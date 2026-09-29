Stadion, hala i podziemny schron w Śródmieściu. Sprawdź, co dokładnie powstanie do 2032 roku
Fiasko głośnego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego zmusiło władze stolicy do natychmiastowej reakcji. Gdy prywatni inwestorzy odwrócili się plecami, prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję o całkowitym sfinansowaniu wielkiej inwestycji z miejskiego budżetu. Czasu jest jednak drastycznie mało – urzędnicy ścigają się z nieubłaganie upływającym terminem.
Astromiczna kwota z budżetu miasta i wyścig z wygasającym pozwoleniem
Po czterech latach przygotowań i braku chętnych na budowę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, miasto postanowiło wziąć całą inwestycję na własne barki. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział przeznaczenie 832 milionów złotych na budowę nowego kompleksu sportowego przy ulicy Konwiktorskiej. Za realizację projektu ma odpowiadać Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji (MPRI). Ogłoszenie przetargu zaplanowano na początek 2027 roku, podpisanie umowy na jesień, a wbicie pierwszej łopaty na końcówkę 2027 roku – tuż przed listopadowym terminem, w którym wygasa dotychczasowe pozwolenie na budowę.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem architektonicznym pracowni JSK Architekci, przy Konwiktorskiej powstanie nowoczesny stadion piłkarski na 16 tysięcy widzów, hala widowiskowo-sportowa dla 2 tysięcy kibiców, budynek Centrum Wsparcia Sportu oraz otwarty plac miejski. Pod ziemią zaprojektowano parking na ponad 700 samochodów. Podziemna przestrzeń ma pełnić podwójną funkcję: na co dzień pomieści auta, a w sytuacji zagrożenia posłuży mieszkańcom jako miejsce doraźnego schronienia.
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Właściciel piłkarskiej Polonii Warszawa, polsko-francuski biznesmen Gregoire Nitot, apelował o wprowadzenie zmian w projekcie. Proponował m.in. budowę rozsuwanego dachu, zmniejszenie podziemnego garażu o połowę czy utworzenie wspólnej spółki z miastem. Wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina stanowczo jednak odrzucił propozycje modyfikacji architektonicznych. Przebudowa projektu i zmiana parametrów budynku unieważniłaby istniejące pozwolenie na budowę, co oznaczałoby konieczność przechodzenia wieloletnich procedur od nowa i zaprzepaściłoby szanse na szybkie rozpoczęcie prac.
Nowe serce sportu w Śródmieściu. Co inwestycja oznacza dla Woli i Mokotowa?
Nowy kompleks przy ulicy Konwiktorskiej stanie się kluczowym punktem na mapie warszawskiego Śródmieścia. Nowoczesne obiekty posłużą nie tylko seniorskim drużynom piłkarskim i koszykarskim, ale również uczniom okolicznych szkół oraz sekcjom młodzieżowym, w tym nowo powstającym sekcjom boksu i sportów walki. Zakończenie całej budowy szacowane jest na lata 2031–2032.
Inwestycja budzi duże emocje w całej stolicy, przyciągając uwagę kibiców oraz sportowców z sąsiednich dzielnic, takich jak Wola czy Żoliborz. Mieszkańcy zyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury widowiskowej, a podziemny schron zwiększy potencjał ochronny i bezpieczeństwo centralnej części miasta.
Jak krok po kroku wygląda harmonogram budowy przy Konwiktorskiej
Zobacz zestaw kluczowych etapów i decyzji dotyczących nowej inwestycji:
- Przeznaczenie 832 milionów złotych z budżetu miasta – całkowite przejęcie finansowania po niepowodzeniu modelu PPP.
- Powołanie MPRI jako inwestora zastępczego – miejska spółka przejmie nadzór nad przetargiem i pracami w terenie.
- Ogłoszenie przetargu na początku 2027 roku – wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy jesienią 2027 roku.
- Wbicie pierwszej łopaty przed listopadem 2027 r. – dotrzymanie kluczowego terminu ważności pozwolenia na budowę w Śródmieściu.
- Realizacja pełnego kompleksu do 2032 roku – budowa stadionu, hali, Centrum Wsparcia Sportu i podziemnego schronu dla mieszkańców Żoliborza i Śródmieścia.
Źródło: tvwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.