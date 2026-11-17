Chcą odebrać polskie obywatelstwo Nataliji Panczenko. Tysiące podpisów pod petycją. Sprawa wywołała burzę
W Polsce narasta spór wokół Nataliji Panczenko, ukraińskiej aktywistki posiadającej polskie obywatelstwo. W Internecie pojawiła się petycja zatytułowana „Odebranie obywatelstwa Natalija Panczenko”, która zebrała tysiące podpisów. Jej autor domaga się sprawdzenia publicznej działalności aktywistki i ustalenia, czy jej wypowiedzi mogły naruszać polskie prawo. Kontrowersje podsyciły również wydarzenia w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie oraz wypowiedzi polityków. Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa zażądał nawet deportacji Panczenko. Eksperci i przepisy Konstytucji wskazują jednak na zasadniczą przeszkodę: obywatela polskiego nie można pozbawić obywatelstwa wbrew jego woli ani wydalić go z kraju.
Sprawa Natalii Panczenko ponownie stała się przedmiotem gorącej dyskusji w mediach społecznościowych. Aktywistka, znana z zaangażowania we wspieranie Ukrainy i rozwijanie relacji polsko-ukraińskich, od dłuższego czasu budzi sprzeczne reakcje części opinii publicznej. Najnowsza fala kontrowersji dotyczy petycji internetowej, wcześniejszych wypowiedzi Panczenko oraz inicjatywy związanej z przyznaniem społecznego wyróżnienia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Tysiące osób podpisały petycję. Chcą działań wobec Natalii Panczenko
Na portalu PetycjeOnline dostępna jest inicjatywa zatytułowana „Odebranie obywatelstwa Natalija Panczenko”. Jej autorem jest Jakub Lewandowski. Petycja została skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwych organów państwowych.
Inicjatywa zebrała tysiące podpisów, a jej popularność wzrosła w ostatnich dniach. Licznik poparcia zmienia się na bieżąco, dlatego dokładny wynik należy sprawdzać bezpośrednio na stronie organizatora zbiórki.
Choć tytuł petycji sugeruje żądanie odebrania polskiego obywatelstwa, jej rzeczywista treść jest bardziej szczegółowa. Autor zwraca się do instytucji państwowych o przeanalizowanie publicznych wypowiedzi i działalności Natalii Panczenko pod kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz interesem Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród postulatów znalazły się również sprawdzenie, czy doszło do ewentualnych naruszeń prawa, oraz podjęcie odpowiednich działań, jeżeli właściwe organy stwierdzą ku temu podstawy. Autorzy oczekują także przedstawienia opinii publicznej wyników takiej analizy w zakresie dopuszczalnym przez przepisy.
Skąd wzięła się burza? W tle wypowiedzi aktywistki
Jednym z najczęściej przywoływanych powodów krytyki są wypowiedzi Natalii Panczenko dotyczące możliwego zaostrzenia relacji między Polakami i Ukraińcami. Szczególnie dużo emocji wywołał wywiad udzielony ukraińskim mediom w 2025 roku.
Aktywistka mówiła wówczas o ryzyku narastania napięć społecznych i wskazywała, że pogłębianie konfliktów może doprowadzić do przemocy, bójek oraz podpaleń na terytorium Polski.
Fragment wypowiedzi był następnie rozpowszechniany w internecie jako rzekoma zapowiedź podpaleń. Panczenko odrzuciła taką interpretację, wyjaśniając, że ostrzegała przed skutkami podsycania wrogości i pogłębiania podziałów między narodami.
Serwis factcheckingowy Demagog przeanalizował nagranie i wskazał, że rozpowszechniane fragmenty nie oddawały pełnego kontekstu rozmowy. Według tej analizy Panczenko nie ogłaszała zamiaru organizowania podpaleń, lecz przedstawiała swoje obawy dotyczące możliwej eskalacji napięć społecznych.
Nie zmienia to faktu, że jej słowa stały się przedmiotem ostrej debaty politycznej. Krytycy kwestionują sposób formułowania takich wypowiedzi, natomiast obrońcy aktywistki podkreślają, że nie wolno przedstawiać ostrzeżenia przed przemocą jako groźby jej zorganizowania.
Kontrowersje po uroczystości w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie
Nowa fala krytyki pojawiła się również w związku z wydarzeniem z 12 listopada 2026 roku. W Ambasadzie Ukrainy w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania Obywatelskiego Orderu Przyszłości, społecznego wyróżnienia dla Wołodymyra Zełenskiego i narodu ukraińskiego.
