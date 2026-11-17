PILNE! Wyciekły dane czytelników znanego polskiego magazynu. Przejęto również hasła. Wydawca apeluje o natychmiastową reakcję
Niepokojące informacje dla użytkowników jednego z polskich serwisów internetowych. Miesięcznik „Pismo” poinformował o wycieku danych zarejestrowanych czytelników i prenumeratorów. W ręce cyberprzestępcy trafiły imiona, nazwiska, adresy e-mail, loginy oraz hasła zapisane w zaszyfrowanej postaci. Atak nie dotyczył bezpośrednio aktualnej bazy serwisu, lecz archiwalnej kopii przechowywanej przez jego byłego dewelopera. Wydawca zdecydował o zresetowaniu haseł wszystkich użytkowników i wysłaniu ostrzeżeń. Szczególnie ważne zalecenie dotyczy osób, które korzystały z identycznego hasła również w innych serwisach.
O incydencie poinformowały 16 listopada 2026 roku portale Tabletowo i Wirtualne Media. Sprawa dotyczy serwisu magazynpismo.pl, należącego do miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pismo”, wydawanego przez Fundację Pismo z siedzibą w Warszawie. Informacje o naruszeniu bezpieczeństwa wydawca przekazał użytkownikom w wiadomości rozesłanej 13 listopada. Jak wynika z dostępnych doniesień, zagrożone zostały dane znajdujące się w archiwalnej kopii bazy pochodzącej sprzed trzech lat.
Cyberatak na dostawcę usług. Dane czytelników znalazły się w niepowołanych rękach
Do naruszenia bezpieczeństwa doszło po ataku na byłego dewelopera serwisu magazynpismo.pl. To właśnie ten podmiot przechowywał archiwalną kopię bazy danych użytkowników. Według informacji przekazanych przez wydawcę sprawca uzyskał nieuprawniony dostęp do tych informacji.
Warto podkreślić, że nie chodzi o włamanie do kont wszystkich obecnych użytkowników magazynu. Ujawnione dane pochodziły z konkretnego archiwum, obejmującego osoby posiadające konta w serwisie w listopadzie 2023 roku.
Oznacza to, że zagrożenie dotyczy również osób, które od dawna nie korzystają z serwisu, ale miały konto w czasie, z którego pochodzi przejęta baza. Samo zaprzestanie korzystania ze strony nie powoduje automatycznie, że wcześniej zapisane dane przestają istnieć.
Jakie dane wyciekły? Na liście także hasła
W archiwalnej bazie znajdowały się loginy użytkowników, adresy e-mail, imiona i nazwiska oraz hasła. Wydawca poinformował, że hasła były zapisane w zaszyfrowanej postaci, a nie jako zwykły, możliwy do bezpośredniego odczytania tekst.
To ważna informacja, ale nie oznacza całkowitego wyeliminowania ryzyka. Poziom ochrony zależy od zastosowanej metody zabezpieczenia haseł i jej odporności na próby odtworzenia. Nie ujawniono wystarczających szczegółów technicznych, aby niezależnie ocenić bezpieczeństwo przejętych zapisów.
Dlatego użytkownicy nie powinni zakładać, że zaszyfrowana postać hasła automatycznie chroni ich przed wszystkimi konsekwencjami wycieku. Szczególnie niebezpieczne może być korzystanie z jednego hasła w wielu miejscach.
Czy wyciekły dane kart płatniczych? Wydawca wyjaśnia
W komunikacie magazynu znalazła się również istotna informacja dotycząca płatności. Wydawca zapewnił, że wyciek nie objął danych kart płatniczych, ponieważ tego rodzaju informacje nie były przechowywane w jego serwisie.
Nie ma więc podstaw do twierdzenia, że na skutek opisanego ataku przejęto numery kart, daty ich ważności lub kody zabezpieczające. Zakres ujawnionych informacji dotyczył danych kont użytkowników znajdujących się w archiwalnej bazie.
Nie oznacza to jednak, że incydent można zignorować. Adresy e-mail oraz dane identyfikacyjne mogą zostać wykorzystane do przygotowywania wiadomości podszywających się pod znaną instytucję, a przejęte zapisy haseł stwarzają dodatkowe zagrożenie, jeśli uda się je odtworzyć.
