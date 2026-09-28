Tłumy w Lidlu. Wielka promocja tylko przez jeden dzień. Klienci biorą po trzy opakowania
Lidl przygotował na poniedziałek 28 września wyjątkowo mocną promocję na słodycze Kinder. Akcja obowiązuje tylko przez jeden dzień. Przy zakupie trzech produktów dwa są w regularnej cenie, a trzeci kosztuje zaledwie 1 grosz. Co ważne, różne słodycze można ze sobą dowolnie łączyć.
Poniedziałkowe zakupy w Lidlu mogą przyciągnąć wielu klientów. Sieć uruchomiła jednodniową promocję obejmującą szeroki wybór popularnych słodyczy marki Kinder.
Mechanizm akcji jest bardzo prosty: 2+1 za grosz.
Klient wybiera trzy produkty uczestniczące w promocji, a najtańszy z nich kosztuje tylko 1 grosz.
Kinder za grosz. Promocja tylko 28 września
Najważniejsze ograniczenie dotyczy czasu. Oferta została przygotowana wyłącznie na poniedziałek 28 września.
Promocją objęte są różne słodycze Kinder. Na materiale promocyjnym Lidl pokazuje między innymi:
- Kinder Chocolate,
- Kinder Bueno i Kinder Bueno White,
- Kinder Cards,
- Kinder Happy Hippo,
- Kinder Maxi King,
- Kinder Crispy,
- Kinderini.
Sieć zaznacza przy tym: „Miksuj dowolnie”. Nie trzeba więc kupować trzech identycznych produktów.
Bierzesz trzy, najtańszy kosztuje grosz
To właśnie możliwość łączenia różnych słodyczy może być największym atutem akcji. Można dobrać trzy produkty według własnego uznania, a rabat zostanie naliczony na najtańszy z nich.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze trzy opakowania w różnych cenach, dwa droższe kupi w normalnej cenie, natomiast za najtańsze zapłaci 1 grosz.
Przy planowaniu zakupów warto więc zwracać uwagę na ceny. Największą korzyść daje zazwyczaj dobranie trzech produktów o podobnej wartości.
Jest limit. Nie można brać bez ograniczeń
Lidl wprowadził limit dotyczący tej promocji.
Z informacji zamieszczonych w materiale reklamowym wynika, że limit wynosi trzy opakowania za 1 grosz. Oznacza to możliwość skorzystania z mechanizmu promocyjnego przy maksymalnie trzech zestawach.
Promocja obowiązuje również do wyczerpania zapasów.
Tylko jeden dzień na zakupy
To oferta, przy której kluczowy jest termin. We wtorek promocji już nie będzie, ponieważ Lidl przewidział ją wyłącznie na poniedziałek 28 września.
Kinder należy do popularnych marek słodyczy, a akcja obejmuje wiele różnych produktów, dlatego promocja może wzbudzić duże zainteresowanie klientów. Szczególnie że nie trzeba ograniczać się do jednego rodzaju – produkty można dowolnie mieszać, a trzeci, najtańszy, kosztuje tylko grosz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.