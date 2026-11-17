Wstrząsające nagranie z zamachu w Krakowie. Mała dziewczynka została sama na ulicy. Pociski uderzały tuż obok niej
Nowe nagranie z zamachu, do którego doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie, pokazuje dramatyczne chwile, jakich doświadczyło małe dziecko. Gdy rozlegają się strzały, przerażeni przechodnie rzucają się do ucieczki. Na ulicy pozostaje dziewczynka, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie dochodzi do uderzeń pocisków. Nagranie obiegło media społecznościowe i wywołało ogromne poruszenie również poza Polską. Międzynarodowy profil Visegrád 24 twierdzi, że zamachowiec próbował strzelać do dziecka. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia, że dziewczynka była świadomie wybranym celem napastnika.
New video shows the Krakow attacker trying to shoot a small child.
One shot hits right next to the child’s legs while the second wall hits a wall https://t.co/MZYXhNXjdx
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026
Do sieci trafiły kolejne materiały dokumentujące tragiczne wydarzenia z 7 listopada 2026 roku. Tym razem szczególną uwagę zwróciło nagranie ukazujące małe dziecko znajdujące się na krakowskim Rynku w chwili strzelaniny. Film pojawił się między innymi na profilu „Dziennik Śledczy”, a następnie był udostępniany przez kolejne konta internetowe. O materiale poinformował również portal KrakówDlaWas, którego artykuł ukazał się 16 listopada.
Dziewczynka została na ulicy. Wokół niej rozlegały się strzały
Według opisu nagrania opublikowanego przez KrakówDlaWas mała dziewczynka znajdowała się wśród przechodniów, kiedy rozpoczęła się strzelanina. Dorośli zaczęli gwałtownie uciekać w poszukiwaniu schronienia. W powstałym chaosie dziecko przez chwilę pozostawało na chodniku.
Najbardziej niepokojące są kolejne sekundy filmu. Jak opisuje portal, pociski uderzały w nawierzchnię tuż przed dziewczynką oraz za jej plecami. Sytuacja była niezwykle niebezpieczna, ponieważ dziecko znajdowało się bezpośrednio w rejonie ostrzału.
Nie ma informacji, aby dziewczynka widoczna na tym konkretnym nagraniu została postrzelona. Sam fakt, że znajdowała się tak blisko miejsca uderzeń pocisków, pokazuje jednak skalę zagrożenia, na jakie narażeni byli przypadkowi przechodnie.
Visegrád 24 publikuje nagranie. Pojawia się poważne oskarżenie
Materiał został rozpowszechniony również przez międzynarodowy profil Visegrád 24. W opisie publikacji stwierdzono, że nagranie pokazuje zamachowca próbującego zastrzelić małe dziecko.
Według tego konta jeden z pocisków miał uderzyć tuż obok nóg dziewczynki, a drugi w ścianę. Jest to jednak interpretacja przedstawiona przez autora wpisu, a nie ustalenie potwierdzone w oficjalnym komunikacie policji lub prokuratury.
Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić, że dziecko znajdowało się w bezpośrednim zagrożeniu podczas strzelaniny. Nie można natomiast jednoznacznie przesądzić, czy sprawca celowo mierzył właśnie w dziewczynkę.
Ustalenie kierunku oddanych strzałów, toru lotu pocisków i zamiaru napastnika wymaga analizy materiału dowodowego, którą mogą przeprowadzić odpowiednie służby.
Zamach w Krakowie. Sześć osób zginęło, szesnaście zostało rannych
Do tragicznego ataku doszło w sobotę, 7 listopada 2026 roku, po godzinie 15:00 w centrum Krakowa. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób przebywających w rejonie Rynku Głównego.
Według oficjalnego komunikatu Urzędu Miasta Krakowa śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych były cztery kobiety i dwóch mężczyzn.
Sprawca poruszał się samochodem. Strzały oddawano między innymi w rejonie ulicy Sławkowskiej, a następnie w innych częściach centrum. Ostrzelany został również tramwaj linii numer 1 na placu Wszystkich Świętych. Pocisk uszkodził szybę kabiny motorniczego, lecz w tym zdarzeniu nikt z pasażerów ani prowadzący pojazd nie odniósł obrażeń.
Napastnik został ostatecznie zatrzymany po interwencji policji w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Podczas działań został postrzelony i przewieziony do szpitala.
Przerażeni ludzie uciekali w panice. Na nagraniach słychać dzieci
Od pierwszych godzin po zamachu w internecie pojawiały się filmy zarejestrowane przez świadków. Widać na nich gwałtownie uciekających przechodniów, ludzi szukających schronienia w lokalach gastronomicznych oraz samochody poruszające się po Rynku.
Jedno z wcześniej opublikowanych nagrań dokumentowało przerażenie dzieci znajdujących się w okolicy. W tle słychać było płacz i krzyki, a jedno z dzieci wielokrotnie mówiło, że się boi.
