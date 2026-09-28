Gigantyczna promocja w Biedronce. Bierzesz cztery produkty, a za dwa nie płacisz. Tylko przez dwa dni
Biedronka uruchomiła wyjątkowo szeroką promocję, która obejmuje nie jeden czy dwa wybrane produkty, ale całe kategorie artykułów. Tylko 28 i 29 września przy zakupie czterech produktów promocyjnych dwa najtańsze klient otrzyma gratis. Do wyboru są m.in. tekstylia, zabawki, książki oraz artykuły przemysłowe. Trzeba jednak pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz dziennym limicie.
To może być jedna z ciekawszych okazji dla klientów Biedronki, którzy planowali zakup rzeczy do domu, ubrań, książek albo zabawek. Sieć przygotowała akcję „2+2 gratis”, a promocja obowiązuje bardzo krótko — wyłącznie 28 i 29 września.
Zasada jest prosta: trzeba podczas jednej transakcji kupić cztery produkty objęte promocją, a rabat odpowiadający wartości dwóch najtańszych zostanie naliczony przy kasie.
Biedronka daje 2+2 gratis. Można dowolnie mieszać
Najważniejszą informacją jest możliwość łączenia różnych produktów.
Promocja obejmuje:
artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki oraz książki.
Nie trzeba więc wybierać czterech identycznych rzeczy. Zgodnie z informacją umieszczoną w sklepie produkty można dowolnie mieszać.
To oznacza, że do jednego zestawu promocyjnego można dobrać różne artykuły objęte akcją. Rabat zostanie naliczony od dwóch najtańszych produktów z czterech kupionych w ramach promocji.
Jest jednak ważny warunek
Żeby skorzystać z akcji, przy kasie trzeba użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji Biedronka.
Sieć wprowadziła również limit dzienny. Na jedną kartę można kupić maksymalnie 20 produktów objętych promocją, z czego maksymalnie 10 najtańszych może zostać objętych gratisem.
W praktyce przy wykorzystaniu pełnego dziennego limitu można więc stworzyć pięć zestawów po cztery produkty.
Nie wszystko można kupić w promocji
Przed włożeniem produktów do koszyka warto dokładnie sprawdzić oznaczenia. Biedronka wyłączyła z akcji część marek i kategorii.
Z informacji widocznej w sklepie wynika, że promocja nie obejmuje produktów marek LEGO, Puma, Fila, Carla Bonetti, Gatta, Dafi, Stanley, Ekspresy Delta, Skarpety Rajstopy Clévé, żarówki Philips, papier ksero, szczoteczki Oral-B oraz Gang ZARADNIAKÓW.
Dlatego w przypadku droższych produktów najlepiej upewnić się przed zakupem, czy konkretny artykuł rzeczywiście uczestniczy w akcji.
Tylko dwa dni. Promocja kończy się 29 września
Największym ograniczeniem jest czas. Oferta obowiązuje 28 i 29 września, więc klienci mają zaledwie dwa dni na skorzystanie z rabatu.
Dodatkowo Biedronka zastrzega, że produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. Oznacza to, że dostępność poszczególnych rzeczy może różnić się między sklepami.
Jak działa 2+2 gratis? Warto uważać na ceny
Przy tej promocji opłaca się zwrócić uwagę na ceny czterech wybieranych produktów.
Jeżeli do koszyka trafią rzeczy kosztujące przykładowo 100 zł, 90 zł, 40 zł i 30 zł, rabat zostanie naliczony od dwóch najtańszych, czyli produktów za 40 i 30 zł.
Dlatego największą wartość promocji można uzyskać, dobierając do jednego zestawu artykuły o zbliżonych cenach.
Biedronka informuje przy tym, że rabat odpowiadający wartości dwóch najtańszych produktów jest rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie.
Klienci mogą zrobić większe zakupy
Akcja może szczególnie zainteresować rodziców szukających zabawek i książek, ale również osoby kompletujące tekstylia czy wyposażenie domu. Przy pełnym wykorzystaniu limitu można jednego dnia kupić 20 produktów, z czego rabat obejmie wartość 10 najtańszych.
Trzeba tylko pamiętać o trzech rzeczach: promocja trwa do 29 września, wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, a część marek została z niej wyłączona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.