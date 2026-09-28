Chcieli włożyć to do plecaków ewakuacyjnych. Projekt utknął w Sejmie, a przepisy wciąż budzą kontrowersje

28 września 2026 17:51 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Polacy coraz chętniej kompletują zestawy na wypadek sytuacji kryzysowej, ale zakup profesjonalnego wyposażenia pasywnego wciąż przypomina chodzenie po prawnym polu minowym. W sejmowej komisji wyhamowały prace nad przełomowym projektem, który miał dać obywatelom swobodny dostęp do sprzętu ratującego życie. Co dokładnie stanęło na drodze nowym przepisom?

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żołnierze w hełmach i kamizelkach
Fot. Shutterstock

Kamizelki i hełmy dla każdego dorosłego. Co zakłada druk sejmowy nr 1316?

Zgodnie z zaleceniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz oficjalnymi wytycznymi z „Poradnika bezpieczeństwa”, każdy obywatel powinien posiadać spakowany plecak ewakuacyjny. W jego skład wchodzą dokumenty, apteczka, woda, latarka czy naładowany pojemnym powerbank. Poselski projekt ustawy (druk sejmowy nr 1316) miał pójść o krok dalej, umożliwiając pełnoletnim Polakom oraz obywatelom państw UE i EFTA bezproblemowy zakup profesjonalnych środków ochrony balistycznej – w tym kamizelek kuloodpornych, wkładów balistycznych oraz hełmów wojskowych. Zakup miał odbywać się w koncesjonowanych punktach po zwykłym okazaniu dokumentu tożsamości.

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Inicjatywa przewiduje nowelizację ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1088 z późn. zm.). Autorzy projektu podkreślają, że hełmy czy wkłady balistyczne są wyposażeniem czysto pasywnym, co oznacza, że zniesienie obostrzeń nie niesie ze sobą żadnego ryzyka dla bezpieczeństwa publicznego, a może ocalić życie w razie konfliktu lub ataku.

Szara strefa, wojna w Ukrainie i zyski dla budżetu państwa

Obecne regulacje ograniczają legalny dostęp do balistyki wojskowej głównie do firm ochroniarskich, służb wewnętrznych czy szkół ochrony. W efekcie osoby cywilne – w tym dziennikarze i wolontariusze udający się na misje do Ukrainy – często bywają narażeni na działanie oszustów oferujących bezwartościowe atrapy. Co więcej, zniesienie barier ukróciłoby szarą strefę i według szacunków wygenerowałoby dla budżetu państwa dodatkowe od 5 do 10 mln zł z tytułu podatków już w pierwszym roku obowiązywania przepisów, stymulując przy tym polski przemysł obronny.

Mimo ogromnego zainteresowania społecznego – w konsultacjach trwających do 4 maja głos wykazało aż 3548 osób – projekt od dawna czeka na rozpatrzenie. Pierwsze czytanie odbyło się 26 czerwca 2025 roku, po czym wniosek trafił do sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, gdzie prace nad nim niespodziewanie wstrzymano.

Sejmowe korytarze Śródmieścia i popyt na sprzęt na Woli oraz Mokotowie

Podczas gdy w sejmowych salach przy Wiejskiej w warszawskim Śródmieściu ważą się losy utkniętej ustawy, w militarnych i taktycznych sklepach stolicy popyt na pasywne środki ochrony nie słabnie. Mieszkańcy Warszawy szukający profesjonalnego wyposażenia do domowych zestawów ucieczkowych musieli dotychczas mierzyć się z niejasną interpretacją przepisów.

W specjalistycznych punktach handlowych na Woli oraz Mokotowie doradcy branżowi zwracają uwagę na rosnącą świadomość obywateli. Wobec dynamicznej sytuacji geopolitycznej mieszkańcy Mokotowa, Woli i Śródmieścia coraz częściej pytają o certyfikowany sprzęt chroniący przed odłamkami, podkreślając, że możliwość legalnego zakupu atestowanej kamizelki lub hełmu to podstawowe prawo do samoobrony pasywnej.

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Zobacz zestaw najważniejszych założeń i faktów dotyczących druku sejmowego nr 1316:

  • Dostęp dla osób pełnoletnich po okazaniu dowodu – prawo do zakupu dla obywateli Polski, Unii Europejskiej oraz EFTA.
  • Legalny zakup kamizelek, hełmów i wkładów balistycznych – możliwość uzupełnienia plecaka ewakuacyjnego o certyfikowane środki ochrony.
  • Nowelizacja ustawy z 13 czerwca 2019 r. – likwidacja barier rynkowych i ukrócenie handlu niebezpiecznymi atrapami.
  • Impuls finansowy dla budżetu i branży – szacowane 5–10 mln zł wpływów podatkowych i rozwój polskich producentów.
  • Przestój legislacyjny w Śródmieściu – projekt utknął w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych po czytaniu w czerwcu 2025 r.

 

Źródło: forsal

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