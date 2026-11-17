Blackout 17 listopada? Internet zalewają ostrzeżenia o 72 godzinach bez prądu. Jest oficjalny komunikat i konkretna godzina
We wtorek, 17 listopada 2026 roku, ma dojść do wielkiego blackoutu, który potrwa nawet 72 godziny. Takie ostrzeżenia od kilku dni rozprzestrzeniają się na TikToku, Facebooku, platformie X i w komunikatorach internetowych. Niektóre wpisy zapowiadają całkowite wyłączenie prądu, internetu i telewizji, inne mówią o problemach z dostępem do banków i pieniędzy. Pojawia się nawet konkretna godzina: 20:20 czasu polskiego. Czy mieszkańcy Warszawy i Mazowsza rzeczywiście powinni przygotować się na trzy doby bez energii elektrycznej? Sprawdziliśmy, skąd wzięły się alarmujące doniesienia i co mówią oficjalne instytucje. Okazuje się, że na 17 listopada rzeczywiście zaplanowano ważne wydarzenie, ale nie ma ono nic wspólnego z wyłączeniem polskiej sieci energetycznej.
Od kilkudziesięciu godzin w mediach społecznościowych pojawiają się wiadomości, które mogą budzić poważny niepokój. Internauci ostrzegają przed rzekomą globalną awarią infrastruktury, sugerując, że 17 listopada nastąpią masowe przerwy w dostawach energii elektrycznej. Według części wpisów problemy mają potrwać 72 godziny, natomiast bardziej skrajne publikacje mówią nawet o 90 dniach zakłóceń. Wiele z tych materiałów odwołuje się do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, wcześniejszych awarii dużych platform technologicznych oraz przygotowań służb do sytuacji kryzysowych. Nie przedstawiają jednak wiarygodnych dowodów potwierdzających zapowiadany blackout.
72 godziny bez prądu? Ostrzeżenia rozchodzą się po internecie
Wpisy dotyczące 17 listopada przedstawiają różne scenariusze. Najczęściej powtarzana jest informacja o trzydniowej przerwie w dostawie energii elektrycznej, podczas której użytkownicy mieliby utracić dostęp do internetu, telefonii i usług bankowych. Niektóre publikacje zachęcają do natychmiastowego przygotowania zapasów wody, żywności i gotówki.
Na TikToku pojawiają się również nagrania sugerujące, że władze Stanów Zjednoczonych wiedzą o nadchodzącym załamaniu infrastruktury energetycznej. Jedno z rozpowszechnianych nagrań wykorzystuje zmodyfikowany materiał z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa. Wideo przedstawiano tak, jakby amerykański przywódca ostrzegał przed 90-dniowym blackoutem.
Serwis factcheckingowy PolitiFact sprawdził tę publikację i ustalił, że nagranie zostało zmanipulowane. Trump nie ogłosił w przywoływanym wystąpieniu nadchodzącej ogólnokrajowej awarii energetycznej.
Podobne doniesienia zweryfikowało Polskie Radio. Redakcja wskazała, że brak wiarygodnych przesłanek pozwalających przewidywać globalny blackout 17 listopada. Wiele alarmujących wpisów łączy niezwiązane ze sobą informacje w jedną sensacyjną historię.
Dlaczego właśnie 17 listopada? Jest oficjalny komunikat amerykańskich władz
Źródłem części internetowego zamieszania jest rzeczywiste wydarzenie zaplanowane w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA wspólnie z Federalną Komisją Łączności FCC ogłosiły przeprowadzenie ogólnokrajowego testu systemu ostrzegania Emergency Alert System, znanego pod skrótem EAS.
Test odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 14:20 czasu wschodnioamerykańskiego. W Polsce będzie wówczas godzina 20:20.
Podczas ćwiczenia amerykańskie stacje radiowe i telewizyjne oraz odpowiedni operatorzy usług nadawczych przekażą specjalny komunikat testowy. Normalna emisja programu może zostać przerwana na około minutę.
