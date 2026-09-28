Carrefour odpalił wielką akcję w całej Polsce. 500 cen pod lupą. Wszystko z okazji 29. urodzin
Carrefour rozpoczął dużą akcję promocyjną z okazji swoich 29. urodzin w Polsce. Sieć zapowiada „Wielkie równanie cen”, którym objęto 500 regularnych cen produktów. Akcja rozpoczęła się 28 września i ma potrwać aż do 31 października. Jednocześnie wystartowała nowa gazetka tygodniowa z dodatkowymi promocjami.
Carrefour świętuje 29 lat działalności w Polsce i chce przyciągnąć klientów dużą akcją cenową. Tym razem nie chodzi o pojedynczy produkt przeceniony przez dzień czy weekend.
Sieć uruchomiła akcję pod hasłem „Wielkie równanie cen”, obejmującą 500 cen regularnych. Promocja ma potrwać ponad miesiąc – do 31 października 2026 roku.
Carrefour bierze pod lupę 500 cen
To właśnie skala akcji jest jej najważniejszym elementem. Carrefour informuje o 500 cenach regularnych objętych urodzinową inicjatywą.
W praktyce oznacza to, że nie jest to typowa kilkudniowa gazetka z ograniczoną liczbą okazji. Akcja została zaplanowana na kilka tygodni i ma obejmować szeroki zestaw produktów dostępnych w sklepach sieci.
Jednocześnie klienci nadal mogą korzystać ze standardowych, krótszych promocji pojawiających się w kolejnych gazetkach.
Dwie akcje jednocześnie
Właśnie dlatego przed zakupami warto zwracać uwagę na oznaczenia przy półkach.
Od 28 września do 3 października obowiązuje również nowa oferta tygodniowa Carrefour. Oznacza to, że w tym samym czasie klienci mogą natrafić zarówno na produkty związane z urodzinową akcją, jak i na standardowe promocje ograniczone do kilku dni.
W przypadku tych drugich z zakupami nie warto zwlekać do końca października – mają własne, znacznie krótsze terminy obowiązywania.
29 lat Carrefour w Polsce
Carrefour pojawił się na polskim rynku w 1997 roku, dlatego w tym roku sieć obchodzi swoje 29. urodziny.
Przez ten czas francuska marka rozwinęła w Polsce kilka formatów sklepów – od dużych hipermarketów przez supermarkety po mniejsze placówki franczyzowe.
Tegoroczne urodziny zostały wykorzystane do uruchomienia większej kampanii promocyjnej.
Promocje aż do końca października
Dla klientów najważniejsze są dwie daty.
3 października kończy się obecna oferta tygodniowa, natomiast 31 października ma zakończyć się urodzinowa akcja „Wielkie równanie cen”.
Warto więc dokładnie sprawdzać termin podany przy konkretnym produkcie. Nie każda promocja widoczna obecnie w Carrefour będzie obowiązywała przez cały październik.
Carrefour walczy o klientów dużą akcją
Jesień jest okresem intensywnej rywalizacji największych sieci handlowych. Biedronka, Lidl, Dino, Netto czy Kaufland regularnie uruchamiają krótkie akcje typu 1+1 gratis, 2+2 gratis albo bardzo mocno obniżają ceny konkretnych produktów.
Carrefour wybrał nieco inny mechanizm. Zamiast ograniczyć urodzinową akcję do jednego weekendu, rozciąga ją na ponad miesiąc i obejmuje nią 500 cen regularnych.
Dla klientów oznacza to, że podczas najbliższych zakupów warto szczególnie dokładnie przyglądać się cenówkom i aktualnej gazetce. Urodzinowa akcja już ruszyła i potrwa do 31 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.