projektowana nowość dotyczy przede wszystkim możliwości wybrania innego miejsca odbioru dokumentu.
Czy 1 grudnia 2026 roku trzeba wymienić dowód osobisty?
Nie. Samo przygotowanie nowych przepisów nie oznacza obowiązkowej wymiany wszystkich dotychczasowych dokumentów. Jeżeli twój dowód osobisty pozostaje ważny, zawiera aktualne dane i nie wystąpiły inne okoliczności wymagające jego wymiany, nie musisz wyrabiać nowego dokumentu wyłącznie z powodu planowanych zmian.
O nowy dowód należy wystąpić między innymi wtedy, gdy kończy się ważność dotychczasowego, zmieniły się dane osobowe wymagające aktualizacji albo dokument został utracony lub uszkodzony. W przypadku zbliżającego się terminu ważności urzędnicy zalecają złożenie wniosku co najmniej 30 dni wcześniej.
Wydanie dowodu osobistego pozostaje bezpłatne. Standardowy termin realizacji wniosku wynosi do 30 dni, chociaż w szczególnych przypadkach może się wydłużyć.
1 grudnia coraz bliżej. Jest jednak ważne zastrzeżenie
W publikacjach poświęconych nowelizacji pojawia się data 1 grudnia 2026 roku jako termin rozpoczęcia obowiązywania nowych rozwiązań. Nie należy jednak traktować jej jako bezwarunkowo potwierdzonej dla całego pakietu.
Zmiany opisano w projekcie ustawy przygotowanym przez MSWiA, oznaczonym numerem UD329. W dostępnych oficjalnych materiałach rządowych projekt nadal figuruje jako przedmiot prac legislacyjnych. Aby nowe zasady zaczęły obowiązywać, niezbędne jest zakończenie odpowiedniej procedury prawodawczej i ustalenie terminów wejścia przepisów w życie.
Dlatego osoby planujące odebranie dowodu osobistego w innym urzędzie nie powinny jeszcze zakładać, że taka możliwość będzie dostępna automatycznie od 1 grudnia. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić aktualny stan prawny i informacje przekazywane przez właściwy urząd.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim pójdziesz do urzędu
Jeśli w najbliższych tygodniach zamierzasz wymienić dowód osobisty, przede wszystkim sprawdź jego datę ważności. Nie odkładaj złożenia wniosku tylko dlatego, że zapowiedziano nowe przepisy. Jeśli dokument utraci ważność, może to utrudnić załatwianie spraw bankowych, urzędowych i podróżowanie.
Jeżeli mieszkasz w Warszawie, ale jesteś zameldowany w innej miejscowości, nie musisz obecnie wracać do miejsca zameldowania, by złożyć wniosek. Możesz zrobić to w dowolnym urzędzie gminy. Trzeba jednak pamiętać, że według obowiązujących zasad odbiór dokumentu jest co do zasady związany z urzędem przyjmującym wniosek.
Osoby mające trudności z osobistym stawieniem się w urzędzie powinny skontaktować się z administracją gminną w celu ustalenia dostępnych sposobów załatwienia sprawy. Przewidziano już szczególne procedury dla osób, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogą dotrzeć do urzędu.
Planowane rozwiązania mogą oznaczać wyraźne uproszczenie formalności dla milionów obywateli. Ostateczne zasady i terminy ich wdrożenia zależą jednak od zakończenia prac nad ustawą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.