FEMA wyraźnie podkreśla, że chodzi wyłącznie o sprawdzenie działania systemu ostrzegania ludności. Odbiorcy nie muszą podejmować żadnych działań. Test nie obejmuje planowanego odłączenia sieci energetycznej, wyłączenia banków ani przerwania dostaw internetu.
Godzina 20:20 budzi emocje. Co dokładnie się wtedy wydarzy?
Godzina 20:20 pojawia się w wielu internetowych publikacjach, ponieważ jest polskim odpowiednikiem zaplanowanej godziny rozpoczęcia amerykańskiego testu. W rzeczywistości komunikat dotyczy przede wszystkim mediów elektronicznych działających na terenie Stanów Zjednoczonych.
Amerykańskie władze wyjaśniają, że system EAS służy przekazywaniu ważnych ostrzeżeń w przypadku katastrof naturalnych, zagrożeń bezpieczeństwa i innych sytuacji nadzwyczajnych. Regularne testowanie ma pomóc sprawdzić, czy informacje będą mogły dotrzeć do odbiorców podczas prawdziwego kryzysu.
W tym roku test nie obejmuje systemu Wireless Emergency Alerts, czyli powiadomień wysyłanych bezpośrednio na telefony komórkowe. Zaplanowano przede wszystkim sprawdzenie kanałów radiowych i telewizyjnych.
Nie ma więc powodu, aby oczekiwać, że o godzinie 20:20 w Warszawie lub innych polskich miastach automatycznie zgaśnie światło. Ta godzina odnosi się do testu w USA, a nie do funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
Skąd wzięły się informacje o 90 dniach bez prądu?
Niektóre internetowe ostrzeżenia powołują się na informacje dotyczące przygotowywania amerykańskich baz wojskowych do długotrwałego funkcjonowania w przypadku poważnej awarii infrastruktury cywilnej.
Jak wyjaśnia PolitiFact, amerykański Departament Obrony informował o działaniach mających zwiększyć zdolność określonych obiektów wojskowych do samodzielnego funkcjonowania przez 90 dni w przypadku zakłóceń zasilania z sieci cywilnej.
Takie przygotowania nie oznaczają jednak, że awaria została zaplanowana lub jest przewidywana na 17 listopada. Stanowią element zarządzania ryzykiem i zwiększania odporności infrastruktury na sytuacje nadzwyczajne.
W mediach społecznościowych informację o przygotowaniach wojskowych połączono z datą testu FEMA, tworząc niepotwierdzoną opowieść o nadchodzącym globalnym załamaniu dostaw energii.
Wcześniejsze awarie banków i Microsoftu. Czy wydarzenia są ze sobą powiązane?
Atmosferę niepokoju podsycają również informacje o problemach technicznych dużych firm technologicznych i instytucji finansowych. W ostatnich dniach pojawiały się doniesienia o utrudnieniach w dostępie do usług Microsoftu oraz problemach klientów części amerykańskich banków.
Niektóre internetowe publikacje sugerują, że awarie te są zapowiedzią większego, skoordynowanego wydarzenia, które ma nastąpić 17 listopada.
Nie przedstawiono jednak wiarygodnych dowodów na istnienie takiego związku. Problemy usług internetowych, incydenty bankowe i test systemu alarmowego mogą występować w podobnym czasie, nie będąc elementami jednego zdarzenia.
Również sama obecność wielu zgłoszeń awarii w serwisach monitorujących działanie stron internetowych nie potwierdza, że trwa globalny cyberatak lub że przygotowywane jest wyłączenie infrastruktury energetycznej.
Czy 17 listopada w Polsce zabraknie prądu? Co mówią oficjalne instytucje?
W Polsce za pracę krajowego systemu przesyłowego odpowiadają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To właśnie komunikaty operatora systemu przesyłowego, a nie anonimowe nagrania internetowe, są jednym z najważniejszych źródeł informacji o bezpieczeństwie dostaw energii.
W dostępnych informacjach nie ma wiarygodnego potwierdzenia, że na 17 listopada przewidywany jest ogólnopolski blackout trwający 72 godziny. Nie przedstawiono oficjalnego scenariusza wskazującego na zaplanowane wyłączenie zasilania w całym kraju.
