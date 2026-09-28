Wielka promocja w Biedronce. Ruszyła dziś i potrwa tylko kilka dni. Drugi produkt za darmo
Biedronka wystartowała z kolejną mocną promocją. Od niedzieli 28 września klienci mogą skorzystać z akcji 1+1 gratis na duże, półlitrowe żele pod prysznic LaQ. Oferta jest dostępna z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, ale obowiązuje dzienny limit. Promocja potrwa tylko do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
Biedronka uruchomiła promocję, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy chemii i kosmetyków. Tym razem sieć przecenia żele pod prysznic LaQ o pojemności 500 ml.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich klient otrzyma gratis.
Co ważne, promocja rozpoczęła się 28 września i zgodnie z informacją Biedronki ma obowiązywać do 3 października.
Bierzesz dwa, za jeden nie płacisz
Promocja została przygotowana przy okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka, ale oczywiście z oferty może skorzystać każdy.
Na grafice Biedronka pokazuje kilka wariantów żeli LaQ o charakterystycznych nazwach, m.in. „Król kanapy”, „Niezłe ciacho” czy „Myj pyta”.
Najważniejszy jest jednak mechanizm promocji:
1+1 gratis – tańszy produkt otrzymujemy bez dodatkowej opłaty.
Sieć zaznacza ponadto, że warianty można dowolnie mieszać, więc nie trzeba kupować dwóch identycznych żeli.
Jest jeden warunek. Potrzebna karta lub aplikacja
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo. Aby naliczył się rabat, podczas zakupów trzeba skorzystać z karty Moja Biedronka albo aplikacji Biedronka.
Obowiązuje również limit dzienny: maksymalnie cztery sztuki, czyli dwa produkty gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
Rabat jest rozkładany proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne.
Promocja tylko przez kilka dni
Akcja rozpoczęła się w niedzielę 28 września i potrwa do piątku 3 października. Biedronka zaznacza przy tym, że produkty są dostępne do wyczerpania zapasów.
To oznacza, że w poszczególnych sklepach konkretne warianty zapachowe mogą skończyć się wcześniej.
Najważniejsze zasady promocji:
- żele pod prysznic LaQ, 500 ml,
- promocja 1+1 gratis,
- gratisem jest tańszy produkt,
- warianty można dowolnie łączyć,
- konieczna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja,
- limit to 4 sztuki dziennie, w tym maksymalnie 2 gratis na kartę,
- oferta obowiązuje od 28 września do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
Biedronka promuje akcję jako pomysł na prezent z okazji Dnia Chłopaka, który przypada 30 września. Przy mechanizmie 1+1 gratis można więc kupić jeden produkt na prezent, a drugi zachować dla siebie — albo od razu zrobić zapas na kolejne tygodnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.