Inicjatywa powstała w odpowiedzi na spór dotyczący oficjalnego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego prezydenta. Wśród osób zaangażowanych we wsparcie społecznego wyróżnienia wymieniano Natalię Panczenko oraz przedstawicieli polskiego życia publicznego, kultury i organizacji społecznych.
Kontrowersje wywołał także wygląd wyróżnienia, w którym wykorzystano stylizowany wizerunek orła w barwach nawiązujących do flagi Ukrainy.
Część polityków uznała takie przedstawienie symbolu za niedopuszczalne. Inni uczestnicy debaty wskazują natomiast na symboliczny charakter społecznej inicjatywy i podkreślają, że samo zastosowanie stylizacji orła nie przesądza jeszcze o naruszeniu przepisów dotyczących ochrony godła państwowego.
Poseł Konfederacji żąda deportacji. Padły ostre słowa
Do sprawy odniósł się poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa. Polityk publicznie skrytykował udział Natalii Panczenko w inicjatywie i zażądał jej natychmiastowej deportacji z Polski.
Postulat wywołał kolejne komentarze, ponieważ dotyczy osoby posiadającej polskie obywatelstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatela polskiego nie można deportować z kraju, niezależnie od tego, czy posiada obywatelstwo od urodzenia, czy uzyskał je w późniejszym czasie.
Nie ma również potwierdzonych informacji, aby wobec Natalii Panczenko zapadł wyrok stwierdzający popełnienie przestępstwa w związku z opisywanymi wydarzeniami. Publiczne zarzuty polityków i komentarze w internecie nie zastępują ustaleń odpowiednich organów.
Czy można odebrać polskie obywatelstwo? Konstytucja mówi jasno
To najważniejsza kwestia prawna w całej sprawie. Artykuł 34 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje, że obywatel polski nie może utracić polskiego obywatelstwa, chyba że sam się go zrzeknie.
Oznacza to, że obowiązujące przepisy nie pozwalają państwu po prostu odebrać obywatelstwa osobie, która wypowiada się w sposób budzący kontrowersje lub jest krytykowana przez część opinii publicznej.
Co istotne, ochrona konstytucyjna obejmuje wszystkich obywateli, niezależnie od sposobu nabycia obywatelstwa. Osoba, która otrzymała polskie obywatelstwo po przeprowadzce do kraju, korzysta z tej samej podstawowej gwarancji konstytucyjnej co obywatel posiadający je od urodzenia.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziło wcześniej, że wprowadzenie możliwości przymusowego odbierania obywatelstwa wymagałoby zmiany Konstytucji.
Odrębna sytuacja może dotyczyć stwierdzenia wadliwości wcześniejszej decyzji administracyjnej dotyczącej nabycia obywatelstwa. Nie jest to jednak procedura pozwalająca pozbawić obywatela obywatelstwa za późniejsze poglądy lub wypowiedzi.
A co z deportacją? Jest kolejny przepis
Konstytucja przewiduje również odrębną ochronę przed wydaleniem z kraju. Artykuł 52 ustęp 4 stanowi, że obywatela polskiego nie można wydalić z Polski ani zakazać mu powrotu.
Oznacza to, że żądanie deportacji Natalii Panczenko nie może zostać zrealizowane w ramach zwykłych procedur przewidzianych dla cudzoziemców, ponieważ aktywistka posiada polskie obywatelstwo.
Nie oznacza to jednocześnie, że obywatel polski nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa. Jeśli właściwe organy stwierdzą podejrzenie popełnienia przestępstwa, mogą prowadzić odpowiednie postępowanie na zasadach obowiązujących każdego obywatela.
Prawo do obywatelstwa i odpowiedzialność za konkretne działania są jednak dwiema odrębnymi kwestiami.
W obronie aktywistki wystąpili przedstawiciele inicjatywy społecznej
W poniedziałek, 16 listopada, opublikowano również oświadczenie inicjatywy „Ciepło z Polski” w obronie Natalii Panczenko. Jego autorzy skrytykowali rozpowszechnianie w mediach społecznościowych informacji, które ich zdaniem godzą w dobre imię aktywistki.
W oświadczeniu podkreślono wieloletnie zaangażowanie Panczenko w pomoc humanitarną, wspieranie Ukrainy oraz rozwijanie współpracy między polskim i ukraińskim społeczeństwem.
