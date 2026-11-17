Masz 100 tysięcy złotych w gotówce w domu? Skarbówka może zainteresować się jedną rzeczą. Wielu Polaków o tym nie wie
Sto tysięcy złotych schowane w domowym sejfie, szufladzie albo pod materacem. Czy to legalne? Czy urząd skarbowy może zażądać wyjaśnień, skąd pochodzą pieniądze? Odpowiedź może zaskoczyć osoby, które wolą przechowywać oszczędności poza bankiem. W Polsce nie obowiązuje ogólny limit gotówki, jaką osoba prywatna może trzymać we własnym domu. Są jednak sytuacje, w których pochodzenie nawet wieloletnich oszczędności może stać się przedmiotem kontroli.
100 tysięcy złotych w domu. Czy to w ogóle legalne?
Polskie prawo nie zabrania osobom fizycznym przechowywania dużych sum pieniędzy w gotówce. Można mieć w mieszkaniu 10 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy złotych, a nawet znacznie więcej. Sam fakt posiadania takiej kwoty nie stanowi przestępstwa ani wykroczenia.
Nie istnieje również przepis, który nakazywałby osobie prywatnej wpłacenie wszystkich oszczędności na rachunek bankowy. Oznacza to, że ktoś, kto przez wiele lat odkładał legalnie zarobione pieniądze, może zdecydować się na ich przechowywanie w gotówce.
Ważne jest jednak rozróżnienie dwóch kwestii: legalnego posiadania pieniędzy oraz możliwości wykazania ich pochodzenia, jeżeli pojawią się ku temu podstawy prawne.
Skarbówka może zapytać, skąd masz pieniądze. Wtedy zaczynają się schody
Samo przechowywanie gotówki w domu nie powoduje automatycznego obowiązku zgłoszenia jej urzędowi skarbowemu. Sytuacja może jednak wyglądać inaczej, jeżeli podatnik dokonuje dużych wydatków, których nie da się wyjaśnić na podstawie jego znanych i opodatkowanych dochodów.
Przykładowo osoba, która oficjalnie osiąga niewielkie przychody, a następnie kupuje za gotówkę kosztowny samochód lub nieruchomość, może zostać poproszona o wskazanie źródeł finansowania.
W takim przypadku urząd może analizować dochody, wydatki, zgromadzony majątek oraz dokumenty potwierdzające pochodzenie środków.
Nie oznacza to jednak, że każdy większy zakup automatycznie uruchamia kontrolę ani że posiadacz gotówki musi z góry udowadniać jej legalność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.