Nowy materiał przedstawiający dziewczynkę na ulicy pokazuje kolejny dramatyczny wymiar tych wydarzeń. Zagrożenie dotyczyło nie tylko osób bezpośrednio trafionych przez pociski, lecz także przypadkowych świadków, w tym najmłodszych.
Śledczy badają przebieg zamachu. Nagrania mogą mieć znaczenie
Materiały z kamer monitoringu i telefonów świadków mogą być istotnymi dowodami w postępowaniu dotyczącym zamachu. Pozwalają odtwarzać trasę przemieszczania się napastnika, kolejność zdarzeń i zachowanie osób znajdujących się w poszczególnych miejscach.
W przypadku filmu przedstawiającego małą dziewczynkę szczególne znaczenie może mieć ustalenie, skąd dokładnie padały strzały oraz w jakie miejsca uderzyły pociski.
To właśnie takie szczegóły mogą pozwolić odpowiedzieć na pytanie, czy dziecko było zamierzonym celem, czy znalazło się przypadkowo w strefie ostrzału.
Do czasu przedstawienia ustaleń śledczych należy odróżniać to, co pokazuje opublikowany materiał, od przypuszczeń dotyczących zamiarów zamachowca.
Nie wszystkie nagrania z Krakowa są prawdziwe. Eksperci ostrzegają
Po zamachu w mediach społecznościowych zaczęły krążyć również materiały fałszywe lub pozbawione właściwego kontekstu. Jednym z przykładów było nagranie rzekomo przedstawiające sprawcę zapowiadającego popełnienie przestępstwa przed rozpoczęciem ataku.
Jak ustalili dziennikarze i eksperci, materiał ten został wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji. Nie dokumentował rzeczywistej wypowiedzi zamachowca.
Serwis Demagog apelował o ostrożność przy udostępnianiu niesprawdzonych filmów i informacji dotyczących krakowskiej tragedii. Podkreślano, że rozpowszechnianie zmanipulowanych materiałów może pogłębiać chaos informacyjny.
W przypadku nagrania z dziewczynką jego istnienie i opisywaną treść potwierdzają publikacje medialne. Nadal jednak nie oznacza to, że wszystkie interpretacje towarzyszące filmowi zostały zweryfikowane.
Ochrona dziecka jest najważniejsza. Warto pamiętać o jego prywatności
Publikowanie materiałów przedstawiających dzieci w sytuacjach skrajnego zagrożenia wymaga szczególnej ostrożności. Dotyczy to zarówno tradycyjnych mediów, jak i kont w serwisach społecznościowych.
Już po zamachu Urząd Ochrony Danych Osobowych apelował o poszanowanie prywatności poszkodowanych, świadków i ich bliskich. Szczególną uwagę zwracano na konieczność ochrony wizerunków dzieci.
Dlatego przy dalszym rozpowszechnianiu nagrania zasadne jest niewskazywanie danych pozwalających zidentyfikować dziewczynkę oraz odpowiednie zabezpieczenie jej wizerunku.
Warto również pamiętać, że doświadczenie zagrożenia życia może mieć konsekwencje psychologiczne dla świadków, nawet jeżeli nie odnieśli fizycznych obrażeń.
Tragedia w Krakowie poruszyła całą Polskę
Zamach z 7 listopada wstrząsnął mieszkańcami Krakowa i całego kraju. Śmierć sześciu osób oraz obrażenia odniesione przez kolejnych szesnaście uświadomiły skalę wydarzeń, do których doszło w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce.
Nowe nagranie z udziałem małej dziewczynki ponownie przywołuje pytania dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających w miejscach publicznych oraz przebiegu samego ataku.
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza, podobnie jak dla całej Polski, sprawa pozostaje ważną informacją dotyczącą bezpieczeństwa publicznego. Nie oznacza jednak, że istnieje obecnie potwierdzone analogiczne zagrożenie w stolicy.
Nowe nagranie z Krakowa. Dziecko znalazło się o krok od tragedii
Materiał opublikowany 16 listopada pokazuje małą dziewczynkę znajdującą się na ulicy podczas zamachu na krakowskim Rynku Głównym. Według opisu portalu KrakówDlaWas pociski uderzały w nawierzchnię tuż obok dziecka, które pozostawało w rejonie ostrzału.
Międzynarodowy profil Visegrád 24 ocenił, że zamachowiec próbował celowo zastrzelić dziewczynkę. Tego zamiaru nie potwierdzono jednak niezależnie w dostępnych komunikatach właściwych służb.
Bezsporne pozostaje to, że podczas zamachu życie przypadkowych przechodniów, w tym dzieci, było bezpośrednio zagrożone. Nowe nagranie dokumentuje dramatyczną sytuację, w której mała dziewczynka znalazła się bardzo blisko uderzeń pocisków. Dalsze ustalenia dotyczące przebiegu strzelaniny i zamiarów sprawcy należą do prowadzących postępowanie śledczych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.