Chwila uwagi kosztowała życie. Tragiczny wypadek na Pradze sparaliżował ruch tramwajowy w okolicy
Ruch na jednej z najważniejszych arterii Warszawy został nagle wstrzymany. Pod kołami tramwaju na ulicy Targowej zginął pieszy, a Zarząd Transportu Miejskiego musiał natychmiast skierować na objazdy aż siedem linii. Co doprowadziło do tej tragedii i jak poruszać się teraz po mieście?
Tragiczne potrącenie na Pradze. Pieszy wszedł na torowisko na czerwonym świetle
Do śmiertelnego potrącenia doszło na ulicy Targowej na wysokości ulicy Kępnej. Ze wstępnych ustaleń policji oraz informacji przekazanych przez rzecznika Tramwajów Warszawskich Witolda Urbanowicza wynika, że starszy mężczyzna wszedł na przejście dla pieszych przy nadawanym sygnale czerwonym. Mimo natychmiastowej reakcji motorniczego ważącego kilkadziesiąt ton składu nie udało się zatrzymać na czasie. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz prokurator.
Siedem linii na objazdach i zastępcza komunikacja. Utrudnienia na trasie do Śródmieścia, Woli i Mokotowa
Wypadek wywołał potężne utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej łączącej prawobrzeżną Warszawę z centrum miasta. Zarząd Transportu Miejskiego wyznaczył awaryjne trasy dla tramwajów linii 3, 6, 7, 13, 25, 26 oraz 28. Składy kursujące m.in. w stronę Dworca Wschodniego, Ratuszowej-Zoo czy pętli Kawęczyńska-Bazylika zostały skierowane na trasy zastępcze ulicami Grochowską, Kijowską, Jagiellońską oraz Alejami Solidarności.
Zablokowanie kluczowego węzła odczuli pasażerowie podróżujący z Pragi w kierunku Śródmieścia, Woli oraz Mokotowa. Aby zminimalizować skutki paraliżu, ZTM uruchomił specjalną zastępczą linię autobusową „Za Tramwaj” na trasie: Dw. Wileński – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska). Służby apelują do pieszych i pasażerów ze Śródmieścia, Woli czy Mokotowa o szczególną ostrożność w rejonie węzłów przesiadkowych.
Jak krok po kroku bezpiecznie podróżować w czasie utrudnień na Targowej
Zobacz zestaw najważniejszych zasad i wskazówek dla pasażerów oraz pieszych:
- Nigdy nie wchodź na torowisko przy czerwonym świetle – pamiętaj, że rozpędzony tramwaj ma bardzo długą drogę hamowania.
- Korzystaj z zastępczej linii autobusowej „Za Tramwaj” – autobusy kursują na odcinku między Dworcem Wileńskim a Dworcem Wschodnim.
- Zdejmij słuchawki i odłóż telefon przed przejściem przez tory – chwila dekoncentracji w rejonie przystanków na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu może doprowadzić do tragedii.
- Sprawdzaj bieżące komunikaty ZTM – śledź zmiany tras linii 3, 6, 7, 13, 25, 26 i 28 na stronie internetowej oraz tablicach przystankowych.
- Zapewnij sobie zapas czasu na przejazd – uwzględnij opóźnienia w podróży z Pragi w kierunku Śródmieścia, Woli i Mokotowa.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.