Nie oznacza to, że awarie sieci elektroenergetycznej są niemożliwe. Lokalne przerwy w dostawach prądu mogą wystąpić w wyniku uszkodzeń linii, trudnych warunków pogodowych, usterek urządzeń lub planowanych prac technicznych.
Jest jednak ogromna różnica pomiędzy lokalną awarią a ogólnopolskim blackoutem, czyli rozległym zakłóceniem funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Nie ma podstaw, aby na podstawie internetowych wpisów twierdzić, że taki scenariusz nastąpi właśnie 17 listopada.
Jakie jest prawdopodobieństwo blackoutu 17 listopada?
Nie istnieje publicznie dostępny, wiarygodny model pozwalający obliczyć dokładne procentowe prawdopodobieństwo ogólnopolskiego blackoutu w konkretnym dniu. Dlatego podawanie wartości takich jak 1 procent, 5 procent czy 50 procent bez danych technicznych byłoby jedynie zgadywaniem.
Na podstawie dostępnych oficjalnych komunikatów i braku wiarygodnych sygnałów o nadchodzącej awarii ryzyko ogólnopolskiego blackoutu 17 listopada można ocenić jako bardzo niskie. Nie jest to jednak równoznaczne z gwarancją, że nigdzie w Polsce nie wystąpi lokalna przerwa w dostawach energii.
W sytuacjach rzeczywistego zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego szczególne znaczenie mają informacje publikowane przez PSE, operatorów sieci dystrybucyjnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i właściwe służby.
Warszawa i Mazowsze. Czy mieszkańcy powinni przygotować się na wyłączenia?
W odniesieniu do Warszawy i województwa mazowieckiego nie ma potwierdzonych informacji, że 17 listopada miałoby dojść do rozległego blackoutu związanego z opisywanymi internetowymi ostrzeżeniami.
Na Mazowszu, tak jak w innych regionach Polski, mogą natomiast występować standardowe planowane wyłączenia energii związane z modernizacją infrastruktury oraz nieprzewidziane lokalne awarie.
Informacji o takich zdarzeniach należy szukać u właściwych operatorów sieci. W Warszawie istotnym źródłem są komunikaty Stoen Operator, natomiast na wielu obszarach województwa mazowieckiego informacje o planowanych przerwach i awariach publikuje PGE Dystrybucja.
Jeśli w konkretnej okolicy zaplanowano prace energetyczne, nie oznacza to związku z teoriami dotyczącymi globalnego blackoutu. Planowane wyłączenia i internetowe zapowiedzi katastrofy są odrębnymi sprawami.
Co zrobić, gdy naprawdę zabraknie prądu?
Niezależnie od niepotwierdzonych doniesień warto znać podstawowe zasady postępowania podczas rzeczywistej awarii energetycznej. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy problem dotyczy wyłącznie mieszkania, całego budynku czy większego obszaru.
Jeśli prądu nie ma tylko w jednym lokalu, przyczyną może być zadziałanie odpowiedniego zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Nie należy jednak samodzielnie ingerować w uszkodzone przewody ani próbować naprawiać instalacji bez odpowiedniej wiedzy i uprawnień.
W przypadku większej awarii warto sprawdzić komunikaty operatora sieci i zgłosić problem za pośrednictwem jego oficjalnych kanałów. Numer 991 służy do zgłaszania awarii energetycznych.
Podczas przerwy w zasilaniu dobrze jest ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki, korzystać z latarki zamiast świec, jeśli istnieje ryzyko pożaru, oraz zadbać o możliwość kontaktu telefonicznego.
Osoby korzystające w domu ze sprzętu medycznego wymagającego stałego zasilania powinny mieć indywidualnie opracowany plan awaryjny, dostosowany do zaleceń personelu medycznego i możliwości technicznych urządzeń.
Czy warto mieć zapas wody, żywności i gotówki?
