PILNE! Rosja uderza tuż za polską granicą. Wojsko uruchomiło obronę powietrzną. Jest komunikat Dowództwa Operacyjnego
Alarmujący komunikat polskiego wojska. W związku z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią Ukrainę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu niezbędnych sił i środków systemu obrony powietrznej. Polskie wojsko pozostaje w gotowości do reakcji, a szczególna uwaga skupiona jest na ochronie przestrzeni powietrznej w pobliżu zagrożonych obszarów.
❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej.
Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji.
#PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 17, 2026
Polska reaguje na rosyjskie uderzenia. Pilny komunikat wojska
We wtorek, 17 listopada, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało komunikat dotyczący sytuacji bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Powodem podjęcia działań są rosyjskie ataki na cele położone w zachodniej części Ukrainy, przeprowadzane z wykorzystaniem środków napadu powietrznego.
Jak poinformowało wojsko, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiono niezbędne elementy systemu obrony powietrznej. Oznacza to podjęcie działań mających zapewnić ochronę polskiego nieba w sytuacji wzmożonej aktywności militarnej Rosji za wschodnią granicą.
Decyzja ma charakter prewencyjny. Dowództwo zaznacza, że uruchomione siły i środki służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach położonych najbliżej zagrożonych obszarów.
Wojsko w gotowości. Sytuacja jest monitorowana
W swoim komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło, że na bieżąco śledzi rozwój wydarzeń związanych z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę. Podległe mu jednostki i środki systemu obrony powietrznej pozostają przygotowane do podjęcia odpowiednich działań, jeśli sytuacja będzie tego wymagała.
Jest to szczególnie istotne w przypadku ataków na zachodnią Ukrainę. Działania wojenne prowadzone w tej części kraju wymagają wzmożonej czujności polskich służb odpowiedzialnych za ochronę przestrzeni powietrznej.
Samo uruchomienie systemu obrony powietrznej nie oznacza jednak, że doszło do ataku na Polskę. W opublikowanym komunikacie nie ma informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ani o bezpośrednim zagrożeniu dla Warszawy i Mazowsza.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Choć działania polskiego wojska koncentrują się przede wszystkim na zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej w rejonach przylegających do zagrożonych obszarów, bezpieczeństwo powietrzne jest monitorowane w skali całego kraju.
Dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego najważniejsze jest rozróżnienie między wojskowymi działaniami prewencyjnymi a bezpośrednim alarmem dotyczącym ludności cywilnej. Aktualny komunikat nie zawiera nakazów pozostania w domach, ewakuacji ani informacji o konieczności podejmowania dodatkowych środków ostrożności w stolicy.
Nie oznacza to, że sytuację należy lekceważyć. Rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę są wydarzeniami, które polskie służby bezpieczeństwa traktują z należytą powagą. Wojsko utrzymuje gotowość i monitoruje rozwój wydarzeń.
Co powinieneś teraz zrobić?
Mieszkańcy Warszawy, Mazowsza i pozostałych regionów Polski powinni przede wszystkim śledzić oficjalne komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W sytuacjach związanych z bezpieczeństwem szczególnie ważne jest korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji i niewyciąganie pochopnych wniosków z pojedynczych doniesień pojawiających się w mediach społecznościowych.
Warto również pamiętać, że wojskowe procedury zabezpieczania przestrzeni powietrznej mogą być uruchamiane zapobiegawczo. Ich celem jest odpowiednio wczesne przygotowanie sił obronnych, a nie samo w sobie ogłoszenie zagrożenia dla mieszkańców.
Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że sytuacja pozostaje pod stałą obserwacją, a odpowiednie siły i środki są gotowe do reakcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.