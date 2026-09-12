Chcesz wypłacić 500 zł z bankomatu? W tych urządzeniach już tego nie zrobisz jedną wypłatą
Masz pieniądze na koncie, a bankomat nie pozwala wypłacić 500 czy 800 zł? To nie musi oznaczać awarii ani problemu z rachunkiem. W jednej z największych sieci bankomatów w Polsce obowiązuje bardzo niski limit pojedynczej wypłaty BLIKIEM. Euronet obniżył go z 800 do zaledwie 200 zł. Ograniczenie obowiązuje do odwołania.
Zmiana dotyczy milionów osób korzystających z wypłat bez użycia fizycznej karty.
Euronet Polska wprowadził od 19 lutego 2026 roku maksymalny limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty gotówki kodem BLIK.
Operator potwierdza, że ograniczenie obejmuje wypłaty BLIKIEM realizowane w bankomatach i recyklerach należących do sieci Euronet Polska.
To oznacza bardzo dużą zmianę. Wcześniej maksymalna jednorazowa wypłata wynosiła 800 zł.
Limit został więc obniżony o 600 zł, czyli aż o 75 procent.
Chcesz wypłacić 500 zł? Jedna operacja nie wystarczy
W praktyce nowe zasady są najbardziej odczuwalne dla osób potrzebujących większej ilości gotówki.
Jeżeli klient chce wypłacić BLIKIEM:
200 zł – wystarczy jedna operacja,
400 zł – potrzebne będą co najmniej dwie,
600 zł – co najmniej trzy,
800 zł – co najmniej cztery,
1000 zł – co najmniej pięć.
Oczywiście pod warunkiem, że na kolejne transakcje pozwalają również limity ustawione w banku klienta.
Nie oznacza to więc, że posiadacz rachunku może wypłacić z niego maksymalnie 200 zł. Ograniczona została kwota pojedynczej transakcji BLIKIEM w określonych urządzeniach.
Euronet potwierdza: limit obowiązuje do odwołania
Operator nie pozostawia w tej sprawie wątpliwości.
Euronet oficjalnie poinformował, że limit 200 zł obowiązuje do odwołania i obejmuje wszystkie wypłaty kodem BLIK realizowane w bankomatach oraz recyklerach należących do jego własnej sieci.
Jest jednak istotny wyjątek.
Ograniczenie nie obejmuje urządzeń należących do banków, które są jedynie obsługiwane przez Euronet i oznaczone logo konkretnego banku.
Dlatego przed wypłatą większej sumy warto sprawdzić, do jakiej sieci faktycznie należy urządzenie.
To nie jest ogólnopolski limit wypłat
To najważniejsze wyjaśnienie, ponieważ wokół tej zmiany powstało wiele nieporozumień.
W Polsce nie wprowadzono ogólnego limitu wypłat z bankomatów wynoszącego 200 zł.
Nie jest to również decyzja rządu, NBP ani nowe ograniczenie ustawowe.
To decyzja biznesowa Euronet Polska dotycząca wypłat kodem BLIK w urządzeniach należących do tej sieci.
Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, po ogłoszeniu zmiany wyraźnie podkreślił, że ograniczenie zostało wprowadzone autonomicznie przez Euronet.
BLIK skrytykował decyzję
Operator BLIKA nie ukrywał niezadowolenia.
Polski Standard Płatności ocenił, że obniżenie maksymalnej pojedynczej wypłaty z 800 do 200 zł oznacza istotne pogorszenie komfortu korzystania z usługi.
Jednocześnie uspokoił klientów: podobny limit nie został narzucony pozostałym operatorom bankomatów ani własnym sieciom banków.
Użytkownicy BLIKA nadal mają dostęp do ponad 13 tys. bankomatów, w których obowiązują inne zasady. Ponad 8 tys. z nich to urządzenia należące do własnych sieci bankowych.
