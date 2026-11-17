Black Week w Biedronce! Gigantyczna promocja. Drugi produkt za darmo, ale jest jeden warunek
Biedronka ruszyła z mocną ofertą na Black Week. Tym razem na celowniku klientów znalazły się popularne kapsułki do prania Persil Power Caps. Sieć przygotowała promocję „1+1 gratis”, dzięki której można otrzymać dwa opakowania w cenie jednego. Oferta obowiązuje od 16 do 21 listopada, ale trzeba spełnić określone warunki. Szczególnie ważny jest dzienny limit zakupów.
Black Week w Biedronce. Promocja na popularne kapsułki do prania
Biedronka rozpoczęła tydzień wyjątkowych ofert pod hasłem Black Week. Jedną z promocji przedstawionych na oficjalnej stronie sieci jest akcja dotycząca kapsułek do prania Persil Power Caps. To produkty, które wielu klientów regularnie kupuje do codziennego prania, dlatego możliwość otrzymania drugiego opakowania bez dodatkowej opłaty może przyciągnąć uwagę osób planujących większe zakupy chemii gospodarczej.
Promocja obejmuje Persil Power Caps w opakowaniach po 29 sztuk, w wariantach Color oraz Universal. Zgodnie z materiałem reklamowym Biedronki przy zakupie dwóch opakowań klient płaci za jedno, a drugie otrzymuje gratis. Jest to zatem klasyczna promocja „1+1 gratis”, która pozwala ograniczyć wydatek przy zakupie większej ilości produktu.
Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 16 listopada i potrwa do soboty 21 listopada 2026 roku. Warto jednak pamiętać, że promocja została przygotowana dla posiadaczy karty Moja Biedronka.
Dwa opakowania Persila za 48,99 zł. Tak wygląda promocja
Według oficjalnej grafiki reklamowej cena jednego opakowania Persil Power Caps wynosi 48,99 zł. W ramach promocji „1+1 gratis” klient otrzymuje dwa opakowania za tę kwotę, pod warunkiem spełnienia zasad akcji.
Oznacza to, że za 48,99 zł można kupić łącznie 58 kapsułek do prania. Średnia cena pojedynczego opakowania spada wówczas do około 24,50 zł, natomiast koszt jednej kapsułki wynosi około 84 groszy.
To szczególnie istotne dla gospodarstw domowych, w których pralka jest uruchamiana często. Zakup dwóch opakowań pozwala zrobić zapas produktu, który przy regularnym użytkowaniu może wystarczyć na wiele tygodni.
Uwaga na ważny warunek. Nie każdy skorzysta z promocji
Najważniejszym ograniczeniem jest konieczność skorzystania z karty Moja Biedronka. To właśnie jej posiadaczom przysługuje promocyjna oferta. Osoby, które nie użyją karty podczas zakupów, nie powinny zakładać, że otrzymają drugie opakowanie bezpłatnie.
Sieć wprowadziła także dzienny limit wynoszący dwa opakowania gratis na kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że maksymalnie w ramach tego limitu można otrzymać dwa darmowe opakowania dziennie, kupując odpowiednią liczbę produktów objętych akcją.
Warto zwrócić uwagę na ten szczegół jeszcze przed podejściem do kasy. Jeśli ktoś planuje zakup większej ilości kapsułek, powinien sprawdzić warunki promocji, aby uniknąć zaskoczenia podczas płatności.
Promocja w Warszawie i na Mazowszu. Do kiedy można skorzystać?
Oferta została zaprezentowana na oficjalnej stronie Biedronki jako część ogólnopolskiej akcji Black Week. Mogą się nią zainteresować również mieszkańcy Warszawy i Mazowsza, gdzie sieć ma liczne placówki. Dostępność konkretnych wariantów kapsułek może jednak zależeć od zapasów w poszczególnych sklepach.
Promocja obowiązuje od 16 do 21 listopada, co oznacza, że klienci mają kilka dni na zaplanowanie zakupów. W przypadku popularnych ofert warto wcześniej sprawdzić dostępność produktów w wybranym sklepie, ponieważ zainteresowanie konkretnymi artykułami może być duże.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak można rzeczywiście zaoszczędzić
Promocja „1+1 gratis” może być korzystna przede wszystkim dla osób, które i tak regularnie kupują kapsułki Persil Power Caps. Zamiast płacić 48,99 zł za pojedyncze opakowanie, można otrzymać dwa opakowania za tę samą kwotę. W efekcie średnia cena jednej kapsułki jest dwukrotnie niższa niż przy zakupie pojedynczego opakowania po cenie wskazanej w reklamie.
Warto jednak przed zakupem porównać ofertę z cenami innych detergentów. Najlepiej sprawdzić koszt pojedynczego prania, a nie tylko wysokość rabatu podawaną na reklamie. W przypadku tej promocji cena jednej kapsułki wynosi około 84 groszy, przy założeniu zakupu dwóch opakowań za 48,99 zł.
Trzeba również pamiętać o prawidłowym przechowywaniu kapsułek do prania. Produkty te powinny znajdować się w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
Promocja Biedronki potrwa do 21 listopada. Aby otrzymać drugi produkt gratis, trzeba korzystać z karty Moja Biedronka i przestrzegać dziennego limitu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.