Przygotowanie podstawowych zapasów na sytuacje nadzwyczajne jest rozsądnym elementem bezpieczeństwa domowego. Nie musi jednak oznaczać, że spodziewamy się konkretnej katastrofy.
Rządowe zalecenia dotyczące przygotowania gospodarstwa domowego obejmują między innymi zapewnienie wody pitnej, podstawowych produktów spożywczych niewymagających gotowania, latarki, baterii, apteczki, leków oraz możliwości naładowania telefonu.
Niewielka ilość gotówki również może być przydatna podczas awarii terminali płatniczych lub problemów z dostępem do bankowości elektronicznej. Jej przygotowanie nie jest jednak dowodem, że banki zamierzają zablokować rachunki albo że pieniądze na kontach znikną.
Nie ma podstaw do podejmowania gwałtownych działań finansowych wyłącznie z powodu internetowych zapowiedzi blackoutu. Najważniejsze jest spokojne przygotowanie do zwykłych sytuacji awaryjnych i korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji.
Dlaczego podobne ostrzeżenia tak szybko zdobywają popularność?
Informacje o nagłym wyłączeniu prądu, internetu i usług bankowych wywołują silne emocje, ponieważ dotyczą podstawowych elementów codziennego życia. Im bardziej konkretna data i godzina, tym łatwiej taka wiadomość przyciąga uwagę.
W przypadku 17 listopada kluczową rolę odegrało połączenie prawdziwej informacji o amerykańskim teście alarmowym z niepotwierdzonymi przewidywaniami dotyczącymi infrastruktury energetycznej.
Dokładna godzina rozpoczęcia testu nadaje internetowym wpisom pozory wiarygodności. Jednak prawdziwość jednej informacji, na przykład godziny ćwiczenia FEMA, nie oznacza automatycznie prawdziwości pozostałych twierdzeń o 72 godzinach bez prądu.
Właśnie dlatego przy ocenie takich ostrzeżeń warto zawsze sprawdzić, czy zostały one potwierdzone przez instytucje odpowiedzialne za dany obszar bezpieczeństwa.
Co naprawdę wydarzy się 17 listopada o godzinie 20:20?
We wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 20:20 czasu polskiego rozpocznie się zaplanowany test amerykańskiego systemu ostrzegania Emergency Alert System. Przez około minutę część nadawców w Stanach Zjednoczonych będzie emitować komunikat kontrolny.
Test został oficjalnie zapowiedziany przez FEMA i FCC we wrześniu. Jest elementem okresowego sprawdzania sprawności systemu ostrzegania ludności. W przypadku rzeczywistego zagrożenia w dniu testu przewidziano możliwość jego przełożenia na 3 grudnia.
Nie zapowiedziano natomiast wyłączenia polskiej sieci energetycznej, odłączenia internetu w Europie ani zatrzymania systemów bankowych w związku z tym ćwiczeniem.
Blackout 17 listopada. Co wiadomo na pewno?
W mediach społecznościowych rzeczywiście rozpowszechniane są ostrzeżenia o rzekomym blackoucie, który miałby rozpocząć się 17 listopada i potrwać 72 godziny. Niektóre materiały przedstawiają jeszcze bardziej skrajne scenariusze, w tym wielotygodniowe zakłócenia funkcjonowania infrastruktury.
Wiarygodne źródła, w tym Polskie Radio i PolitiFact, nie znalazły potwierdzenia takich przewidywań. Istnieje natomiast oficjalna zapowiedź testu amerykańskiego systemu alarmowego, który odbędzie się o godzinie 20:20 czasu polskiego.
Najważniejszy wniosek: nie ma wiarygodnych podstaw, aby przewidywać ogólnopolski blackout 17 listopada. Internetowe ostrzeżenia nie są oficjalnymi komunikatami energetycznymi. Ryzyko lokalnych awarii istnieje zawsze, ale nie ma potwierdzenia, że we wtorek Polska ma zostać pozbawiona prądu na 72 godziny. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni kierować się informacjami PSE, operatorów energetycznych i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a nie niesprawdzonymi przepowiedniami z mediów społecznościowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.