W PKO BP sytuacja wygląda zupełnie inaczej
Dobrym przykładem pokazującym różnice pomiędzy operatorami jest PKO Bank Polski.
Bank poinformował w lutym, że w jego ponad 3 tys. bankomatów wypłaty BLIKIEM mogą być realizowane bez narzuconego przez bankomat limitu pojedynczej wypłaty – oczywiście w granicach pozostałych ograniczeń dotyczących rachunku i dostępności gotówki.
Dotyczy to również klientów innych banków.
Dlatego próba wypłacenia BLIKIEM np. 800 zł może wyglądać zupełnie inaczej w dwóch urządzeniach stojących nawet stosunkowo blisko siebie.
Planet Cash poszedł w innym kierunku
Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w przypadku wypłat kartą.
Planet Cash od 2 marca 2026 roku zwiększył maksymalną kwotę pojedynczej wypłaty kartami Visa i Mastercard do 4000 zł.
Jeżeli bank współpracujący z operatorem przewiduje jeszcze wyższy limit, może on pozostać bez zmian.
Jednocześnie w przypadku BLIKA Planet Cash poinformował, że maksymalna kwota może zależeć m.in. od warunków ekonomicznych konkretnej lokalizacji.
Pokazuje to, że w Polsce nie funkcjonuje jeden uniwersalny limit dla wszystkich bankomatów.
Wypłacasz kartą? Limit 200 zł Cię nie dotyczy
To kolejna bardzo ważna różnica.
Ograniczenie Euronetu do 200 zł dotyczy pojedynczej wypłaty kodem BLIK.
Nie jest to nowy limit wszystkich wypłat kartą.
Osoba posiadająca fizyczną kartę może więc spotkać się w tym samym urządzeniu z zupełnie innymi zasadami niż osoba korzystająca z BLIKA.
Do tego dochodzi jeszcze limit ustawiony przez bank dla konkretnej karty lub rachunku.
Dlaczego Euronet ograniczył wypłaty?
Powodem są pieniądze.
Euronet tłumaczy, że wynagrodzenie otrzymywane za realizowanie wypłat BLIKIEM nie pokrywa kosztów świadczenia tej usługi.
Według operatora ograniczenie wysokości pojedynczej transakcji ma zmniejszyć straty finansowe generowane przez takie wypłaty.
Firma deklaruje jednocześnie gotowość do rozmów z uczestnikami rynku oraz regulatorami w sprawie modelu finansowania dostępu do gotówki.
Polacy masowo korzystają z BLIKA w bankomatach
Dlatego pozornie techniczna zmiana może dotyczyć ogromnej liczby klientów.
Według danych Polskiego Standardu Płatności w samym 2025 roku użytkownicy wykonali w bankomatach około 79 milionów operacji BLIKIEM.
Wypłacanie pieniędzy bez fizycznej karty stało się dla wielu osób codziennością.
Właśnie dlatego osoba, która wcześniej bez problemu pobierała 500 czy 800 zł, może dziś zobaczyć odmowę wykonania takiej pojedynczej transakcji.
Masz pieniądze na koncie, a bankomat odmawia? Sprawdź trzy rzeczy
Odmowa wypłaty większej kwoty nie musi oznaczać blokady rachunku.
Znaczenie mają jednocześnie:
limit ustawiony przez bank, limit operatora konkretnego bankomatu oraz sposób wypłaty – karta albo BLIK.
Dochodzi do tego dostępność odpowiednich nominałów i gotówki w urządzeniu.
Najbardziej spektakularnym przykładem pozostaje jednak Euronet: 200 zł zamiast wcześniejszych 800 zł przy pojedynczej wypłacie BLIKIEM.
Jeżeli więc próbujesz pobrać BLIKIEM 500, 800 czy 1000 zł z bankomatu Euronetu, jednej operacji już nie wystarczy. I nie jest to błąd urządzenia – to obowiązująca zasada operatora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.