Telefon od służb przerwał wypoczynek nad Bałtykiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny nakaz
Wstrzymany wstęp nad morze i czerwone alerty w telefonach tysięcy turystów. Skażenie strefy brzegowej zmusiło służby do podjęcia radykalnego kroku, na jaki od dawna nikt się nie odważył. Co dokładnie stało się na bałtyckich plażach i dokąd sięga strefa bezwzględnego zakazu?
Rządowy Alert RCB w powiecie słupskim i zamknięcie 50 kilometrów wybrzeża
Wypoczywający nad Bałtykiem otrzymali we wtorek na swoje telefony komórkowe oficjalny komunikat od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB skierowany do osób przebywających w powiecie słupskim zawiera jasne wytyczne: „Plaże w Ustce są zamknięte z powodu zanieczyszczenia brzegu. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka”.
Sytuacja jest konsekwencją poniedziałkowej decyzji Urzędu Morskiego w Słupsku, który postanowił o całkowitym wyłączeniu z użytkowania usteckich plaż. Ma to związek z wykryciem lepiącej się substancji ropopochodnej wyrzuconej przez morze na blisko 50-kilometrowym odcinku polskiego wybrzeża – od miejscowości Rowy w województwie pomorskim aż po Rusinowo na Pomorzu Zachodnim. Zakaz wstępu będzie obowiązywał do czasu pełnego oczyszczenia piasku i usunięcia niebezpiecznych odpadów przez służby ratownicze.
Słoneczny wrzesień i popłoch wśród turystów
Wrześniowa fala upałów i wyjątkowo ciepła aura przyciągnęły nad polskie morze wielu urlopowiczów ze stolicy. Wśród osób spacerujących brzegiem Ustki czy Rowów znajduje się znaczna grupa mieszkańców Warszawy. Służby morskie apelują do turystów przebywających na Pomorzu o bezwzględne stosowanie się do poleceń zawartych w Alercie RCB. Mimo sprzyjającej pogody i słonecznych dni, wchodzenie na odrodzone po czyszczeniu odcinki lub zbliżanie się do pasów zanieczyszczonego piasku może skutkować podrażnieniami skóry oraz zniszczeniem odzieży i obuwia.
Jak krok po kroku postępować po ogłoszeniu Alertu RCB nad morzem
Zobacz zestaw najważniejszych zasad i rekomendacji obowiązujących w strefie skażenia:
- Kategorycznie powstrzymaj się od wchodzenia na plażę – przestrzegaj zakazu wydanego przez Urząd Morski w Słupsku oraz Urząd Gminy Ustka.
- Nie zbliżaj się do plam ropopochodnych – unikaj kontaktu z czarną, lepiącą się substancją wyrzuconą przez Bałtyk.
- Chroń dzieci i zwierzęta przed skażonym piaskiem – nie wyprowadzaj psów w rejon wydm i zamkniętych zejść na plażę.
- Bądź w kontakcie ze służbami – turystom zaleca się bieżące sprawdzanie komunikatów Urzędu Gminy Ustka.
- Zgłaszaj nowe rejonu wycieku – w przypadku zauważenia zanieczyszczeń poza strefą 50 km poinformuj odpowiednie służby ratunkowe.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.