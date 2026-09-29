1978,49 zł z ZUS. Nie każdy dostanie pełną kwotę. Ta granica decyduje o wypłacie
Czternasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, ale nie każdy uprawniony otrzyma pełną kwotę. Wszystko zależy od wysokości podstawowego świadczenia. Kluczowa granica to 2900 zł brutto miesięcznie. Po jej przekroczeniu ZUS zaczyna pomniejszać czternastkę według zasady „złotówka za złotówkę”.
Tegoroczna czternasta emerytura jest równa kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 roku, czyli 1978,49 zł brutto.
Pełną kwotę dostają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. To właśnie ten próg decyduje, czy świadczeniobiorca otrzyma całą czternastkę, czy tylko jej część.
Powyżej 2900 zł ZUS zaczyna zmniejszać świadczenie
Jeżeli emerytura lub renta jest wyższa niż 2900 zł brutto, ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że czternasta emerytura jest pomniejszana dokładnie o kwotę, o którą podstawowe świadczenie przekracza 2900 zł.
Przykładowo osoba otrzymująca 3500 zł brutto emerytury przekracza próg o 600 zł. Jej czternastka zostanie więc pomniejszona o 600 zł i wyniesie 1378,49 zł brutto. Takie wyliczenie podaje sam ZUS.
Dla kolejnych kwot wygląda to następująco:
|Emerytura lub renta brutto
|Czternastka brutto
|2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|4800 zł
|78,49 zł
Powyżej tej kwoty czternastki już nie będzie
Jest jeszcze jedna bardzo ważna granica.
ZUS nie wypłaca czternastej emerytury, jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.
W praktyce oznacza to, że świadczenia nie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto miesięcznie.
To właśnie dlatego różnica nawet kilkudziesięciu złotych w wysokości podstawowej emerytury może zdecydować o tym, czy dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone.
Nie każdy emeryt automatycznie otrzymuje czternastkę
Sam fakt pobierania emerytury lub renty nie gwarantuje więc pełnej wypłaty.
Pełne 1978,49 zł brutto przysługuje przy świadczeniu do 2900 zł. Powyżej tej kwoty czternastka stopniowo maleje, a po przekroczeniu 4828,49 zł brutto nie jest wypłacana.
Dodatkowo ZUS zaznacza, że czternastka nie przysługuje osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Nie trzeba składać wniosku
Dobra wiadomość jest taka, że świadczeniobiorcy nie muszą wypełniać żadnych dodatkowych formularzy.
Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu. ZUS sam sprawdza wysokość podstawowego świadczenia, oblicza należną kwotę i dokonuje wypłaty.
Najważniejsze są więc trzy liczby:
1978,49 zł – maksymalna kwota czternastki w 2026 roku,
2900 zł – granica pełnej wypłaty,
4828,49 zł – po przekroczeniu tej kwoty czternastka już nie przysługuje.
Dla wielu seniorów to właśnie wysokość podstawowej emerytury zdecyduje więc, czy na konto trafi prawie 2 tys. zł, kilkaset złotych czy też dodatkowej wypłaty nie będzie wcale.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.