W poniedziałek klienci ruszą do Biedronki. Wielka promocja 2+2 gratis. Kto może skorzystać?
Biedronka przygotowała jedną z najmocniejszych akcji na artykuły przemysłowe. W poniedziałek 28 września rozpoczyna się promocja 2+2 gratis na wybrane tekstylia, zabawki, książki oraz inne produkty niespożywcze. Aby dostać dwa artykuły za darmo, trzeba jednak spełnić określone warunki. Oferta potrwa tylko dwa dni.
Promocja może zainteresować osoby, które planują zakup wyposażenia domu, odzieży, tekstyliów, książek albo zabawek. Biedronka pozwala mieszać produkty z różnych kategorii, dlatego nie trzeba wybierać czterech identycznych artykułów.
Akcja obowiązuje w poniedziałek i wtorek, czyli 28 oraz 29 września 2026 roku.
Cztery produkty w koszyku, dwa najtańsze gratis
Mechanizm promocji jest prosty. Klient powinien umieścić w koszyku cztery artykuły oznaczone jako biorące udział w akcji. Po zeskanowaniu karty Moja Biedronka albo aplikacji dwa najtańsze produkty zostaną objęte rabatem.
Promocja obejmuje:
- wybrane artykuły przemysłowe,
- tekstylia,
- zabawki,
- książki.
Produkty można dowolnie łączyć, ale wszystkie muszą być objęte promocją. Warto sprawdzać oznaczenia na półkach i przy kasie, ponieważ nie każdy artykuł z wymienionych kategorii musi brać udział w akcji.
Kto może skorzystać z promocji?
Oferta przeznaczona jest dla posiadaczy karty Moja Biedronka albo użytkowników aplikacji sieci. Kartę lub aplikację trzeba zeskanować podczas zakupów.
Przy jednorazowym zakupie czterech produktów promocyjnych na jednym paragonie rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane artykuły. W praktyce łączna wartość obniżki będzie odpowiadała cenie dwóch najtańszych produktów.
Osoba, która nie zeskanuje karty lub aplikacji, nie otrzyma rabatu wynikającego z akcji 2+2 gratis.
Obowiązuje dzienny limit
Sieć wprowadziła limit wynoszący 20 produktów dziennie przypisanych do jednej karty Moja Biedronka. Oznacza to, że w ciągu jednego dnia klient może otrzymać maksymalnie 10 najtańszych produktów gratis.
Zakupy trzeba więc kompletować w zestawach po cztery artykuły. Jeśli klient wybierze produkty w różnych cenach, bezpłatne będą zawsze dwa najtańsze z danego zestawu.
Nie wszystkie marki biorą udział w akcji
Promocja ma również wyłączenia. Z akcji wykluczono część konkretnych marek i produktów, między innymi wybrane artykuły Lego, Puma, Fila, Gatta, Dafi, Stanley, Philips i Oral-B, a także papier ksero oraz produkty z kolekcji Gang Zgraniaków.
Przed zakupem najlepiej sprawdzić oznaczenie cenowe albo zapytać pracownika sklepu, czy dany produkt rzeczywiście uczestniczy w promocji. Szczegółowe zasady powinny być również dostępne w regulaminie akcji.
Klienci mają tylko dwa dni
Promocja 2+2 gratis potrwa wyłącznie od 28 do 29 września. Krótki termin, możliwość łączenia różnych kategorii i zbliżający się sezon prezentowy mogą sprawić, że najpopularniejsze zabawki, książki oraz tekstylia szybko znikną z półek.
Najważniejsze warunki są trzy: trzeba kupić cztery produkty objęte akcją, zeskanować kartę Moja Biedronka lub aplikację i pamiętać, że gratis zostaną rozliczone dwa najtańsze artykuły.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.