Przedstawiciele inicjatywy ocenili, że kampania wymierzona w aktywistkę jest napędzana między innymi przez środowiska skrajnie prawicowe oraz konta prowadzące działania dezinformacyjne. Jest to stanowisko autorów oświadczenia, a nie ustalenie pozwalające przypisać konkretnym osobom udział w skoordynowanej operacji.
Spór pokazuje, jak głęboko podzielone są opinie na temat działalności Natalii Panczenko i sposobu prowadzenia publicznej debaty o relacjach polsko-ukraińskich.
Kim jest Natalia Panczenko?
Natalia Panczenko jest aktywistką ukraińskiego pochodzenia, obywatelką Polski i założycielką Fundacji Stand with Ukraine. Od lat angażuje się w działania pomocowe, społeczne i inicjatywy dotyczące relacji pomiędzy Polską a Ukrainą.
We wrześniu 2026 roku otrzymała Medal Wolności Słowa w kategorii Obywatel/Obywatelka. Organizatorzy wyróżnienia docenili jej działalność na rzecz porozumienia między Polakami i Ukraińcami oraz zaangażowanie w projekty społeczne.
Przyznanie medalu również spotkało się z krytyką części środowisk politycznych. Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik wysunęła wtedy postulat zmiany przepisów tak, aby możliwe było odbieranie obywatelstwa osobom, które uzyskały je po przyjeździe do Polski.
Takie rozwiązanie, jak wyjaśniło MSWiA, wymagałoby zmian konstytucyjnych i musiałoby uwzględniać zasadę równości obywateli wobec prawa.
Co właściwie może zmienić internetowa petycja?
Internetowa zbiórka podpisów może zwrócić uwagę opinii publicznej i polityków na określony problem. Nie jest jednak równoznaczna z podjęciem decyzji administracyjnej lub sądowej.
Podpisy zebrane na prywatnym portalu nie powodują automatycznie wszczęcia postępowania karnego ani zmiany statusu prawnego osoby, której dotyczą. Nie zastępują również procedury zmiany Konstytucji.
W przypadku petycji dotyczącej Natalii Panczenko postulaty obejmują przede wszystkim zbadanie jej działalności i ustalenie, czy istnieją podstawy do działań przewidzianych prawem.
Nie wiadomo, czy właściwe organy podejmą jakiekolwiek formalne czynności na podstawie tej inicjatywy. Samo poparcie petycji nie oznacza, że przedstawione w debacie zarzuty zostały potwierdzone.
Sprawa budzi emocje również w Warszawie
Kontrowersje mają bezpośredni związek ze stolicą. Natalia Panczenko jest zaangażowana w działalność organizacji wspierających Ukrainę, a jedna z najnowszych odsłon sporu dotyczy uroczystości, która odbyła się w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.
Debata obejmuje zarówno relacje polsko-ukraińskie, jak i znaczenie obywatelstwa, ochronę symboli państwowych oraz granice dopuszczalnej krytyki politycznej.
Warto przy tym oddzielić ocenę konkretnych wypowiedzi i działań jednej osoby od stosunku do całej społeczności ukraińskiej mieszkającej w Polsce. Odpowiedzialność prawna ma charakter indywidualny, a pochodzenie nie może stanowić podstawy do nierównego traktowania obywateli.
Tysiące podpisów, wezwania do deportacji i konstytucyjna przeszkoda
Internetowa petycja dotycząca Natalii Panczenko stała się kolejnym elementem sporu o działalność ukraińskiej aktywistki. Zbiórka podpisów zyskała rozgłos, a część polityków ponowiła krytykę jej publicznych wypowiedzi i działań.
Równocześnie przedstawiciele organizacji społecznych wystąpili w obronie aktywistki, wskazując na jej wieloletnią działalność humanitarną i ostrzegając przed rozpowszechnianiem zmanipulowanych informacji.
Najważniejsza pozostaje jednak kwestia prawna. Natalia Panczenko posiada polskie obywatelstwo, a Konstytucja chroni obywateli przed przymusowym pozbawieniem tego statusu oraz wydaleniem z kraju. Internetowa petycja, nawet poparta tysiącami podpisów, nie zmienia tych zasad. Ewentualne podejrzenia naruszenia prawa mogą natomiast być badane przez właściwe organy na takich samych zasadach jak w przypadku każdego innego obywatela.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.