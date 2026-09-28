Masz 2000, 3000 albo 4000 zł emerytury? Tyle może zmienić się po 1 marca. Są już rządowe wyliczenia
Emeryci mogą już wstępnie policzyć, jak zmienią się ich świadczenia od 1 marca 2027 roku. Rządowe założenia wskazują obecnie na waloryzację na poziomie co najmniej 3,48 proc. Oznaczałoby to, że przy emeryturze wynoszącej 4000 zł miesięczna podwyżka sięgnęłaby 139,20 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach różnica będzie jeszcze większa. To jednak nadal prognoza – ostateczny wskaźnik poznamy dopiero po ustaleniu danych potrzebnych do waloryzacji.
Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku 1 marca. Tegoroczna, obowiązująca od 1 marca 2026 roku, wyniosła 5,3 proc. i została przeprowadzona automatycznie – emeryci nie musieli składać żadnych wniosków.
Teraz coraz ważniejsze staje się pytanie: co wydarzy się 1 marca 2027 roku?
Pierwsze oficjalne rządowe wyliczenia już są.
Rząd wskazuje co najmniej 3,48 proc.
Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą przyszłorocznej waloryzacji. Zgodnie z nią zwiększenie wskaźnika w części płacowej ma pozostać na ustawowym minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Według rządowych prognoz oznaczałoby to waloryzację świadczeń w 2027 roku na poziomie co najmniej 3,48 proc.
To jeszcze nie jest ostateczny wskaźnik.
Waloryzacja zależy bowiem od średniorocznej inflacji za 2026 rok oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. Dopiero po poznaniu danych za cały rok będzie można podać ostateczną wartość.
Możemy jednak policzyć, co oznaczałoby 3,48 proc. dla konkretnych emerytur.
Masz 2000, 3000, 4000 czy 5000 zł? Oto wyliczenia
Przy założeniu waloryzacji dokładnie o 3,48 proc. kwoty wyglądałyby następująco:
|Obecna emerytura brutto
|Podwyżka 3,48 proc.
|Emerytura po waloryzacji
|2000 zł
|69,60 zł
|2069,60 zł
|2500 zł
|87,00 zł
|2587,00 zł
|3000 zł
|104,40 zł
|3104,40 zł
|3500 zł
|121,80 zł
|3621,80 zł
|4000 zł
|139,20 zł
|4139,20 zł
|4500 zł
|156,60 zł
|4656,60 zł
|5000 zł
|174,00 zł
|5174,00 zł
|5500 zł
|191,40 zł
|5691,40 zł
|6000 zł
|208,80 zł
|6208,80 zł
|6500 zł
|226,20 zł
|6726,20 zł
|7000 zł
|243,60 zł
|7243,60 zł
To symulacja kwot brutto, wykonana na podstawie obecnej rządowej prognozy 3,48 proc. Nie są to jeszcze ostateczne kwoty waloryzacji na 2027 rok.
A co z najniższą emeryturą?
Tutaj również rząd podał konkretne szacunki.
Obecnie najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Taka kwota obowiązuje od 1 marca 2026 roku. Potwierdza ją oficjalny komunikat prezesa ZUS.
Przy prognozowanym wskaźniku przyszłorocznej waloryzacji najniższa emerytura wzrosłaby o 68,85 zł, do około:
2047,34 zł brutto miesięcznie.
Taką właśnie kwotę podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w oficjalnych założeniach dotyczących waloryzacji na 2027 rok.
Im wyższa emerytura, tym większa kwotowo podwyżka
Waloryzacja procentowa powoduje, że kwotowa różnica rośnie wraz z wysokością świadczenia.
Przy 2000 zł byłoby to niespełna 70 zł miesięcznie, przy 4000 zł około 139 zł, a przy 7000 zł już ponad 243 zł brutto miesięcznie.
W skali 12 miesięcy różnice byłyby jeszcze bardziej widoczne. Przykładowo emerytura wynosząca obecnie 4000 zł dawałaby – przy założeniu niezmiennego świadczenia przez pełne 12 miesięcy po waloryzacji – około 1670 zł brutto więcej w ciągu roku.
Ostateczne kwoty mogą być inne
To najważniejsze zastrzeżenie.
3,48 proc. nie jest obecnie ostatecznie ustalonym wskaźnikiem waloryzacji emerytur na 2027 rok. Jest to poziom wynikający z aktualnych rządowych prognoz. Sam rząd posługuje się sformułowaniem, że świadczenia wzrosną o „co najmniej 3,48 proc.”
Mechanizm ustawowy uwzględnia dane za cały 2026 rok. Jeżeli ostateczne parametry gospodarcze będą inne od prognozowanych, zmieni się również wskaźnik marcowej waloryzacji.
Jedno jest pewne: kolejna coroczna waloryzacja nastąpi 1 marca 2027 roku, a obecne oficjalne założenia pozwalają już oszacować, jakiej skali zmian mogą spodziewać się osoby otrzymujące 2000, 3000, 4000 zł i wyższe świadczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.