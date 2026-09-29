Polacy poczuli wstrząs. Instytut podał dokładne dane. Ziemia zatrzęsła się w Polsce

29 września 2026 13:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ziemia zatrzęsła się w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy potwierdził wstrząs sejsmiczny, do którego doszło w poniedziałek 28 września na Dolnym Śląsku. Instytut podał już dokładne parametry zjawiska. Magnituda wyniosła M3,5, a ognisko znajdowało się na głębokości zaledwie 6,6 km. Epicentrum zlokalizowano pomiędzy rejonami Głogowa i Lubina.

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Alarm w Polsce
Alarm w Polsce. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Państwowy Instytut Geologiczny opublikował oficjalny komunikat dotyczący zdarzenia zarejestrowanego przez państwową sieć monitoringu sejsmicznego.

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Do wstrząsu doszło 28 września 2026 roku dokładnie o godz. 12:44:59,9 czasu lokalnego. Według PIG jego magnituda wyniosła M3,5.

Instytut podał dokładne miejsce

Epicentrum znajdowało się na Dolnym Śląsku, około:

25 kilometrów na południowy wschód od Głogowa oraz 32 kilometrów na północny wschód od Lubina.

PIG wyznaczył współrzędne epicentrum na 51,64°N i 16,45°E. Ognisko wstrząsu znajdowało się na głębokości 6,6 km.

To obszar Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, gdzie aktywność sejsmiczna jest regularnie rejestrowana przez państwową służbę geologiczną.

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Wstrząs zarejestrowało wiele stacji

Nie jest to informacja oparta jedynie na zgłoszeniach mieszkańców.

Parametry zjawiska zostały określone na podstawie zapisów stacji należących do sieci PSG_Sejs_NET.

PIG wskazuje, że przebieg wstrząsu został zarejestrowany przez stacje znajdujące się najbliżej epicentrum, m.in. JEMI, MICH2, BORO, KIJE, NOWO, PLOS, STOB i SROD.

Magnituda M3,5. Co oznacza taka wartość?

Magnituda opisuje energię uwolnioną podczas zjawiska sejsmicznego. W przypadku poniedziałkowego zdarzenia Państwowy Instytut Geologiczny określił ją na M3,5.

W oficjalnym komunikacie PIG nie podano informacji o szkodach ani osobach poszkodowanych. Instytut przekazał przede wszystkim parametry zarejestrowanego zjawiska, dlatego nie należy dopisywać informacji o uszkodzeniach budynków czy skutkach, których oficjalne źródło nie potwierdza.

Takie zjawiska są w Polsce rejestrowane regularnie

Dane PIG pokazują, że nie był to pierwszy wstrząs odnotowany w tym regionie.

Tylko w sierpniu 2026 roku państwowa sieć PSG_Sejs_NET zarejestrowała na terenie Polski i w strefie przygranicznej 62 lokalne zjawiska sejsmiczne o magnitudzie od M1,1 do M3,5.

15 z nich zidentyfikowano w regionie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Najwięcej – 45 – przypadło na Górnośląskie Zagłębie Węglowe.

PIG monitoruje sytuację

Informacja o poniedziałkowym wstrząsie została przygotowana przez ekspertów Centrum Geozagrożeń PIG-PIB w ramach prowadzonego w Polsce monitoringu geodynamicznego.

Najważniejsze parametry zdarzenia są już więc znane: poniedziałek 28 września, godz. 12:44 czasu lokalnego, Dolny Śląsk, magnituda M3,5 i głębokość 6,6 km.

Epicentrum znajdowało się około 25 km od Głogowa i 32 km od Lubina. Państwowy Instytut Geologiczny potwierdza zdarzenie na podstawie danych swojej sieci sejsmologicznej.

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