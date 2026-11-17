Wielka akcja służb w Warszawie. Jednoczesne naloty na 20 lokali, 16 osób zatrzymanych. Zabezpieczono ponad milion złotych
Wielka operacja policji, skarbówki i Straży Granicznej w Warszawie. Punktualnie o godzinie 8:00 funkcjonariusze jednocześnie wkroczyli do 20 wcześniej wytypowanych lokali na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie. Celem były miejsca podejrzewane o prowadzenie nielegalnych gier hazardowych. Skala działań jest imponująca: zabezpieczono 85 automatów o łącznej wartości przekraczającej milion złotych oraz około 92 tysiące złotych w gotówce. Zatrzymano 16 osób w wieku od 17 do 73 lat. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się również telefony, rejestratory monitoringu, nośniki pamięci i odręczne zapiski. Podczas przeszukań ujawniono także marihuanę. O wynikach operacji poinformowała 17 listopada Komenda Rejonowa Policji Warszawa II.
🚨 Policjanci z warszawskiego Mokotowa i funkcjonariusze @KAS_Warszawa przeprowadzili skoordynowaną akcję, w czasie której weszli jednocześnie do 20 wcześniej wytypowanych lokali, gdzie organizowano gry hazardowe bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Zabezpieczono 85 automatów do gier przekraczających wartość 1 miliona złotych oraz około 92 tysiące złotych w gotówce. Zatrzymano 16 osób podejrzewanych o udział w nielegalnym procederze, w tym 3 obywateli Polski, 2 obywateli Białorusi, 9 obywateli Ukrainy oraz obywateli Rosji i Mołdawii.
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— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 17, 2026
To jedna z większych opisanych ostatnio skoordynowanych akcji przeciwko nielegalnemu hazardowi w południowej części Warszawy. Operację poprzedziły ustalenia funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Policjanci zidentyfikowali lokale, w których mogły działać urządzenia wykorzystywane do organizowania gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Następnie przygotowano jednoczesne wejścia, aby w krótkim czasie przeprowadzić działania we wszystkich wytypowanych miejscach.
Godzina 8:00. Służby jednocześnie weszły do 20 lokali w Warszawie
Operacja została przeprowadzona na terenie trzech warszawskich dzielnic: Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Funkcjonariusze weszli do 20 wcześniej rozpoznanych lokali dokładnie o godzinie 8:00, rozpoczynając równoległe czynności kontrolne i procesowe.
Tak duża operacja wymagała zaangażowania wielu jednostek. W działaniach uczestniczyli policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, wspierani przez funkcjonariuszy wydziałów kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych, wywiadowczych i patrolowych.
Do akcji skierowano również policjantów komisariatów na Ursynowie i w Wilanowie. Wspólnie z nimi działali funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Podczas realizacji wykorzystano także psy służbowe.
Jednoczesne wejścia do lokali miały istotne znaczenie dla skuteczności działań. Pozwoliły służbom przeprowadzić kontrole w krótkim czasie, zabezpieczyć urządzenia oraz zebrać materiały, które mogą pomóc w ustaleniu skali i sposobu funkcjonowania nielegalnego procederu.
85 automatów o wartości ponad miliona złotych. Skala ujawnionego procederu
Podczas działań funkcjonariusze ujawnili łącznie 85 automatów do gier typu Hot-Spot. Według policyjnego komunikatu ich wartość przekracza milion złotych.
Urządzenia zostały zabezpieczone w związku z podejrzeniem wykorzystywania ich do prowadzenia gier hazardowych z naruszeniem przepisów. Służby sprawdzały, czy właściciele lub osoby obsługujące lokale posiadały wymagane uprawnienia do organizowania tego rodzaju działalności.
W Polsce prowadzenie gier na automatach podlega ścisłym ograniczeniom ustawowym. Nie można legalnie ustawiać i udostępniać takich urządzeń w dowolnym lokalu wyłącznie na podstawie zwykłej rejestracji działalności gospodarczej.
