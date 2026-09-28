Chcą bronić dzików. Już dziś protest przed warszawskim ratuszem
W poniedziałek 28 września o godzinie 17:00 przed stołecznym ratuszem ma odbyć się protest dotyczący ograniczania populacji dzików w Warszawie. Zgromadzenie zapowiedział profil „Niech Żyją”. Organizatorzy sprzeciwiają się przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwale i domagają się stosowania rozwiązań innych niż odstrzał. Władze województwa przekonują natomiast, że decyzja jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i rosnącą liczbę zwierząt w mieście.
Protest ma rozpocząć się o godzinie 17:00 przed siedzibą władz Warszawy na placu Bankowym. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, przedstawicieli organizacji prozwierzęcych oraz osoby sprzeciwiające się odstrzałowi dzików do udziału w zgromadzeniu.
Bezpośrednim powodem protestu jest uchwała nr 154/26 przyjęta 22 września przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Dokument dotyczy ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy.
Organizatorzy sprzeciwiają się decyzji sejmiku
Autorzy apelu twierdzą, że nowe rozwiązanie może doprowadzić do zabijania zwierząt bez wcześniej określonego liczbowego limitu. Zarzucają również, że stanowisko organizacji zajmujących się ochroną zwierząt nie zostało wystarczająco uwzględnione podczas przygotowywania decyzji.
Organizatorzy protestu podkreślają, że ich zdaniem Warszawa powinna rozwijać systemowe i nieśmiercionośne metody zarządzania obecnością dzików. Wśród takich działań mogą znajdować się między innymi lepsze zabezpieczenie śmietników, ograniczenie dokarmiania zwierząt, edukacja mieszkańców oraz rozwiązania zmniejszające dostęp dzików do pożywienia.
W komunikacie opublikowanym przez profil „Niech Żyją” pojawia się również krytyka miejskiego zespołu ekspertów do spraw dzikich zwierząt. Według organizatorów dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanej zmiany polityki miasta.
Są to stanowiska strony organizującej zgromadzenie, a nie bezstronne ustalenia dotyczące skutków uchwały.
Władze województwa wskazują na bezpieczeństwo mieszkańców
Sejmik Województwa Mazowieckiego przedstawia inne uzasadnienie podjętej decyzji. W oficjalnym komunikacie wskazano na szybko rosnącą populację dzików w mieście oraz konieczność ograniczenia zagrożeń dla mieszkańców.
Władze województwa podają, że projekt został skierowany do konsultacji. Liga Ochrony Przyrody nie zgłosiła uwag w wyznaczonym terminie, co zgodnie z zastosowaną procedurą potraktowano jako opinię pozytywną. Projekt uzyskał także pozytywną opinię Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Oficjalna nazwa przyjętego dokumentu brzmi: uchwała w sprawie ograniczenia populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy. Została ona przyjęta podczas sesji sejmiku 22 września 2026 roku.
Spór dotyczy sposobu rozwiązania problemu
Obie strony zgadzają się, że obecność dzików w gęsto zabudowanych częściach Warszawy wymaga działań. Różnica dotyczy przede wszystkim stosowanych metod.
Zwolennicy ograniczania populacji wskazują na ryzyko kolizji drogowych, możliwość agresywnego zachowania zwierząt oraz zagrożenia związane z chorobami. Przeciwnicy odstrzału podnoszą natomiast kwestie dobrostanu zwierząt i przekonują, że najpierw należy wykorzystać inne dostępne rozwiązania.
Problem jest szczególnie widoczny w dzielnicach położonych w pobliżu lasów oraz terenów zielonych. Dziki pojawiają się jednak również na osiedlach, gdzie przyciągają je niezabezpieczone odpady i pozostawiane przez ludzi jedzenie.
Protest rozpocznie się o godzinie 17:00
Według zapowiedzi organizatorów zgromadzenie odbędzie się w poniedziałek 28 września o godzinie 17:00 przed Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy na placu Bankowym.
W rejonie placu mogą okresowo pojawić się większe grupy pieszych oraz obecność służb zabezpieczających zgromadzenie. Na razie nie podano informacji o planowanym przemarszu ani o zamknięciu ulic.
Osoby wybierające się w okolice ratusza powinny śledzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i stołecznej policji. Szczegóły dotyczące samego protestu mogą być aktualizowane przez jego organizatorów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.