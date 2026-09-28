Wyrzucasz śmieci? Kod może wskazać Twój adres. Na Mazowszu takie zasady już działają, a za złą segregację grozi wyższa opłata
Worki oznaczone indywidualnym kodem trafiają już do odbioru odpadów w Wołominie i Wyszogrodzie. Po zeskanowaniu gmina może powiązać je z konkretną deklaracją lub nieruchomością. To koniec anonimowości worka w tych systemach. Trzeba jednak rozróżnić dwie sprawy: samo używanie kodów i podwyższoną opłatę za brak segregacji. Kod nie oznacza automatycznej kary.
W gminie Wołomin mieszkańcy domów jednorodzinnych naklejają indywidualne kody kreskowe na worki z odpadami segregowanymi, a także oznaczają pojemnik na odpady zmieszane. Gmina wyjaśnia, że po odczytaniu kodu odebrane odpady zostają przypisane do właściciela etykiety. Kod trzeba też zabrać, oddając odpady do PSZOK. Naklejki są wydawane bezpłatnie.
Podobny system działa w gminie i mieście Wyszogród. Tamtejszy urząd przypomina o obowiązku oznaczania worków indywidualnymi kodami kreskowymi. Według samorządu system pozwala potwierdzić odbiór określonej frakcji odpadów z konkretnej nieruchomości, a pracownicy skanują oznaczone worki podczas odbioru.
Kod kreskowy czy QR? To istotna różnica
W obu potwierdzonych mazowieckich przykładach samorządy mówią o kodach kreskowych, nie o obowiązku skanowania kodu QR telefonem przed każdym otwarciem śmietnika. Nie ma też potwierdzenia, że taki obowiązek ma wkrótce objąć wszystkich mieszkańców Mazowsza.
Warszawa stosuje jeszcze inne rozwiązanie: miejskie pojemniki mają chipy RFID przypisane do miejsc gromadzenia odpadów. Miasto rejestruje dzięki nim dane dotyczące odbioru pojemnika, ale nie opisuje tego jako systemu indywidualnych kodów QR dla każdego mieszkańca bloku.
Kiedy zapłacisz więcej?
Finansowe konsekwencje dotyczą niedopełnienia obowiązku segregacji, a nie samego faktu posiadania kodu. Ustawa przewiduje, że gmina ustala podwyższoną stawkę w wysokości od dwukrotności do czterokrotności zwykłej opłaty. Gdy firma odbierająca odpady stwierdzi nieprawidłową segregację, powiadamia właściciela nieruchomości i gminę. Organ wszczyna postępowanie, a wysokość podwyższonej opłaty określa w decyzji. Nie jest to mandat wystawiany automatycznie po zeskanowaniu worka.
Dla mieszkańca praktyczny wniosek jest prosty: jeśli jego gmina wydaje indywidualne naklejki, warto sprawdzić lokalną instrukcję i oznaczać worki zgodnie z nią. Nie należy jednak mylić działających lokalnie kodów kreskowych z zapowiedzią powszechnego obowiązku używania kodów QR.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.