Pożar w zakładzie produkującym drony w Skarżysku-Kamiennej. Akcja służb i weryfikacja przyczyn. Sprawdź ustalenia i alerty

31 sierpnia 2026 11:38 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

W zakładzie produkcyjnym w Skarżysku-Kamiennej, zajmującym się wytwarzaniem zaawansowanych systemów bezzałogowych i dronów, wybuchł groźny pożar. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Państwowej Straży Pożarnej, które walczą z ogniem i zabezpieczają przyległe hale produkcyjne. Z uwagi na strategiczny charakter zakładu oraz produkcję technologii podwójnego zastosowania, w sprawę natychmiast włączyło się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Zdarzenie wywołało również natychmiastową reakcję służb w Warszawie, gdzie wzmocniono nadzór nad obiektami infrastruktury krytycznej w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.

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Interwencja straży pożarnej. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Interwencja straży pożarnej. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Przebieg akcji gaśniczej, ewakuacja i zabezpieczenie terenu

Ogień pojawił się w jednej z głównych hal montażowych, w której znajdowały się komponenty elektroniczne oraz materiały używane do produkcji statków bezzałogowych. Płomienie szybko objęły dach budynku, generując gęste słupy toksycznego dymu widoczne z odległości wielu kilometrów. Kierownictwo zakładu przeprowadziło sprawną ewakuację pracowników jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów ratowniczych, dzięki czemu nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

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Strażacy skoncentrowali swoje działania na odcięciu linii ognia od sąsiednich magazynów oraz zabezpieczeniu zbiorników ze środkami chemicznymi. Podstawą prawną prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i zarządzania terenem objętym katastrofą są przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego monitorują jakość powietrza wokół terenu objętego pożarem.

Weryfikacja przyczyn przez ABW i ochrona obiektów w Warszawie

Ze względu na specyfikę produkcji wojskowej i technologicznej, prokuratura wraz z funkcjonariuszami ABW rozpoczęła wstępne czynności śledcze mające na celu dokładne ustalenie przyczyn wybuchu ognia oraz wykluczenie ewentualnego celowego podpalenia lub dywersji. Badane są zarówno hipotezy dotyczące zwarcia instalacji elektrycznej, jak i ewentualnych uchybień w procedurach BHP.

Incydent w Skarżysku-Kamiennej przełożył się na natychmiastowe podniesienie gotowości służb ratowniczych i kontrwywiadowczych w stolicy. Komenda Stołeczna Policji oraz Państwowa Straż Pożarna w Warszawie przeprowadziły rutynowe przeglądy zabezpieczeń w obiektach technologicznych i zakładach przemysłowych zlokalizowanych w dzielnicy Wola, na terenie parku technologicznego na Mokotowie oraz w rejonie obiektów administracyjnych w dzielnicy Śródmieście.

Eksperci do spraw bezpieczeństwa narodowego podkreślają, że zakłady produkujące nowoczesne technologie obronne muszą utrzymywać najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej oraz fizycznej, aby zapobiegać przestojom produkcyjnym w kluczowych sektorach państwa.

Jak krok po kroku zachować się w przypadku pożaru przemysłowego lub alertu RCB

Zobacz zestaw praktycznych wskazówek, które pozwolą Ci prawidłowo zareagować na zagrożenie pożarowe lub skażenie powietrza:

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  • Śledź oficjalne komunikaty RCB i służb ratunkowych – stosuj się do instrukcji przesyłanych w alertach SMS oraz publikowanych przez Straż Pożarną.
  • Zamknij okna i wyłącz wentylację w przypadku dymu – jeśli w Twoim rejonie pojawi się gęsty dym przemysłowy, pozostań w zamkniętym pomieszczeniu.
  • Zgłaszaj zagrożenia pod numer alarmowy 112 – niezwłocznie przekazuj dyspozytorowi szczegółowe informacje o zauważonym ogniu lub wydobywającym się dymie.
  • Sprawdź drogi ewakuacyjne w miejscu pracy – zapoznaj się z planem ewakuacji swojego budynku biurowego na Woli czy Mokotowie.
  • Nie rozprzestrzeniaj niesprawdzonych informacji w sieci – czerp wiedzę wyłącznie z oficjalnych komunikatów Policji, PSP i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

 

 

 

Źródło: onet

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