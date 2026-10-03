Ceny paliw runęły. Benzyna 95 już od 6,68 zł, diesel od 7,80 zł. Na części stacji premium bez dopłaty
Kierowcy od soboty płacą wyraźnie mniej za benzynę i olej napędowy. Nowa odsłona programu CPN wprowadziła maksymalne ceny detaliczne: 6,73 zł za litr benzyny 95, 7,59 zł za benzynę 98 i 7,88 zł za olej napędowy. Na części stacji realne ceny są jeszcze niższe. Autogaz nie został jednak objęty rządowym limitem i nadal jest wyceniany rynkowo.
Benzyna 95: maksymalnie 6,73 zł za litr
Od 3 października obowiązuje nowy limit dla benzyny 95 — 6,73 zł/l. Benzyna 98 może kosztować maksymalnie 7,59 zł/l, a olej napędowy 7,88 zł/l. Dane te są zgodne z aktualnym zestawieniem e-petrol opartym na obwieszczeniu ministra energii.
W praktyce część stacji schodzi nieco poniżej limitu. Według zestawienia opublikowanego przez Dziennik.pl w sobotę rano benzyna 95 kosztowała m.in. 6,68 zł/l na stacjach Auchan i Moya, 6,72 zł/l w Carrefourze i 6,73 zł/l na kilku dużych sieciach.
Diesel od 7,80 zł
W przypadku oleju napędowego maksymalny limit wynosi 7,88 zł/l.
Dziennik.pl podał, że w sobotę rano można było znaleźć diesel po 7,80 zł/l na Moya, 7,83 zł/l w Auchan, 7,85 zł/l na Orlenie i Amicu oraz 7,88 zł/l na części pozostałych dużych stacji.
W porównaniu z końcem września różnica jest ogromna. E-petrol podawał 30 września średnio 9,14 zł/l za olej napędowy i 8,19 zł/l za Pb95.
Nawet 73 zł różnicy na jednym baku benzyny
Przy zbiorniku 50 litrów skala zmiany jest łatwa do policzenia.
Przy cenie 8,19 zł/l tankowanie 50 litrów Pb95 kosztowało 409,50 zł. Przy obecnym limicie 6,73 zł/l jest to 336,50 zł.
Różnica wynosi aż 73 zł na jednym pełnym baku.
Dla diesla spadek z 9,14 zł/l do 7,88 zł/l oznacza zmianę z 457 zł do 394 zł za 50 litrów, czyli 63 zł mniej.
LPG bez rządowej ceny maksymalnej
Autogaz pozostaje poza głównym mechanizmem CPN.
Oficjalne materiały rządowe dotyczące programu wskazują na obniżkę VAT i akcyzy oraz maksymalne ceny dla benzyny i oleju napędowego. LPG nie jest objęte analogicznym limitem.
E-petrol podawał 30 września średnią cenę LPG na poziomie 3,22 zł/l, a najnowsza prognoza na 5–11 października wynosi 3,21–3,28 zł/l.
Według sobotniego zestawienia Dziennik.pl na konkretnych stacjach ceny mieściły się w bardzo szerokim przedziale — od 3,09 do 3,49 zł/l.
Paliwo premium miejscami kosztuje tyle samo co zwykłe
Najciekawsza sytuacja pojawiła się przy paliwach premium.
Według kontroli cen opisanej przez Dziennik.pl na niektórych stacjach Circle K benzyna milesPlus kosztowała tyle samo co standardowa Pb95, czyli 6,73 zł/l. Podobna sytuacja miała dotyczyć diesla premium w Circle K, BP, Shell i MOL — tam cena była taka sama jak standardowego oleju napędowego albo bardzo do niej zbliżona.
To nie oznacza jednak ogólnopolskiej gwarancji „premium bez dopłaty”. To obserwacja konkretnych stacji i konkretnych cen z sobotniego poranka. Na innych stacjach ceny mogą się różnić.
Dlaczego ceny tak mocno spadły?
Program „Ceny Paliwa Niżej” opiera się na kilku mechanizmach.
Rząd obniżył VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc., obniżył również akcyzę i wprowadził maksymalne ceny detaliczne.
To właśnie limit detaliczny sprawia, że stacje nie mogą obecnie sprzedawać benzyny i diesla powyżej wskazanego poziomu.
Orlen szacuje koszt nowego podatku na 2 mld zł
Elementem finansowania pakietu jest także podatek od nadzwyczajnych zysków sektora paliwowego.
ORLEN poinformował 2 października, że wstępnie oszacował swoje zobowiązanie z tego podatku na 2 mld zł za okres od marca do sierpnia 2026 roku.
To oficjalna informacja spółki, a nie szacunek medialny.
Co dalej z cenami?
Obecne limity nie są stałe na dłuższy czas. Mechanizm CPN zakłada ich okresową aktualizację.
E-petrol prognozuje na tydzień 5–11 października:
- Pb95: 6,61–6,74 zł/l,
- Pb98: 7,49–7,62 zł/l,
- ON: 7,75–7,89 zł/l,
- LPG: 3,21–3,28 zł/l.
To są jednak prognozy rynkowe, a nie oficjalne nowe limity Ministerstwa Energii.
Na razie kierowcy płacą znacznie mniej
Na dziś sytuacja jest więc bardzo korzystna dla użytkowników benzyny i diesla.
Pb95 kosztuje maksymalnie 6,73 zł/l, Pb98 — 7,59 zł/l, a diesel — 7,88 zł/l. Na części stacji ceny są jeszcze niższe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.