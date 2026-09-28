Wielka promocja w Netto. Polacy kupują na zapas. Bierzesz cztery, za dwa nie płacisz
Netto ruszyło z mocną promocją na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Mleko Łaciate UHT 3,2 proc. można kupić w akcji 2+2 gratis. Oznacza to, że przy czterech kartonach za dwa klient faktycznie nie płaci. Promocja potrwa do soboty 3 października, ale sieć zastrzega dostępność produktów do wyczerpania zapasów.
To jedna z tych promocji, które mogą zainteresować osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny. Netto przeceniło mleko UHT Łaciate 3,2 proc., czyli produkt, który dzięki długiemu terminowi przydatności można przechowywać w domu znacznie dłużej niż świeże mleko.
Mechanizm promocji jest prosty: 2+2 gratis.
Cztery kartony mleka, dwa gratis
Regularna cena jednego kartonu wskazana przez Netto wynosi 4,80 zł. Przy skorzystaniu z promocji i zakupie czterech opakowań dwa z nich objęte są rabatem.
Bez promocji cztery kartony kosztowałyby:
4 × 4,80 zł = 19,20 zł.
Przy mechanizmie 2+2 klient płaci równowartość dwóch opakowań, czyli 9,60 zł za cztery litry.
W przeliczeniu daje to efektywnie 2,40 zł za litr.
To dobry moment na zrobienie zapasu
Promocja może wzbudzić większe zainteresowanie właśnie ze względu na rodzaj produktu. Mleko UHT można przechowywać przez długi czas bez otwierania, dlatego przy takiej akcji część klientów może zdecydować się na zakup większej liczby opakowań.
Oferta rozpoczęła się 28 września i obowiązuje do 3 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić w aktualnej gazetce Netto szczegółowe warunki promocji oraz ewentualny limit liczby produktów objętych rabatem.
Netto mocno przecenia też inne podstawowe produkty
Mleko nie jest jedynym produktem, który może przyciągnąć klientów do sklepów w tym tygodniu.
W aktualnej ofercie znalazły się również ziemniaki za 0,89 zł za kilogram. To cena poniżej złotówki, która sama w sobie może być powodem do zrobienia większych zakupów.
Promocją objęta jest także łopatka wieprzowa Mega Paka za 8,99 zł/kg.
Wśród innych przecen można znaleźć ser Rycki za 4,39 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk, a także Pepsi i Mirindę po 5,99 zł przy zakupie dwóch produktów.
Miłośników kawy może zainteresować natomiast Dallmayr Classic 500 g za 33,99 zł.
Kilka dużych promocji jednocześnie
Netto przygotowało więc na przełom września i października kilka ofert na produkty, które regularnie trafiają do polskich koszyków.
Najbardziej rzuca się jednak w oczy właśnie akcja na mleko. Przy cenie regularnej 4,80 zł i mechanizmie 2+2 gratis efektywna cena czterech kartonów spada do 9,60 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.