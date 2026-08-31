Masz długi i czekasz na czternastkę? Komornik nie może zabrać tych pieniędzy. ZUS zaczyna wypłaty
Wrzesień przyniesie milionom emerytów i rencistów dodatkowy przelew. W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto i będzie wypłacana razem z podstawowym świadczeniem. Szczególnie ważna wiadomość dotyczy osób zadłużonych. ZUS potwierdza, że czternasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczej.
Czternastka wynosi 1978,49 zł brutto
Wysokość pełnego dodatkowego świadczenia odpowiada w tym roku kwocie najniższej emerytury. Od 1 marca 2026 roku wynosi ona dokładnie 1978,49 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że dokładnie tyle dostanie każdy senior. Pełną czternastkę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej granicy zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli podstawowe świadczenie wynosi na przykład 3500 zł brutto, przekracza próg o 600 zł. Czternastka zostanie więc pomniejszona o 600 zł i wyniesie 1378,49 zł brutto.
Komornik nie może potrącić czternastki
To jedna z najważniejszych zasad tegorocznej wypłaty. ZUS wyraźnie informuje, że czternasta emerytura pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczej. To oznacza, że nie należy traktować czternastki identycznie jak zwykłej emerytury w kontekście potrąceń. Dodatkowe świadczenie ma szczególną ochronę. Dla zadłużonych seniorów może to mieć ogromne znaczenie, ponieważ dodatkowy wrześniowy przelew często przeznaczany jest na rachunki, leki, żywność czy przygotowanie mieszkania do sezonu grzewczego.
Czternastka nie wpływa też na część innych świadczeń
Jest jeszcze jedna ważna informacja. ZUS wskazuje, że czternasta emerytura nie wpływa na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu. Senior nie powinien więc zakładać, że jednorazowy większy przelew we wrześniu automatycznie spowoduje utratę innego wsparcia uzależnionego od dochodu.
Kiedy ZUS przeleje pieniądze?
Wypłaty rozpoczynają się 1 września. Kolejne terminy wskazane przez ZUS to: 6, 10, 15, 20 oraz 25 września.
Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają czternastkę 1 października. Seniorzy nie muszą składać wniosków. ZUS przyzna dodatkowe świadczenie automatycznie.
Nie każdy dostanie dodatkowy przelew
Przy wysokich emeryturach czternastka stopniowo maleje. Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenie byłoby niższe niż 50 zł brutto, ZUS go nie wypłaci. W praktyce oznacza to, że czternastki nie dostaną osoby pobierające emeryturę lub rentę przekraczającą 4828,49 zł brutto. Dodatkowe świadczenie nie przysługuje także osobom, których prawo do podstawowego świadczenia jest zawieszone na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty.
Od kwoty brutto będą potrącenia podatkowe
Ochrona przed komornikiem nie oznacza, że 1978,49 zł brutto w całości pojawi się na rachunku. ZUS pobierze składkę zdrowotną oraz, w odpowiednich przypadkach, zaliczkę na podatek dochodowy na takich zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Dlatego ostateczna kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej seniora. Najważniejsza informacja dla zadłużonych emerytów pozostaje jednak niezmienna: czternasta emerytura została objęta ochroną przed potrąceniami i egzekucją komorniczą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.