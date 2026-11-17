Nie żyje legenda Polskiego Radia. zmarła w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, w Warszawie
Smutne wiadomości ze świata polskich mediów i kultury. Nie żyje Maria Baliszewska, wybitna dziennikarka, etnomuzykolożka i jedna z najważniejszych postaci Polskiego Radia. Miała 79 lat. Przez ponad pół wieku dokumentowała muzyczne dziedzictwo Polski, ratując od zapomnienia pieśni, melodie i tradycje kolejnych pokoleń. Jej odejście wywołało poruszenie w środowisku radiowym.
Nie żyje Maria Baliszewska. Smutna wiadomość z Warszawy
Maria Baliszewska zmarła w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, w Warszawie. Informację o jej śmierci przekazało Polskie Radio, z którym była związana nieprzerwanie od 1973 roku. Dla wielu słuchaczy, artystów i badaczy muzyki tradycyjnej była nie tylko dziennikarką, ale również autorytetem, który przez dziesięciolecia przypominał o wartości polskiego dziedzictwa kulturowego.
Jej działalność wykraczała daleko poza przygotowywanie audycji radiowych. Podróżowała po Polsce, rejestrowała występy muzyków ludowych i dokumentowała tradycje, które bez takich działań mogłyby zniknąć wraz z odchodzącymi pokoleniami. Dzięki jej pracy zachowały się tysiące nagrań, stanowiących dziś niezwykle cenne świadectwo historii polskiej kultury.
Poruszające pożegnanie. „Trudno nam dziś zebrać słowa”
Radiowa Dwójka pożegnała Marię Baliszewską, przypominając jej ogromny wkład w rozwój i popularyzację muzyki tradycyjnej. W opublikowanym wspomnieniu podkreślono, że była autorką tysięcy audycji oraz nagrań terenowych, festiwalowych i studyjnych. Jej dorobek obejmował zarówno dokumentowanie dawnych melodii, jak i promowanie współczesnych artystów inspirujących się kulturą ludową.
„Trudno nam dziś zebrać słowa” – napisano w pożegnaniu. Te krótkie słowa oddają skalę straty odczuwanej przez środowisko radiowe. Maria Baliszewska należała do ludzi, dla których praca zawodowa stała się życiową misją, a zainteresowanie muzyką tradycyjną przerodziło się w ponad pięćdziesiąt lat działalności na rzecz jej zachowania.
Stworzyła festiwal, który zmienił oblicze polskiej muzyki
Jednym z najważniejszych osiągnięć Marii Baliszewskiej było powołanie w 1994 roku Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Instytucja powstała z przekształcenia Redakcji Muzyki Ludowej Polskiego Radia, którą dziennikarka kierowała przez wiele lat. Centrum stało się ważnym miejscem dokumentowania, archiwizowania i popularyzowania tradycyjnej kultury muzycznej.
Baliszewska była również pomysłodawczynią i współtwórczynią Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, którego pierwsza edycja odbyła się w 1998 roku. Wydarzenie stworzyło przestrzeń dla artystów poszukujących nowych sposobów interpretowania muzyki tradycyjnej, łączących dawne melodie ze współczesnymi formami artystycznymi.
Współtworzyła także serię wydawniczą „Muzyka Źródeł”, prezentującą archiwalne nagrania tradycyjnych wykonawców z różnych regionów Polski. Jej działania pozwoliły utrwalić muzykę, która przez pokolenia funkcjonowała przede wszystkim w przekazie ustnym.
Związana z Warszawą i Uniwersytetem Warszawskim
Maria Baliszewska była absolwentką muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Polskim Radiu, a Warszawa stała się ważnym centrum jej działalności zawodowej. To właśnie ze stołecznej rozgłośni przez dziesięciolecia docierała do słuchaczy z opowieściami o polskiej kulturze muzycznej.
Jej dorobek zdobył również międzynarodowe uznanie. W latach 1998–2009 kierowała grupą roboczą Europejskiej Unii Radiowej zajmującą się muzyką tradycyjną i folkową. Współpracowała z radiowcami i badaczami z różnych krajów, pomagając prezentować polskie tradycje muzyczne poza granicami kraju.
Wielokrotnie nagradzana. Jeszcze w 2026 roku otrzymała prestiżowe wyróżnienie
Za swoją działalność Maria Baliszewska była wielokrotnie honorowana. W 1993 roku otrzymała Złoty Mikrofon, jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych ludziom radia. W 2011 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a pięć lat później otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodę im. Oskara Kolberga.
Jeszcze w czerwcu 2026 roku wręczono jej Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Wyróżnienie stanowiło wyraz uznania dla jej wieloletniej pracy na rzecz polskiej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Odeszła, ale pozostawiła po sobie niezwykłe dziedzictwo
Śmierć Marii Baliszewskiej kończy ważny rozdział w historii Polskiego Radia. Jej praca udowadniała, że muzyka ludowa nie musi być jedynie wspomnieniem przeszłości. Może pozostawać żywą częścią współczesnej kultury, inspirować nowe pokolenia artystów i przypominać o wspólnych korzeniach.
Po dziennikarce pozostały tysiące audycji, nagrań i muzycznych świadectw. Dzięki nim głosy dawnych śpiewaków, melodie wiejskich kapel i historie lokalnych społeczności nadal będą dostępne dla przyszłych pokoleń. Maria Baliszewska miała 79 lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.