Wydawca zresetował wszystkie hasła. Użytkownicy otrzymują wiadomości
Po otrzymaniu informacji o naruszeniu bezpieczeństwa magazyn „Pismo” zdecydował o zresetowaniu haseł wszystkich użytkowników serwisu. Jest to działanie zapobiegawcze, które ma ograniczyć możliwość dalszego wykorzystywania starych danych dostępowych.
Wydawca rozpoczął również wysyłanie wiadomości informujących o incydencie i konieczności ustawienia nowych haseł. Według przekazanych informacji część użytkowników mogła otrzymać powiadomienia z opóźnieniem ze względu na liczbę wysyłanych wiadomości.
Osoby, które posiadały konto w serwisie w listopadzie 2023 roku, powinny więc potraktować sprawę poważnie, nawet jeśli przez ostatnie lata nie logowały się na stronę.
Używałeś tego samego hasła w innych miejscach? Zmień je jak najszybciej
Najważniejsze zalecenie wydawcy dotyczy tak zwanego ponownego wykorzystywania haseł. Jeśli użytkownik posługiwał się takim samym hasłem na magazynpismo.pl oraz w poczcie elektronicznej, sklepie internetowym, serwisie społecznościowym lub innym portalu, powinien zmienić je także w tych usługach.
Nie wystarczy bowiem zabezpieczenie jednego konta, jeśli te same dane logowania nadal pozwalają uzyskać dostęp do innych serwisów. Cyberprzestępcy mogą próbować wykorzystywać przejęte informacje do automatycznych prób logowania na wielu stronach internetowych.
Nowe hasło powinno być unikalne, odpowiednio długie i nieużywane wcześniej w innych miejscach. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z menedżera haseł, który pozwala tworzyć i przechowywać różne hasła dla poszczególnych kont.
Uważaj na fałszywe e-maile. Przestępcy mogą podszywać się pod magazyn
Wydawca ostrzegł również przed możliwością wykorzystania przejętych informacji do ataków phishingowych. Polegają one na wysyłaniu wiadomości, które wyglądają na pochodzące od wiarygodnej firmy, instytucji lub znajomego serwisu.
W tym przypadku oszuści mogliby przygotować korespondencję sugerującą, że pochodzi ona od miesięcznika „Pismo”. Taka wiadomość może zawierać prośbę o pilną zmianę hasła, potwierdzenie danych lub kliknięcie odnośnika prowadzącego do fałszywej strony logowania.
Dlatego nawet jeśli użytkownik otrzyma wiadomość dotyczącą rzeczywistego incydentu, powinien zachować ostrożność. Najbezpieczniej samodzielnie wpisać adres serwisu w przeglądarce i korzystać z oficjalnej procedury odzyskiwania dostępu do konta, zamiast otwierać przypadkowe linki w wiadomościach.
Jak sprawdzić, czy masz konto objęte wyciekiem?
Według informacji opublikowanych przez Tabletowo incydent dotyczy osób, które posiadały konto na magazynpismo.pl w listopadzie 2023 roku. Jeśli rejestracja nastąpiła dopiero później, dane takiego konta nie powinny znajdować się w opisanej archiwalnej kopii.
Nie wiadomo jednak dokładnie, ilu użytkowników obejmowała baza. Nie podano także publicznie kompletnej listy przejętych kont. Sam brak powiadomienia w skrzynce pocztowej nie wystarcza więc do jednoznacznego stwierdzenia, że dane konkretnej osoby nie zostały objęte incydentem.
Warto sprawdzić folder ze spamem, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z wydawcą za pośrednictwem oficjalnej strony. Nie należy przekazywać hasła ani innych poufnych informacji osobom kontaktującym się przez niezweryfikowane kanały.
Dlaczego stara baza danych może być tak niebezpieczna?
Wielu użytkowników zakłada, że dane sprzed kilku lat nie mają już większego znaczenia. Tymczasem adresy e-mail, imiona i nazwiska często pozostają aktualne przez długi czas, a część osób przez lata używa identycznych lub bardzo podobnych haseł.
