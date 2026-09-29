Polacy poczuli wstrząs. Instytut podał dokładne dane. Ziemia zatrzęsła się w Polsce
Ziemia zatrzęsła się w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy potwierdził wstrząs sejsmiczny, do którego doszło w poniedziałek 28 września na Dolnym Śląsku. Instytut podał już dokładne parametry zjawiska. Magnituda wyniosła M3,5, a ognisko znajdowało się na głębokości zaledwie 6,6 km. Epicentrum zlokalizowano pomiędzy rejonami Głogowa i Lubina.
Państwowy Instytut Geologiczny opublikował oficjalny komunikat dotyczący zdarzenia zarejestrowanego przez państwową sieć monitoringu sejsmicznego.
Do wstrząsu doszło 28 września 2026 roku dokładnie o godz. 12:44:59,9 czasu lokalnego. Według PIG jego magnituda wyniosła M3,5.
Instytut podał dokładne miejsce
Epicentrum znajdowało się na Dolnym Śląsku, około:
25 kilometrów na południowy wschód od Głogowa oraz 32 kilometrów na północny wschód od Lubina.
PIG wyznaczył współrzędne epicentrum na 51,64°N i 16,45°E. Ognisko wstrząsu znajdowało się na głębokości 6,6 km.
To obszar Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, gdzie aktywność sejsmiczna jest regularnie rejestrowana przez państwową służbę geologiczną.
Wstrząs zarejestrowało wiele stacji
Nie jest to informacja oparta jedynie na zgłoszeniach mieszkańców.
Parametry zjawiska zostały określone na podstawie zapisów stacji należących do sieci PSG_Sejs_NET.
PIG wskazuje, że przebieg wstrząsu został zarejestrowany przez stacje znajdujące się najbliżej epicentrum, m.in. JEMI, MICH2, BORO, KIJE, NOWO, PLOS, STOB i SROD.
Magnituda M3,5. Co oznacza taka wartość?
Magnituda opisuje energię uwolnioną podczas zjawiska sejsmicznego. W przypadku poniedziałkowego zdarzenia Państwowy Instytut Geologiczny określił ją na M3,5.
W oficjalnym komunikacie PIG nie podano informacji o szkodach ani osobach poszkodowanych. Instytut przekazał przede wszystkim parametry zarejestrowanego zjawiska, dlatego nie należy dopisywać informacji o uszkodzeniach budynków czy skutkach, których oficjalne źródło nie potwierdza.
Takie zjawiska są w Polsce rejestrowane regularnie
Dane PIG pokazują, że nie był to pierwszy wstrząs odnotowany w tym regionie.
Tylko w sierpniu 2026 roku państwowa sieć PSG_Sejs_NET zarejestrowała na terenie Polski i w strefie przygranicznej 62 lokalne zjawiska sejsmiczne o magnitudzie od M1,1 do M3,5.
Aż 15 z nich zidentyfikowano w regionie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Najwięcej – 45 – przypadło na Górnośląskie Zagłębie Węglowe.
PIG monitoruje sytuację
Informacja o poniedziałkowym wstrząsie została przygotowana przez ekspertów Centrum Geozagrożeń PIG-PIB w ramach prowadzonego w Polsce monitoringu geodynamicznego.
Najważniejsze parametry zdarzenia są już więc znane: poniedziałek 28 września, godz. 12:44 czasu lokalnego, Dolny Śląsk, magnituda M3,5 i głębokość 6,6 km.
Epicentrum znajdowało się około 25 km od Głogowa i 32 km od Lubina. Państwowy Instytut Geologiczny potwierdza zdarzenie na podstawie danych swojej sieci sejsmologicznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.