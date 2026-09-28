Dino obniżyło cenę o 55 procent. Kilogram kosztuje teraz tylko 1,99 zł
Dino ruszyło z kolejną mocną promocją. Tym razem sieć obniżyła cenę jabłek aż o 55 proc. Kilogram kosztuje tylko 1,99 zł zamiast 4,49 zł. Oferta obowiązuje do soboty 3 października, więc klienci mają jeszcze kilka dni na zakupy. W tej samej gazetce znalazła się również duża obniżka ceny karkówki.
Jesień to szczyt sezonu na polskie jabłka, a Dino postanowiło wykorzystać ten moment do uruchomienia mocnej promocji. Od 28 września do 3 października 2026 roku kilogram jabłek można kupić za 1,99 zł.
Sieć wskazuje, że cena przed obniżką wynosiła 4,49 zł/kg. Oznacza to przecenę aż o 55 procent.
Kilogram jabłek za mniej niż 2 zł
Cena 1,99 zł za kilogram może zainteresować przede wszystkim osoby, które jesienią kupują owoce w większych ilościach.
Przy pięciu kilogramach rachunek wyniesie 9,95 zł. Dziesięć kilogramów to z kolei 19,90 zł.
Przy takiej cenie można więc pomyśleć nie tylko o owocach do codziennego jedzenia, ale również o większym zapasie na szarlotkę, mus jabłkowy, kompot, przetwory czy suszone jabłka.
Cena spadła z 4,49 zł do 1,99 zł
Różnica jest znacząca. Przy cenie wskazanej przed obniżką pięć kilogramów kosztowałoby 22,45 zł.
W promocji za tę samą ilość trzeba zapłacić 9,95 zł.
Oznacza to 12,50 zł różnicy przy zakupie pięciu kilogramów.
Przy dziesięciu kilogramach różnica względem wskazanej ceny przed obniżką wynosi już 25 zł.
Promocja nie trwa długo
Oferta rozpoczęła się w poniedziałek 28 września, a zakończy w sobotę 3 października.
Jak przy każdej tego typu akcji dostępność konkretnego towaru może różnić się pomiędzy sklepami. Osoby planujące większe zakupy powinny więc wcześniej sprawdzić aktualną ofertę swojej placówki.
Dino przecenia również karkówkę
Jabłka nie są jedyną mocną pozycją w aktualnej gazetce Dino.
Sieć obniżyła również cenę karkówki wieprzowej bez kości. Kilogram kosztuje obecnie 16,99 zł zamiast 21,99 zł.
To oznacza oszczędność 5 zł na każdym kilogramie.
Przy zakupie trzech kilogramów klient zapłaci 50,97 zł zamiast 65,97 zł według ceny wskazanej przed obniżką.
Dino mocno weszło w jesienne promocje
Aktualna oferta sieci obejmuje kilka podstawowych produktów, ale jabłka za 1,99 zł/kg zdecydowanie wyróżniają się skalą przeceny.
Dino deklaruje obniżkę o 55 proc., a cena spada poniżej psychologicznej granicy 2 zł za kilogram.
Promocja obowiązuje tylko do 3 października 2026 roku. Dla osób planujących jesienne wypieki i przetwory może to być dobry moment na większe zakupy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.