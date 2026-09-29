Ogromna promocja. Biedronka sprzedaje drugie opakowanie za 1 zł. Jest limit na kartę
To już ostatnie godziny jednej z mocniejszych promocji Biedronki na podstawowy produkt spożywczy. Przy zakupie dwóch opakowań jaj Moja Kurka drugie, tańsze kosztuje zaledwie 1 zł. Promocja kończy się we wtorek 30 września, a sieć wprowadziła dzienny limit zakupów na kartę Moja Biedronka.
Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 29 września i trwa zaledwie dwa dni. Promocją objęte są jaja ściółkowe Moja Kurka w opakowaniach po 10 sztuk, w rozmiarach M oraz L.
Zasada jest prosta: klient kupuje dwa produkty objęte promocją, a drugie, tańsze opakowanie otrzymuje za 1 zł. Można przy tym dowolnie łączyć warianty objęte akcją.
Drugie opakowanie jaj za złotówkę
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Rabat zostanie naliczony przy kasie po spełnieniu warunków akcji.
Biedronka zastosowała jednak limit. Z oferty można skorzystać maksymalnie na cztery opakowania dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
W praktyce klient może jednego dnia kupić:
- dwa opakowania w regularnej cenie,
- dwa tańsze opakowania po 1 zł każde.
Oznacza to możliwość zakupu w ramach dziennego limitu nawet 40 jaj, przy czym dwa opakowania zostaną objęte specjalną ceną.
Został tylko jeden dzień
W tym przypadku szczególnie ważna jest data. Promocja kończy się we wtorek 30 września.
Od środy ten konkretny mechanizm promocyjny przestanie obowiązywać, chyba że sieć zdecyduje się uruchomić kolejną akcję. Nie oznacza to więc, że od 1 października jajka nie będą objęte żadnymi innymi rabatami – kończy się właśnie oferta „drugie za 1 zł”.
Warto sprawdzić dostępność przed zakupami
Jajka należą do podstawowych produktów regularnie kupowanych przez gospodarstwa domowe, dlatego przy tak krótkiej promocji zainteresowanie może być duże. Dostępność poszczególnych wariantów zależy oczywiście od konkretnego sklepu i jego zapasów.
Kto chce skorzystać z obecnej akcji Biedronki, ma czas tylko do końca wtorku 30 września. Trzeba również pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka i limicie czterech opakowań dziennie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.