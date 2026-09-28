Napisz ogromna promocja w Lidlu Ogromna promocja w Lidlu. Mleko i masło. Trzeba spełnić jeden warunek
Lidl przygotował na poniedziałek 28 września wyjątkowo mocną promocję na dwa podstawowe produkty spożywcze. Masło Pilos 83 proc. można kupić za 2,49 zł, a litr mleka Łowicz 3,2 proc. za 1,99 zł. Rabaty sięgają 50 proc., ale żeby zobaczyć takie ceny na paragonie, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i kupić określoną liczbę opakowań.
To promocja, która może przyciągnąć w poniedziałek wielu klientów Lidla. Sieć mocno obniża ceny produktów, które regularnie trafiają do koszyków Polaków – masła i mleka.
Największą uwagę zwraca cena kostki masła. Przy spełnieniu warunków promocji spada ona do 2,49 zł.
Masło Pilos za 2,49 zł. Promocja tylko w poniedziałek
Oferta na masło jest wyjątkowo krótka. Obowiązuje tylko w poniedziałek 28 września.
Promocją objęte jest masło ekstra Pilos 83 proc. w kostkach po 200 g. Standardowa cena wskazana przez Lidl wynosi 4,99 zł za opakowanie.
Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus klient otrzyma 50 proc. rabatu przy zakupie trzech kostek.
W efekcie jedna kosztuje:
2,49 zł zamiast 4,99 zł.
Jest jednak limit. Z promocji można skorzystać przy zakupie maksymalnie trzech opakowań na jeden kupon, czyli promocja obejmuje jeden zestaw trzech kostek.
Mleko za 1,99 zł. Tutaj można kupić więcej
Druga promocja potrwa dłużej. Od poniedziałku 28 września do 3 października Lidl obniża cenę mleka Łowicz UHT 3,2 proc.
Regularna cena wskazana w materiale promocyjnym to 3,99 zł za litr. Po aktywowaniu kuponu Lidl Plus i zakupie sześciu opakowań cena spada o połowę.
Klient zapłaci więc:
1,99 zł za litr mleka.
W tym przypadku obowiązuje limit 12 opakowań na jeden kupon, przy czym promocja naliczana jest przy zakupie wielokrotności sześciu opakowań.
Oznacza to możliwość kupienia w promocyjnej cenie nawet 12 litrów mleka.
Trzeba pamiętać o Lidl Plus
W obu przypadkach samo włożenie produktów do koszyka nie wystarczy.
Klient musi posiadać aplikację Lidl Plus i przed zakupami aktywować właściwy kupon. Dopiero wtedy po spełnieniu pozostałych warunków zostanie naliczony 50-procentowy rabat.
W przypadku masła trzeba kupić trzy opakowania, natomiast przy mleku – sześć lub dwanaście kartonów.
Te ceny mogą przyciągnąć klientów od rana
Masło za 2,49 zł może być szczególnie interesujące dla osób, które wykorzystują je do pieczenia i gotowania albo chcą zrobić zapas. Trzeba jednak pamiętać, że ta oferta obowiązuje wyłącznie 28 września.
Mleko za 1,99 zł będzie dostępne w promocji dłużej – do 3 października – ale również tutaj konieczne jest spełnienie warunków akcji.
Najważniejsze zasady są więc proste: kupon w Lidl Plus, trzy kostki masła lub sześć opakowań mleka i pilnowanie limitów. W przypadku masła na skorzystanie z tak niskiej ceny jest tylko jeden dzień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.