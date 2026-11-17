Makabryczne odkrycie w Warszawie. Dziki zjadły zwłoki 31-letniego mężczyzny
Makabryczne znalezisko i wyjaśnienie rozległych ran na znalezionym w parku ciele. 31-letni obywatel Indii, którego ciało znaleziono na początku października w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie, nie zginął, jak podejrzewano, z rąk innej osoby. Jak wynika z opinii biegłych, zmarł z powodu choroby. Rozległe ubytki twarzy i lewej ręki powstały dopiero po śmierci. Spowodowały je dziki.
Prokuratura: przyczyną śmierci choroba, nie udział osób trzecich
Ustalenia przekazał „Super Expressowi” rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Według biegłych mężczyzna zmarł z przyczyn chorobowych. Oględziny i sekcja zwłok nie wykazały obrażeń, które wskazywałyby na udział innych osób. Prokuratura nie podała, na jaką chorobę cierpiał zmarły.
Rzecznik potwierdził też, że ubytki tkanek na twarzy i lewej ręce powstały po śmierci, w wyniku żerowania zwierząt. Nieoficjalnie chodzi o dziki i ptaki żyjące w parku.
Ciało w zaroślach przy Alejach Jerozolimskich
Ciało znalazł w piątek 2 października ok. godz. 7 przechodzień, który wyszedł z psem na spacer. Leżało w krzakach w części parku od strony Alej Jerozolimskich, niedaleko przystanku autobusowego i Dworca Zachodniego. Zgłaszający mężczyzna nie podchodził do zwłok i zadzwonił pod 112.
Policja szybko ustaliła tożsamość zmarłego. Okazało się, że 31-latek przekroczył polską granicę 1 października, a więc dzień wcześniej. Najprawdopodobniej zmarł w ciągu kilku godzin od przyjazdu do Polski. Ze względu na stan ciała śledczy początkowo brali pod uwagę pobicie lub zabójstwo. Przy zmarłym miały znajdować się wartościowe przedmioty.
Warszawa: rekord zgłoszeń o dzikach w mieście
Sprawa z Ochoty pokazuje, jak blisko ludzi żyją dzikie zwierzęta w Warszawie. Według danych miasta od początku 2026 r. do końca sierpnia mieszkańcy zgłosili 18 082 sprawy dotyczące dzików. Doszło do 302 kolizji drogowych z ich udziałem, a zgłoszeń ataków na ludzi było 186. Najwięcej zgłoszeń Lasy Miejskie odnotowały w tym roku na Białołęce, w Wawrze, na Bielanach i Mokotowie.
Inwentaryzacja z 2025 r. wykazała w stolicy ok. 3031 dzików. Miasto ma zgodę na odłów z uśmierceniem do 400 dzików do końca marca 2027 r. i odstrzał redukcyjny do 100 zwierząt do końca 2026 r. Od czerwca działa też miejski zespół ds. dzikich zwierząt.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.