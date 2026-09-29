Gigantyczna awaria w polskim banku. Klienci nie mogą się zalogować, robić przelewów i sprawdzić salda. Bank potwierdza problemy
mBank potwierdził dziś oficjalnie problemy z działaniem swoich usług – klienci zgłaszają trudności z logowaniem do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej, a część z nich nie może wykonać przelewów ani sprawdzić historii operacji czy stanu konta. Pierwsze sygnały o utrudnieniach zaczęły pojawiać się w sieci około godziny 10:30.
Zgłoszenia poszybowały w górę w ciągu kilkunastu minut
Skalę awarii dobrze pokazują dane z Downdetectora, serwisu zbierającego zgłoszenia użytkowników o problemach z popularnymi usługami internetowymi. O godzinie 12:33 licznik zgłoszeń dotyczących mBanku pokazywał już 2298 zgłoszeń, podczas gdy standardowy, bazowy poziom dla tej pory dnia wynosi zaledwie 2 – wykres na stronie serwisu w tym miejscu praktycznie wystrzeliwuje pionowo w górę. Po wpisaniu loginu i hasła do bankowości internetowej w przeglądarce użytkownicy widzą komunikat: „Nie możemy Cię zalogować. Przepraszamy, w tej chwili logowanie jest niedostępne. Spróbuj ponownie za chwilę”.
Bank zapewnia: pieniądze na koncie są bezpieczne
mBank opublikował oficjalny komunikat, w którym przyznaje, że mogą występować problemy z korzystaniem z niektórych usług, w tym z logowaniem do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej oraz realizacją wybranych transakcji, na przykład przelewów. Bank zaznaczył też, że klienci mogą chwilowo nie widzieć historii operacji, stanu swojego konta czy innych zobowiązań. Sytuacja wynika wyłącznie z powodów technicznych. Pieniądze na koncie są bezpieczne – poinformował bank, przepraszając za niedogodności i zapewniając, że zespół techniczny pracuje nad usunięciem utrudnień oraz jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności usług.
To nie pierwsza taka sytuacja w tym roku
Klienci mBanku mierzyli się z podobnymi utrudnieniami już kilkukrotnie w ostatnich miesiącach, choć każda z tych sytuacji miała nieco inny charakter techniczny. Tym razem najwięcej zgłoszeń dotyczy niemożności zalogowania się do serwisu transakcyjnego – do czasu oficjalnego potwierdzenia usunięcia awarii najbezpieczniej jest po prostu poczekać, zamiast wielokrotnie próbować logowania czy resetowania hasła, co przy tego typu awariach zwykle nie przynosi rezultatu, a jedynie dodatkowo obciąża i tak już przeciążone systemy banku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.