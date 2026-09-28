Kaufland mocno tnie ceny. Tylko do środy. Dwa popularne produkty przecenione aż o 53 procent

28 września 2026 21:42 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kaufland uruchomił krótką akcję promocyjną, w której ceny kilku popularnych produktów spadły nawet o ponad połowę. Dwie szczególnie mocne przeceny obniżają ceny z 12,99 zł do zaledwie 5,99 zł. Jest jednak mało czasu – akcja „Mocny Start” obowiązuje tylko do środy 30 września. Na liście znalazły się również kawa, warzywa i popularne napoje.

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By Warszawska róg Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69314775

Końcówka września przynosi kolejną serię dużych promocji w sieciach handlowych. Tym razem uwagę zwraca Kaufland, który w ramach akcji „Mocny Start” obniżył ceny produktów z kilku różnych kategorii.

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Największe rabaty wynoszą 53 procent. I dotyczą produktów, które regularnie pojawiają się w koszykach Polaków.

Z 12,99 zł na 5,99 zł. I to dwie promocje jednocześnie

Pierwszym produktem są jasne winogrona.

Regularna cena wskazana przez Kaufland wynosi 12,99 zł za kilogram. W ramach krótkiej promocji kilogram kosztuje natomiast:

5,99 zł.

Oznacza to obniżkę o 53 proc.

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I dokładnie taki sam mechanizm zastosowano przy drugim produkcie.

Chodzi o czerwoną paprykę. Tutaj również cena spadła z 12,99 zł/kg do 5,99 zł/kg, czyli o 53 proc.

Przy zakupie dwóch kilogramów różnica względem ceny wskazanej przed obniżką wynosi aż 14 zł.

Kolejny produkt za 2,99 zł

To jednak nie koniec mocnych cen.

Kaufland przecenił również długiego ogórka. Jego cena wynosi teraz 2,99 zł, co według sieci oznacza rabat na poziomie 40 proc.

Za 3,89 zł można natomiast kupić 500-gramowe opakowanie polskiego brokułu.

Na promocję trafiły także pomidory rzymskie mini. Opakowanie 500 g kosztuje 8,99 zł, a deklarowana obniżka wynosi 40 proc.

Kurki za mniej niż 10 zł

Na liście promocyjnej znalazł się również produkt charakterystyczny dla tej części sezonu.

Opakowanie kurek 200 g kosztuje 9,99 zł.

W efekcie w jednej krótkiej akcji znalazło się kilka produktów z działu owocowo-warzywnego:

  • winogrona jasne – 5,99 zł/kg,
  • papryka czerwona – 5,99 zł/kg,
  • brokuł polski 500 g – 3,89 zł,
  • ogórek długi – 2,99 zł,
  • pomidory rzymskie mini 500 g – 8,99 zł,
  • kurki 200 g – 9,99 zł.

Duża promocja również na kawę

Kaufland przygotował jednocześnie dwie oferty dla osób kupujących kawę.

Nescafé 200 g kosztuje 24,99 zł.

Za 24,99 zł można kupić również kawę Tchibo Exclusive objętą aktualną ofertą.

To sprawia, że klienci wybierający się po owoce i warzywa mogą przy okazji skorzystać z przecen w zupełnie innych kategoriach.

Popularne napoje po 3,99 zł

Jeszcze jedna cena może zwrócić uwagę podczas zakupów.

Wybrane napoje Pepsi, 7Up, Mirinda oraz Mountain Dew zostały objęte ofertą w cenie 3,99 zł.

Przed zakupem warto jednak sprawdzić dokładne warianty i pojemności uczestniczące w promocji oraz ewentualne limity wskazane przez sieć.

Zostało niewiele czasu

W przypadku tej akcji kluczowa jest data. „Mocny Start” obowiązuje tylko do środy 30 września.

Największą uwagę przyciągają dwie przeceny wynoszące aż 53 proc. Dopiero po sprawdzeniu gazetki okazuje się, że chodzi o jasne winogrona i czerwoną paprykę – oba produkty kosztują obecnie po 5,99 zł za kilogram zamiast 12,99 zł.

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