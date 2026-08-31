Dostałeś większą kwotę od rodziców? Jeden termin może zdecydować, czy zapłacisz podatek
Rodzice przekazują dziecku 50 tys. zł na remont, 100 tys. zł na wkład własny albo jeszcze większą kwotę na zakup mieszkania. W najbliższej rodzinie takie darowizny mogą być całkowicie zwolnione z podatku. Jest jednak warunek, o którym łatwo zapomnieć. Przy większej wartości trzeba dopilnować zgłoszenia i zrobić to w odpowiednim terminie.
Najbliższa rodzina ma szczególne zwolnienie
Kluczowe jest 6 miesięcy. Przepisy przewidują preferencję dla najbliższych członków rodziny. Nie oznacza to jednak, że przy każdej kwocie można po prostu otrzymać pieniądze i zapomnieć o urzędzie skarbowym. W przypadku korzystania ze zwolnienia istotne są warunki formalne.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że nie trzeba składać zgłoszenia SD-Z2, jeżeli łączna wartość nabyć od tej samej osoby nie przekracza 36 120 zł. Co ważne, nie zawsze patrzymy wyłącznie na ostatni przelew. Do wartości ostatniego nabycia dolicza się wcześniejsze nabycia od tej samej osoby z roku ostatniego nabycia i pięciu poprzedzających lat.
Powyżej limitu pilnuj sześciu miesięcy
Jeżeli chcemy korzystać ze zwolnienia dla najbliższej rodziny i zachodzi obowiązek zgłoszenia, należy zasadniczo złożyć SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy. Brak terminowego zgłoszenia może oznaczać utratę prawa do preferencyjnego zwolnienia. To dlatego data przekazania pieniędzy jest tak ważna.
Przy pieniądzach liczy się również sposób przekazania
Przy darowiźnie pieniężnej istnieje dodatkowy wymóg. Ministerstwo Finansów wskazuje konieczność udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania ich na rachunek płatniczy lub bankowy, rachunek w SKOK albo przekazem pocztowym.
Dlatego przy większej darowiźnie rodzinnej warto ustalić formalności przed przekazaniem pieniędzy, a nie dopiero wtedy, gdy urząd skarbowy zada pytanie.
100 tys. zł od mamy nie musi oznaczać podatku
Załóżmy, że matka chce przekazać dorosłej córce 100 tys. zł na mieszkanie. Kwota przekracza 36 120 zł, ale nie oznacza to automatycznie konieczności zapłacenia podatku. Jeżeli spełnione zostaną warunki pełnego zwolnienia dla najbliższej rodziny, podatek może nie wystąpić. Trzeba jednak prawidłowo udokumentować przekazanie pieniędzy i w wymaganej sytuacji terminowo zgłosić darowiznę.
Nie dziel przelewów tylko po to, żeby „każdy był mały”
Przepisy przewidują sumowanie nabyć od tej samej osoby. Dlatego wysłanie kilku mniejszych przelewów zamiast jednego dużego nie oznacza automatycznie, że obowiązki znikną. To jeden z powodów, dla których warto patrzeć na całość rodzinnych transferów.
Zachowaj potwierdzenie
Przy dużych darowiznach dokumentacja jest szczególnie ważna. Potwierdzenie przelewu, zgłoszenie SD-Z2 i dokumenty dotyczące darowizny mogą po latach pozwolić łatwo wykazać, skąd pochodziły pieniądze wykorzystane na przykład na zakup mieszkania. W przypadku najbliższej rodziny przepisy są bardzo korzystne. Trzeba tylko nie przegapić formalności, które pozwalają z tej korzyści skorzystać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.