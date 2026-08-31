Pożar w zakładzie produkującym drony w Skarżysku-Kamiennej. Akcja służb i weryfikacja przyczyn. Sprawdź ustalenia i alerty
W zakładzie produkcyjnym w Skarżysku-Kamiennej, zajmującym się wytwarzaniem zaawansowanych systemów bezzałogowych i dronów, wybuchł groźny pożar. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Państwowej Straży Pożarnej, które walczą z ogniem i zabezpieczają przyległe hale produkcyjne. Z uwagi na strategiczny charakter zakładu oraz produkcję technologii podwójnego zastosowania, w sprawę natychmiast włączyło się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Zdarzenie wywołało również natychmiastową reakcję służb w Warszawie, gdzie wzmocniono nadzór nad obiektami infrastruktury krytycznej w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Przebieg akcji gaśniczej, ewakuacja i zabezpieczenie terenu
Ogień pojawił się w jednej z głównych hal montażowych, w której znajdowały się komponenty elektroniczne oraz materiały używane do produkcji statków bezzałogowych. Płomienie szybko objęły dach budynku, generując gęste słupy toksycznego dymu widoczne z odległości wielu kilometrów. Kierownictwo zakładu przeprowadziło sprawną ewakuację pracowników jeszcze przed przybyciem pierwszych zastępów ratowniczych, dzięki czemu nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
Strażacy skoncentrowali swoje działania na odcięciu linii ognia od sąsiednich magazynów oraz zabezpieczeniu zbiorników ze środkami chemicznymi. Podstawą prawną prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i zarządzania terenem objętym katastrofą są przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego monitorują jakość powietrza wokół terenu objętego pożarem.
Weryfikacja przyczyn przez ABW i ochrona obiektów w Warszawie
Ze względu na specyfikę produkcji wojskowej i technologicznej, prokuratura wraz z funkcjonariuszami ABW rozpoczęła wstępne czynności śledcze mające na celu dokładne ustalenie przyczyn wybuchu ognia oraz wykluczenie ewentualnego celowego podpalenia lub dywersji. Badane są zarówno hipotezy dotyczące zwarcia instalacji elektrycznej, jak i ewentualnych uchybień w procedurach BHP.
Incydent w Skarżysku-Kamiennej przełożył się na natychmiastowe podniesienie gotowości służb ratowniczych i kontrwywiadowczych w stolicy. Komenda Stołeczna Policji oraz Państwowa Straż Pożarna w Warszawie przeprowadziły rutynowe przeglądy zabezpieczeń w obiektach technologicznych i zakładach przemysłowych zlokalizowanych w dzielnicy Wola, na terenie parku technologicznego na Mokotowie oraz w rejonie obiektów administracyjnych w dzielnicy Śródmieście.
Eksperci do spraw bezpieczeństwa narodowego podkreślają, że zakłady produkujące nowoczesne technologie obronne muszą utrzymywać najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej oraz fizycznej, aby zapobiegać przestojom produkcyjnym w kluczowych sektorach państwa.
Jak krok po kroku zachować się w przypadku pożaru przemysłowego lub alertu RCB
Zobacz zestaw praktycznych wskazówek, które pozwolą Ci prawidłowo zareagować na zagrożenie pożarowe lub skażenie powietrza:
- Śledź oficjalne komunikaty RCB i służb ratunkowych – stosuj się do instrukcji przesyłanych w alertach SMS oraz publikowanych przez Straż Pożarną.
- Zamknij okna i wyłącz wentylację w przypadku dymu – jeśli w Twoim rejonie pojawi się gęsty dym przemysłowy, pozostań w zamkniętym pomieszczeniu.
- Zgłaszaj zagrożenia pod numer alarmowy 112 – niezwłocznie przekazuj dyspozytorowi szczegółowe informacje o zauważonym ogniu lub wydobywającym się dymie.
- Sprawdź drogi ewakuacyjne w miejscu pracy – zapoznaj się z planem ewakuacji swojego budynku biurowego na Woli czy Mokotowie.
- Nie rozprzestrzeniaj niesprawdzonych informacji w sieci – czerp wiedzę wyłącznie z oficjalnych komunikatów Policji, PSP i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Źródło: onet
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.