Właśnie dlatego archiwalne kopie baz danych stanowią potencjalnie wartościowy cel dla cyberprzestępców. Nawet jeśli kopia nie zawiera najnowszych informacji, może umożliwiać przygotowanie spersonalizowanych wiadomości lub prób logowania do innych usług.
Opisany incydent zwraca również uwagę na znaczenie bezpieczeństwa danych przechowywanych przez zewnętrznych dostawców usług informatycznych. Ochrona informacji nie kończy się na zabezpieczeniu aktualnie działającego serwisu, jeśli kopie danych nadal pozostają na innych systemach.
Warszawska fundacja wyjaśnia incydent. Nie wiadomo, ilu osób dotyczy wyciek
Magazyn „Pismo” jest wydawany przez Fundację Pismo z siedzibą w Warszawie. Jak podają Wirtualne Media, wydawca otrzymał informację o cyberataku od byłego dewelopera serwisu 12 listopada, a następnego dnia rozpoczął powiadamianie użytkowników.
Nie ujawniono dokładnej daty przeprowadzenia samego ataku ani liczby osób, których dane zostały przejęte. Wydawca pozostaje w kontakcie z byłym deweloperem i wyjaśnia okoliczności naruszenia bezpieczeństwa.
Nie należy zatem przedstawiać wycieku jako obejmującego wszystkich czytelników magazynu ani przypisywać mu konkretnej liczby poszkodowanych bez potwierdzonych danych.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Choć wydawca miesięcznika ma siedzibę w Warszawie, zagrożenie nie ogranicza się do jednego miasta czy regionu. Archiwalna baza mogła obejmować osoby z całej Polski, które posiadały konto w serwisie w listopadzie 2023 roku.
Warszawscy czytelnicy i prenumeratorzy powinni więc zastosować takie same środki ostrożności jak pozostali użytkownicy. Najważniejsze jest ustawienie nowego hasła oraz sprawdzenie innych kont, na których używano identycznych danych logowania.
Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość dotyczącą konta w magazynie, nie podawaj danych logowania przez otrzymany link. Możesz również zgłosić próbę wyłudzenia informacji do CERT Polska.
Co zrobić teraz? Najważniejsze kroki po wycieku danych
Przede wszystkim należy zmienić hasło do konta magazynu, jeśli dostęp nie został jeszcze przywrócony po jego zresetowaniu. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, czy identyczne hasło było wykorzystywane w innych serwisach, zwłaszcza w poczcie elektronicznej.
Warto także włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe wszędzie tam, gdzie usługa udostępnia taką możliwość. Dzięki temu sama znajomość hasła może okazać się niewystarczająca do przejęcia konta.
Przez następne tygodnie należy zwracać szczególną uwagę na wiadomości sugerujące konieczność pilnego potwierdzenia danych. Niepokój powinny wzbudzać zwłaszcza prośby o podanie kodów autoryzacyjnych, hasła do skrzynki pocztowej albo informacji płatniczych.
W przypadku podejrzenia przejęcia konta najlepiej natychmiast zmienić hasło, zakończyć aktywne sesje na innych urządzeniach i skontaktować się z obsługą danej usługi.
Wyciek danych „Pisma”. Najważniejsze ustalenia
Incydent dotyczy archiwalnej kopii bazy użytkowników serwisu magazynpismo.pl z listopada 2023 roku, która znajdowała się u byłego dewelopera strony. Według wydawcy przejęto imiona i nazwiska, loginy, adresy e-mail oraz hasła w zaszyfrowanej postaci.
Nie doszło do ujawnienia danych kart płatniczych w ramach opisanej bazy. Wydawca zresetował hasła użytkowników i rozpoczął wysyłanie powiadomień, a okoliczności ataku pozostają przedmiotem wyjaśnień.
Najważniejsze zalecenie jest proste: jeśli korzystałeś z serwisu „Pisma” w listopadzie 2023 roku, sprawdź bezpieczeństwo swoich kont. Jeżeli używałeś tego samego hasła również gdzie indziej, zmień je niezwłocznie. Zachowaj też ostrożność wobec wiadomości, które mogą podszywać się pod wydawcę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.