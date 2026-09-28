Ostatnie godziny wielkich promocji w Biedronce. 2+2 gratis i przeceny do 50 procent. We wtorek część ofert znika
Klienci Biedronki powinni zwrócić uwagę na daty obowiązywania promocji. We wtorek 29 września kończy się kilka akcji, a dzień później znikną następne. Wśród nich są oferty związane z Dniem Kawy, Dniem Chłopaka oraz jesiennym czyszczeniem magazynu. W sklepach stacjonarnych 29 września jest również ostatnim dniem akcji 2+2 gratis na wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki.
Końcówka września przynosi w Biedronce kumulację promocji. Klienci mogą obecnie korzystać równolegle z kilku akcji, ale część z nich ma już bardzo krótki termin ważności.
Szczególnie ważne będą wtorek 29 września i środa 30 września.
2+2 gratis. We wtorek ostatni dzień
Jedną z najmocniejszych akcji w sklepach stacjonarnych jest promocja 2+2 gratis obejmująca wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki oraz książki.
Oferta obowiązuje 28 i 29 września, co oznacza, że we wtorek klienci mają ostatnią możliwość skorzystania z promocji.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie czterech produktów objętych akcją dwa najtańsze są gratis. Produkty można mieszać.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja. Obowiązuje też dzienny limit: maksymalnie 20 produktów, w tym 10 gratis, na jedną kartę.
Dzień Kawy również kończy się 29 września
Tego samego dnia kończy się specjalna akcja Biedronka Home przygotowana z okazji Dnia Kawy.
Oficjalna strona sieci potwierdza, że oferta trwa od 15 do 29 września 2026 roku, do wyczerpania zapasów.
To oznacza, że wtorek jest ostatnim dniem tej akcji.
Jednocześnie do 30 września trwa promocja na kawy Café d’Or, w której drugi, tańszy produkt jest 30 proc. tańszy.
We wtorek kończy się również promocja na koce
Na tym lista się nie kończy. Biedronka Home prowadzi akcję na koce Smukee, w której przy zakupie jednego koca drugi można dobrać za 1 zł.
Także tutaj graniczną datą jest 29 września. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
30 września znika jeszcze więcej ofert
Kolejna fala promocji kończy się już dzień później.
Do 30 września obowiązuje m.in. akcja „Dzień Chłopaka”, rozpoczęta 16 września, oraz oferta oznaczona jako „Ostatnie dni promocji”.
Tego dnia kończy się również „Jesienne czyszczenie magazynu”, w ramach którego Biedronka Home reklamuje przeceny sięgające 50 proc. Akcja rozpoczęła się 7 września.
Do środy 30 września działają również bardzo konkretne mechanizmy promocyjne dotyczące wyposażenia domu.
Przy zakupie dwóch zestawów szklanek trzeci można dobrać za 1 zł. Podobna zasada obowiązuje w przypadku kubków Fuori – trzeci, najtańszy zestaw kosztuje złotówkę.
Do 30 września obowiązuje również akcja na pojemniki do segregacji odpadów Albula oraz pojemniki Loft. W obu przypadkach przy zakupie dwóch trzeci produkt można dobrać za 1 zł.
Wyprzedaże sięgają 50 procent
Wśród przecen znajdują się także zabawki i artykuły dziecięce.
Przykładowo Biedronka Home pokazuje komplet dwóch smoczków LOVI przeceniony o 50 proc. – z 19,99 zł do 9,99 zł.
Interaktywne figurki Pokémon Pikachu i Charmander zostały natomiast przecenione ze 139 zł do 99 zł, czyli o 28 proc.
W przypadku ofert internetowych trzeba jednak szczególnie zwracać uwagę na dostępność – część produktów może zostać wyprzedana jeszcze przed formalnym zakończeniem promocji.
Dwa dni końcówki promocji w Biedronce
Dla klientów najważniejsze są zatem dwie daty.
29 września kończą się m.in. akcja 2+2 gratis w sklepach stacjonarnych, Dzień Kawy w Biedronka Home oraz promocja na koce Smukee.
30 września kończą się kolejne akcje, w tym Dzień Chłopaka, Jesienne czyszczenie magazynu oraz kilka promocji, w których trzeci produkt można otrzymać za 1 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.