Gratka dla łowców okazji. Od poniedziałku wystartowały Lidl Plus Days
Lidl rozpoczął dużą akcję rabatową dla użytkowników aplikacji. Lidl Plus Days potrwają od poniedziałku 28 września do niedzieli 4 października 2026 roku. Klienci otrzymali dostęp do 18 kuponów na wybrane produkty, a część rabatów można połączyć z bezpłatną dostawą oraz dodatkową zniżką na całe zamówienie.
Nowa akcja wystartowała wraz z początkiem tygodnia. Tym razem Lidl przygotował promocje przede wszystkim dla klientów kupujących produkty przemysłowe w sklepie internetowym sieci.
Kupony obejmują różne kategorie — od odzieży i wyposażenia domu po narzędzia, sprzęt kuchenny oraz artykuły dla dzieci. Żeby uzyskać niższą cenę, trzeba jednak pamiętać o aktywowaniu właściwego kuponu.
Lidl udostępnił aż 18 kuponów
Lidl Plus Days obejmują produkty znanych marek własnych sieci. Wśród kategorii biorących udział w akcji znalazły się między innymi:
- narzędzia oraz wyposażenie warsztatu i ogrodu Parkside,
- artykuły sportowe i rekreacyjne Crivit,
- ubrania oraz dodatki Esmara,
- produkty dla niemowląt i dzieci Lupilu,
- sprzęt kuchenny i domowy Silvercrest,
- meble, tekstylia i wyposażenie wnętrz Livarno.
Wysokość rabatu oraz dokładna lista produktów zależą od konkretnego kuponu. Wszystkie oferty można sprawdzić bezpośrednio w aplikacji Lidl Plus albo po zalogowaniu się do sklepu internetowego.
Kupon trzeba aktywować przed zakupem
Samo posiadanie aplikacji nie wystarczy. Aby cena została obniżona, klient musi wcześniej aktywować interesujący go kupon.
W aplikacji Lidl Plus kupony dostępne są na stronie głównej lub w odpowiedniej zakładce. Osoby robiące zakupy przez internet powinny zalogować się na swoje konto, przejść do sekcji „Kupony” i aktywować wybrane oferty. Rabat zostanie następnie automatycznie naliczony w koszyku.
Przed opłaceniem zamówienia warto sprawdzić podsumowanie i upewnić się, że obniżka rzeczywiście została uwzględniona.
Rabaty można łączyć z dodatkowymi korzyściami
Najciekawsza informacja dotyczy możliwości łączenia ofert. Lidl podaje, że kupony Lidl Plus Days można połączyć z kuponem zapewniającym darmową dostawę produktów innych niż wielkogabarytowe przy zamówieniu za minimum 149 zł.
Możliwe jest również zastosowanie kuponu zapewniającego 10 proc. rabatu na całe zamówienie o wartości wynoszącej co najmniej 149 zł. Ostateczne warunki trzeba jednak każdorazowo sprawdzić przy konkretnym kuponie.
Dzięki połączeniu rabatu produktowego, zniżki na całe zamówienie i bezpłatnej dostawy oszczędność może być znacznie większa niż przy wykorzystaniu tylko jednej promocji.
Akcja potrwa przez siedem dni
Lidl Plus Days obowiązują od 28 września do 4 października 2026 roku. Promocja ma więc trwać przez cały tydzień, ale najbardziej popularne produkty, kolory i rozmiary mogą wyprzedać się wcześniej.
Osoby zainteresowane ofertą powinny przede wszystkim zajrzeć do zakładki z kuponami. To właśnie tam znajduje się pełna lista 18 promocji oraz szczegółowe zasady ich wykorzystania. Bez aktywowania kuponu produkt może zostać sprzedany w cenie regularnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.