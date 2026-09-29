Żołnierze zostają na granicy! Operacje „Bezpieczny Zachód” i „Bezpieczne Podlasie” przedłużone
Sytuacja na polskich granicach wewnątrz strefy Schengen wciąż wymaga nadzwyczajnych środków. W Monitorze Polskim opublikowano właśnie decyzję, która przesuwa termin powrotu żołnierzy do macierzystych jednostek aż do wiosny przyszłego roku. Co sprawiło, że zwierzchnicy sił zbrojnych podjęli tak zdecydowany krok?
Operacje „Bezpieczny Zachód” i „Bezpieczne Podlasie”. Nawrocki podejmuje decyzję
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) oficjalnie poinformowało o wydaniu postanowienia przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz o towarzyszącej mu decyzji Ministra Obrony Narodowej. Na ich mocy misja wsparcia Straży Granicznej przez Wojsko Polskie na odcinkach granic z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Litewską została oficjalnie przedłużona od 2 października 2026 r. do 30 marca 2027 r.
Nadzwyczajne środki ostrożności wprowadzono w ubiegłym roku w odpowiedzi na wzmożoną presję migracyjną oraz narastające przypadki nielegalnego przekraczania granic wewnątrz strefy Schengen. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) realizują zadania na zachodzie kraju w ramach operacji „Bezpieczny Zachód” – zaangażowane są tu m.in. 12. Wielkopolska, 14. Zachodniopomorska, 15. Lubuska oraz 16. Dolnośląska Brygada OT. Z kolei na granicy z Litwą i Białorusią bezpieczeństwa i nienaruszalności państwa pilnują terytorialsi z 1. Podlaskiej Brygady OT w ramach misji „Bezpieczne Podlasie”.
Pętla decyzyjna w stolicy. Wpływ na mieszkańców Śródmieścia, Woli i Mokotowa
Kluczowe analizy i dyskusje nad dalszym zabezpieczeniem granic państwa toczyły się w warszawskich ośrodkach rządowych i dowódczych w Śródmieściu. To właśnie stąd koordynowana jest ścisła współpraca między resortem obrony a Dowództwem Operacyjnym RSZ.
Przedłużenie obecności wojskowej na granicach ma również bezpośrednie przełożenie na licznych mieszkańców stolicy, którzy regularnie podróżują służbowo oraz prywatnie do Niemiec i krajów bałtyckich. Mieszkańcy Mokotowa, Woli i Śródmieścia muszą liczyć się z utrzymaniem wyrywkowych patroli oraz procedur kontrolnych w strefie nadgranicznej co najmniej do końca marca 2027 roku.
Jak krok po kroku wygląda nowa decyzja dotycząca ochrony granic
Zobacz zestaw najważniejszych ustaleń dotyczących przedłużenia misji wojskowej:
- Wydłużenie misji do 30 marca 2027 r. – decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego opublikowana w Monitorze Polskim.
- Wsparcie dla Straży Granicznej na dwóch odcinkach – kontynuacja zadań na granicach z Niemcami i Litwą.
- Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej – udział pięciu brygad WOT z zachodu i północnego wschodu Polski.
- Operacje „Bezpieczny Zachód” oraz „Bezpieczne Podlasie” – ochrona przed nielegalną migracją w strefie Schengen.
- Informacja dla podróżnych – procedury kontrolne na trasach wyjazdowych potrwają dłużej.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.