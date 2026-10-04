Chcesz zajrzeć do pudełka przed zakupem? UOKiK wyjaśnia – prawo mówi wprost
Sięgasz po pudełko z blenderem, zestaw klocków albo słoik kremu z łyżeczką i chcesz sprawdzić, czy w środku niczego nie brakuje? Odruch jest naturalny, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił w komunikacie z 19 czerwca 2026 roku, że samodzielne otwieranie opakowań w sklepie nie jest właściwą drogą. Pudełko wolno otworzyć za zgodą sprzedawcy, a bez niej klient może poznać produkt w inny sposób: przez tester, egzemplarz ekspozycyjny albo pomoc pracownika.
Dopóki nie zapłacisz, towar należy do sklepu, więc o otwarciu decyduje sprzedawca
Jak powiedziała Jagoda Kruszewska z Departamentu Komunikacji UOKiK, cytowana przez Interię, odpowiedź na pytanie o samodzielne otwarcie produktu brzmi: nie, bo „dopóki nie zapłacisz za produkt, jest on własnością sklepu”. Wynika to z art. 140 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.), który pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób i rozporządzać nią. W sklepie oznacza to, że zakres oględzin ustala sprzedawca, przez regulamin, sposób ekspozycji, testery albo pomoc obsługi. Urząd przypomina jednocześnie drugą stronę zasady: konsument ma prawo zapoznać się z cechami i właściwościami towaru, byle nie uszkodzić produktu i nie naruszyć zasad higieny. Sklepy często zapewniają testery i produkty wystawowe, ale UOKiK opisuje to jako praktyczne rozwiązanie, a nie ustawowy obowiązek udostępnienia testera przy każdym artykule.
Etykietę możesz czytać bez pytania, a folię, plombę i pudełko otwierasz tylko za zgodą
|Czynność
|Czy wolno bez pytania
|Czytanie etykiety, składu, wagi, parametrów i instrukcji widocznych na opakowaniu
|tak
|Oglądanie egzemplarza ekspozycyjnego lub testera
|tak, jeśli sklep go udostępnia
|Zerwanie folii lub plomby, otwarcie pudełka
|nie, tylko za zgodą obsługi
|Uruchomienie urządzenia, użycie kosmetyku
|nie, tylko za zgodą obsługi
|Otwarcie żywności i napojów
|nie, nawet gdy opakowanie da się zamknąć ponownie
Podział na czynności dozwolone i wymagające zgody opisuje serwis Interaktywnie.com na podstawie komunikatu UOKiK. Granica biegnie tam, gdzie oglądanie zaczyna zmieniać stan produktu. Rozerwana folia na kosmetyku, zdjęta plomba z gry, otwarty suplement czy rozcięte pudełko z elektroniką obniżają wartość towaru albo wyłączają go z regularnej sprzedaży, a przy żywności i artykułach higienicznych dochodzi ryzyko, że sklep nie zaoferuje ich bezpiecznie kolejnemu klientowi.
Przypadkowo otwarte opakowanie trzeba zgłosić od razu, bo za szkodę odpowiada się z winy
Gdy opakowanie zostanie uszkodzone przez przypadek, towaru nie wolno odłożyć na półkę z nadzieją, że nikt tego nie zauważy. Klient powinien od razu poinformować pracownika, który oceni, czy opakowanie da się ponownie zabezpieczyć, czy produkt trzeba przecenić albo wycofać ze sprzedaży. Podstawą ewentualnych roszczeń sklepu jest art. 415 Kodeksu cywilnego: kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia. Odpowiedzialność nie powstaje jednak automatycznie przy każdym otwartym pudełku, bo liczą się rodzaj produktu, stopień uszkodzenia, realna utrata wartości i to, czy sklep mógł dalej sprzedać towar. Spory warto wyjaśniać na miejscu, spokojnie i przy świadku ze strony obsługi, a w razie braku porozumienia pomoc oferuje miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów, a w stolicy także Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie.
W internecie produkt można sprawdzić po dostawie, w sklepie stacjonarnym zwrotu z zasady nie ma
|Sklep stacjonarny
|Zakup online
|Sprawdzenie produktu
|przed zapłatą tylko za zgodą sprzedawcy
|po dostawie wolno sprawdzić charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy
|Zwrot po zmianie zdania
|brak powszechnego prawa, zależy od regulaminu lub decyzji sprzedawcy
|odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni
|Odpowiedzialność za zużycie
|szkoda na zasadach ogólnych, art. 415 k.c.
|za zmniejszenie wartości powyżej tego, co potrzebne do oceny towaru, art. 34 ustawy o prawach konsumenta
|Wyłączenie
|nie dotyczy
|zapieczętowany towar ze względów zdrowotnych lub higienicznych po naruszeniu zabezpieczenia, art. 38 ustawy
Zasady przy zakupach na odległość wynikają z ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827, z późn. zm.). Wyłączenie z art. 38 wymaga jednocześnie zapieczętowanego opakowania i uzasadnionych względów zdrowotnych lub higienicznych, więc nie obejmuje automatycznie każdego produktu w folii. Mylenie obu trybów prowadzi do błędnych oczekiwań, bo zasady oglądania towaru przed zakupem w sklepie nie mają nic wspólnego z 14-dniowym prawem odstąpienia w internecie.
Kilka sekund rozmowy z pracownikiem chroni przed sporem o rozerwaną folię
Przy półce wystarczy jedno pytanie do obsługi: czy można zobaczyć zawartość, czy jest egzemplarz pokazowy albo tester. Pracownik może otworzyć inne pudełko przy kliencie, pokazać model ekspozycyjny albo wyjaśnić, co dokładnie znajduje się w zestawie. Zamiast rozpakowywania fabrycznie zamkniętych opakowań UOKiK zaleca szukanie testerów i egzemplarzy ekspozycyjnych, a w razie wątpliwości proszenie o pomoc. Sprawdzenie, a nie uszkodzenie, oglądanie, a nie naruszanie higieny, pytanie, a nie samodzielne rozrywanie opakowania – tak urząd streszcza zasadę, która obowiązuje w każdym sklepie, także tym na osiedlu w Warszawie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.