Pieniądze jeszcze nie trafiły do wszystkich. Ostatnie wypłaty już 1 października. ZUS podał konkretną datę
Choć zdecydowana większość tegorocznych czternastych emerytur została już wypłacona, akcja ZUS jeszcze się nie zakończyła. Na pieniądze czeka ostatnia grupa uprawnionych. Chodzi o 23,6 tys. osób, a łączna kwota pozostająca do wypłaty przekracza 46,8 mln zł brutto. ZUS wskazał ostateczny termin: 1 października.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował tegoroczną akcję wypłat czternastych emerytur. Większość dodatkowych świadczeń została przekazana razem z wrześniowymi emeryturami i rentami.
Terminy wypłat przypadały na 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Największe grupy otrzymały pieniądze 20 i 25 września – tylko w tych dwóch terminach czternastki trafiły do prawie 2,45 mln osób.
Ostatnie pieniądze ZUS wypłaci 1 października
Jest jednak grupa, która na dodatkowe pieniądze jeszcze czeka.
Są to osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. Według najnowszego komunikatu ZUS chodzi o około 23,6 tys. osób. Pieniądze mają trafić do nich najpóźniej 1 października 2026 roku. Łączna wartość tych wypłat przekroczy 46,8 mln zł brutto.
Dopiero po realizacji tych płatności tegoroczna akcja wypłacania czternastych emerytur zostanie zakończona.
Nawet 1978,49 zł brutto
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Tyle otrzymują osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
W przypadku wyższej emerytury lub renty obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Przykładowo ZUS podaje, że przy świadczeniu wynoszącym 3500 zł brutto czternastka wynosi 1378,49 zł brutto.
Jest również górna granica. Jeśli po zastosowaniu mechanizmu pomniejszenia czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie jest wypłacane. W praktyce oznacza to, że nie otrzymują go osoby ze świadczeniem przekraczającym 4828,49 zł brutto.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
Osoby oczekujące na październikową wypłatę nie muszą składać w ZUS dodatkowego formularza. Czternastka jest przyznawana, obliczana i wypłacana automatycznie.
ZUS poinformował, że w tegorocznej akcji rozpatrzył 6 239 985 spraw dotyczących 6 298 632 osób pobierających świadczenia długoterminowe. Łączna wartość przyznanych czternastek przekroczyła 9,2 mld zł brutto, czyli ponad 7,5 mld zł netto.
Październik przyniesie jeszcze jedną ważną akcję ZUS
Wypłata dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne nie będzie jedynym wydarzeniem na początku października.
ZUS zapowiedział również rozpoczęcie wysyłki ponad 6,29 mln decyzji o przyznaniu czternastej emerytury. Dokumenty mają trafić do wszystkich osób, którym Zakład przyznał tegoroczne dodatkowe świadczenie.
Najważniejsza data dla ostatniej grupy uprawnionych to jednak 1 października. Właśnie wtedy osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają otrzymać ostatnie tegoroczne wypłaty czternastek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.