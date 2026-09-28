Carrefour odpalił gigantyczną promocję. Prawie 600 produktów w akcji 1+1 za grosz
Carrefour świętuje 29. urodziny w Polsce i uruchamia jedną z największych akcji promocyjnych tej jesieni. Sieć oficjalnie zapowiedziała, że prawie 600 produktów będzie można kupić w mechanizmie 1+1 za grosz. Oferta obejmuje wiele kategorii – od kawy i nabiału po kosmetyki oraz środki czystości. To jednak nie wszystko. Klienci mogą również otrzymać nawet 145 zł na kolejne zakupy.
Carrefour rozpoczął urodzinową ofensywę promocyjną. Sieć, która działa w Polsce od 29 lat, postawiła tym razem na jeden z najbardziej czytelnych dla klientów mechanizmów – kup jeden produkt, a drugi otrzymasz za 1 grosz.
Skala akcji jest duża. Carrefour informuje, że w kolejnych odsłonach promocją zostanie objętych prawie 600 produktów.
Prawie 600 produktów. Drugi za grosz
Akcja rozpoczęła się 28 września. Nie ogranicza się przy tym do jednej kategorii produktów.
Carrefour wymienia m.in. kawę, nabiał, kosmetyki i środki czystości. Poszczególne oferty mają pojawiać się w kolejnych odsłonach urodzinowej kampanii.
Mechanizm jest prosty: klient kupuje dwa produkty objęte konkretną promocją, a drugi otrzymuje za 1 grosz.
Przy droższych artykułach różnica na całym zestawie może być więc bardzo wyraźna.
To nie jest jednodniowa promocja
Carrefour zaplanował akcję znacznie szerzej niż typowe promocje weekendowe.
Urodzinowa kampania wystartowała 28 września i potrwa do 31 października 2026 roku. Poszczególne promocje i produkty będą jednak dostępne w określonych terminach, dlatego przy zakupach trzeba sprawdzać warunki konkretnej oferty.
Sieć zapowiada, że oferta 1+1 za grosz będzie zmieniała się co tydzień. To oznacza, że produkty dostępne za grosz w jednym tygodniu nie muszą być objęte identyczną promocją w kolejnym.
Kawa, nabiał, kosmetyki i chemia
To właśnie szeroki zakres produktów może być największym magnesem na klientów.
Zamiast ograniczyć akcję do słodyczy czy pojedynczych artykułów spożywczych, Carrefour obejmuje nią produkty z wielu kategorii codziennych zakupów.
Wśród nich znalazły się:
- kawa,
- nabiał,
- kosmetyki,
- środki czystości,
- a także inne artykuły spożywcze i przemysłowe pojawiające się w kolejnych odsłonach akcji.
Łącznie przez okres trwania kampanii ma to być prawie 600 produktów w mechanizmie 1+1 za grosz.
Carrefour daje również pieniądze na kolejne zakupy
Urodzinowa akcja ma jeszcze jeden element.
Carrefour zapowiedział możliwość zdobycia nawet 145 zł w kuponach na następne zakupy.
Mechanizm jest związany z aplikacją Mój Carrefour. Za dokonanie dwóch zakupów o wartości minimum 129 zł każdy klient spełniający warunki akcji może otrzymać e-kupon o wartości 29 zł na następne zakupy.
Z oferty można korzystać wielokrotnie zgodnie z regulaminem kampanii. Maksymalnie można w ten sposób uzyskać pięć kuponów po 29 zł, czyli łącznie 145 zł.
Carrefour rusza do walki o klientów
Końcówka września jest wyjątkowo intensywna w polskim handlu. Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland i Netto uruchamiają równolegle akcje z gratisami i dużymi obniżkami.
Carrefour odpowiada promocją o bardzo dużej skali.
Zamiast pojedynczego produktu za wyjątkowo niską cenę sieć postawiła na setki produktów oraz mechanizm 1+1 za grosz.
Dla klientów oznacza to przede wszystkim konieczność sprawdzania kolejnych gazetek. Skoro oferta będzie zmieniała się co tydzień, najbardziej atrakcyjne produkty za grosz mogą pojawiać się tylko przez ograniczony czas.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.