W przypadku nielegalnych punktów hazardowych przepisy przewidują dotkliwe konsekwencje finansowe, a także odpowiedzialność karną skarbową. Właśnie dlatego tego rodzaju kontrole są prowadzone wspólnie przez policję i Krajową Administrację Skarbową.
92 tysiące złotych w gotówce. Policjanci zabezpieczyli również elektronikę
Oprócz automatów funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli znaczne środki pieniężne. Łączna kwota gotówki ujawnionej wewnątrz urządzeń oraz podczas przeszukań wyniosła około 92 tysiące złotych.
Zabezpieczono również telefony komórkowe, rejestratory obrazu, nośniki danych oraz odręczne zapiski. Takie materiały mogą być istotne dla śledczych, ponieważ pozwalają badać sposób organizowania działalności, kontakty pomiędzy osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie lokali oraz przepływy pieniędzy.
Policja poinformowała także o ujawnieniu marihuany podczas czynności. Nie podano jednak szczegółów dotyczących ilości zabezpieczonej substancji ani tego, komu miała ona należeć.
Samo ujawnienie narkotyków nie przesądza również o istnieniu zorganizowanej grupy przestępczej. Ewentualne powiązania pomiędzy poszczególnymi osobami i rodzajami działalności muszą zostać ustalone w toku postępowania.
Zatrzymano 16 osób. Najmłodsza ma 17 lat, najstarsza 73
Jednym z najważniejszych rezultatów operacji było zatrzymanie 16 osób podejrzewanych o udział w nielegalnym procederze. Zatrzymani mają od 17 do 73 lat.
Według informacji Komendy Rejonowej Policji Warszawa II wśród zatrzymanych znalazło się trzech obywateli Polski, dwóch obywateli Białorusi, dziewięciu obywateli Ukrainy oraz po jednym obywatelu Rosji i Mołdawii.
Wszystkie te osoby są podejrzewane o udział w urządzaniu gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Sam fakt zatrzymania nie oznacza jednak stwierdzenia winy. O odpowiedzialności poszczególnych osób zdecydują właściwe organy na podstawie zebranego materiału dowodowego.
Obywatelstwo zatrzymanych jest informacją podaną przez policję, natomiast ewentualna odpowiedzialność karna ma charakter indywidualny i zależy od konkretnych ustaleń dotyczących każdej osoby.
Nawet 100 tysięcy złotych kary za jeden automat. Kwoty mogą być ogromne
Organizowanie nielegalnych gier na automatach może prowadzić do bardzo wysokich kar administracyjnych. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych sankcja może wynieść 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat.
W przypadku 85 urządzeń daje to teoretyczną kwotę aż 8,5 miliona złotych. Nie oznacza to jednak, że w tej konkretnej sprawie służby wymierzyły już taką karę. Jej nałożenie wymaga przeprowadzenia odpowiednich postępowań i ustalenia przesłanek odpowiedzialności.
Możliwe są także inne konsekwencje związane z naruszeniem przepisów podatkowych i skarbowych. Sankcje finansowe mają zniechęcać do prowadzenia działalności hazardowej poza przewidzianym prawem systemem kontroli.
Grożą nawet trzy lata więzienia. Policja wskazuje konkretny przepis
Zatrzymane osoby są podejrzewane o czyn określony w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis dotyczy urządzania lub prowadzenia gier hazardowych wbrew obowiązującym regulacjom.
Za takie przestępstwo grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do trzech lat. Ustawa przewiduje również możliwość orzeczenia obu tych kar łącznie.
Wysokość grzywny zależy od szczegółowych zasad określonych w Kodeksie karnym skarbowym, w tym sytuacji majątkowej sprawcy i ustalanej przez sąd wysokości stawki dziennej.
W przypadku prowadzonego obecnie postępowania nie wiadomo jeszcze, jakie rozstrzygnięcia zapadną wobec poszczególnych zatrzymanych. Komunikat policji dotyczy etapu działań i zabezpieczenia dowodów.
