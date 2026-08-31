Ceny paliw drastycznie w górę od 1 września. Koniec niższego VAT i pakietu osłonowego. Sprawdź nowe stawki w Warszawie
Pierwszy września 2026 roku przynosi dotkliwe uderzenie w portfele polskich kierowców oraz przedsiębiorców. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, wraz z początkiem miesiąca przestają obowiązywać preferencyjne stawki podatkowe oraz rabatowy pakiet osłonowy na stacjach paliw. Powrót pełnej, 23-procentowej stawki podatku VAT oraz wyższy poziom opłaty paliwowej i akcyzy przekładają się na natychmiastowe podwyżki na pylonach w całym kraju. Stołeczni kierowcy płacą za tankowanie znacznie więcej, a największy ruch na stacjach odnotowuje się w rejonach komunikacyjnych na terenie dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Powrót 23 proc. VAT i wyższa akcyza от 1 września. Ile kosztuje bak paliwa
Wygaszenie pakietu osłonowego oznacza koniec obniżonych stawek podatkowych, które przez ostatnie miesiące chroniły konsumentów przed bezpośrednim wpływem zawirowań na giełdach naftowych. Wraz z początkiem września stawka podatku od towarów i usług (VAT) na paliwa płynne powraca do podstawowego poziomu 23 proc., a stawki podatku akcyzowego oraz opłaty emisyjnej zostały dostosowane do pełnych limitów budżetowych.
Z szacunków analityków rynku energii wynika, że wycofanie preferencji podatkowych podnosi cenę litra benzyny Bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego (ON) o średnio 40 do 75 groszy na litrze. W efekcie średnia cena benzyny PB95 w stolicy przekracza granicę 6,90 zł/l, a za litr oleju napędowego kierowcy muszą zapłacić powyżej 7,10 zł/l. W przypadku pełnego baku o pojemności 50 litrów oznacza to jednorazowy wzrost kosztu tankowania o niemal 25-35 zł.
Podstawą prawną przywrócenia standardowych stawek podatkowych są przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.). Podmioty prowadzące stacje paliw były zobowiązane do aktualizacji cenników w systemach kasowych dokładnie o północy 1 września.
Stołeczny rynek transportowy pod presją. Wola, Mokotów i Śródmieście
Skokowy wzrost cen paliwa od 1 września uderza bezpośrednio w stołeczny sektor usług logistycznych, taksówkarskich oraz dostawczych. Warszawa, jako największa aglomeracja w Polsce, charakteryzuje się bardzo wysokim zużyciem paliw w transporcie komercyjnym i prywatnym.
Floty firmowe stacjonujące w biurowych centrach na warszawskiej Woli (w rejonie ul. Kasprzaka i ul. Towarowej) oraz na Mokotowie (Służewiec) wdrożyły zaostrzone rygory wydatków flotowych. Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście wyższe koszty tankowania przekładają się już na pierwsze zapowiedzi podwyżek opłat za przewozy osób na aplikację oraz dostawy żywności z restauracji.
Miejscy przewoźnicy oraz prywatne korporacje transportowe zwracają uwagę, że wrześniowa podwyżka nakłada się na powracający po wakacjach szczyt natężenia ruchu drogowego, co dodatkowo zwiększa średnie zużycie paliwa podczas jazdy w stołecznych korkach.
Kontrole UOKiK na stacjach i e-faktury w systemie KSeF
Ze względu na ryzyko wykorzystania zmian podatkowych do nieuzasadnionego zawyżania marż detalicznych przez dystrybutorów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zapowiedział wzmożone kontrole na stacjach w całej Polsce. Inspektorzy sprawdzają, czy zmiana cen na pylonach wynika wyłącznie z przywrócenia wyższych stawek VAT i akcyzy, czy też doszło do nieuczciwych praktyk rynkowych.
Podstawą prawną działań kontrolnych jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.). Ponadto przedsiębiorcy rozliczający paliwo w kosztach firmowych muszą pamiętać, że od września wszystkie transakcje B2B na stacjach paliw podlegają bezwzględnemu rejestrowaniu w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), co stanowi warunek konieczny do pełnego odliczenia podatku VAT.
Jak krok po kroku ograniczyć koszty paliwa po wrześniowych podwyżkach
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci zminimalizować skutki wzrostu cen paliw od 1 września:
- Korzystaj z aplikacji lojalnościowych sieci paliwowych – łącz stałe programy rabatowe z aplikacjami mobilnymi, aby uzyskać zniżki na poziomie 15-25 gr/l.
- Omijaj stacje w ścisłym centrum i przy trasach wylotowych – wybieraj stacje zlokalizowane w głębi dzielnic (np. na Woli czy Mokotowie), gdzie ceny bywają niższe o kilkanaście groszy.
- Dopilnuj prawidłowego wystawienia e-faktury w KSeF – jako przedsiębiorca upewnij się, że faktura za tankowanie trafiła do systemu KSeF, aby poprawnie odliczyć 50 proc. lub 100 proc. VAT.
- Wdrożyć zasady ekologicznej i płynnej jazdy – dbanie o prawidłowe ciśnienie w oponach i unikanie gwałtownego przyspieszania pozwala zredukować spalanie o 10-12 proc.
- Rozważ przesiadkę na komunikację miejską w Warszawie – korzystaj z metra oraz miejskich linii kolejowych (SKM, KM) w codziennych dojazdach do pracy w Śródmieściu.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.