Dlaczego nielegalny hazard jest tak poważnym problemem?
Nielegalne punkty hazardowe działają poza systemem kontroli przewidzianym dla uprawnionych organizatorów gier. Oznacza to ryzyko naruszeń przepisów dotyczących prowadzenia działalności, nadzoru nad urządzeniami oraz rozliczania pieniędzy.
Policja zwraca uwagę, że tego rodzaju działalność może wiązać się również z innymi kategoriami przestępczości, w tym praniem pieniędzy, handlem narkotykami czy funkcjonowaniem grup przestępczych.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że wszystkie te przestępstwa zostały stwierdzone w przypadku 20 lokali objętych warszawską operacją. W przedstawionym komunikacie podstawą zatrzymań jest podejrzenie nielegalnego urządzania gier hazardowych, a dodatkowo poinformowano o ujawnieniu marihuany.
Istotnym problemem jest także bezpieczeństwo osób korzystających z nielegalnych punktów. Działalność prowadzona bez wymaganych zezwoleń może utrudniać kontrolę legalności urządzeń i zasad prowadzenia gier.
Mokotów, Ursynów i Wilanów. Co oznacza ta operacja dla mieszkańców Warszawy?
Akcja objęła trzy duże dzielnice południowej Warszawy. Służby nie przedstawiły w przekazanym komunikacie dokładnych adresów wszystkich 20 lokali, dlatego nie ma podstaw do publikowania przypuszczalnej listy miejsc objętych działaniami.
Dla mieszkańców najważniejsze jest to, że funkcjonariusze prowadzili jednoczesne kontrole w różnych punktach miasta. Wyniki pokazują, że nielegalne automaty mogły funkcjonować w większej liczbie lokali, a działania przeciwko takiej działalności wymagają wcześniejszego rozpoznania i skoordynowanej współpracy instytucji.
Osoby posiadające informacje dotyczące możliwego organizowania nielegalnych gier mogą przekazać je policji lub Krajowej Administracji Skarbowej. Nie należy natomiast samodzielnie podejmować prób kontrolowania takich miejsc ani konfrontować się z osobami, które mogą być zaangażowane w nielegalny proceder.
To nie koniec. Policja zapowiada kolejne działania
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II poinformowała, że zwalczanie nielegalnego hazardu pozostaje jednym z istotnych elementów działań przeciwko przestępczości gospodarczej.
Funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole wymierzone w osoby organizujące nielegalne gry i czerpiące z nich korzyści finansowe. Istotną rolę w tych działaniach ma odgrywać dalsza współpraca policji, Krajowej Administracji Skarbowej i innych służb.
Materiały zabezpieczone podczas najnowszej operacji, w tym telefony, nagrania monitoringu i dokumentacja, mogą posłużyć do ustalenia szczegółowego sposobu działania kontrolowanych punktów oraz ewentualnej odpowiedzialności poszczególnych osób.
85 automatów, 92 tysiące złotych i 16 zatrzymanych. Bilans wielkiej akcji
Operacja przeprowadzona przez warszawską policję, Mazowiecką Krajową Administrację Skarbową i Straż Graniczną zakończyła się zabezpieczeniem 85 automatów do gier o wartości przekraczającej milion złotych. W trakcie przeszukań ujawniono również około 92 tysiące złotych w gotówce, telefony, rejestratory monitoringu, nośniki danych, odręczne zapiski oraz marihuanę.
Zatrzymano 16 osób w wieku od 17 do 73 lat. Funkcjonariusze podejrzewają je o urządzanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia.
Za nielegalne urządzanie gier na automatach grożą wysokie kary finansowe, w tym administracyjna sankcja wynosząca 100 tysięcy złotych za każdy automat, oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat. Policja zapowiada dalsze działania, a zabezpieczony materiał będzie analizowany w prowadzonym postępowaniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.