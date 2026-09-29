Wysłałeś przelew, a chwilę później zablokowano Ci pieniądze i konto? To może się stać w kilku przypadkach
Przelew został zatwierdzony, pieniądze zniknęły z salda, a po chwili aplikacja banku odmawia kolejnej operacji albo część środków okazuje się niedostępna. Taka sytuacja nie musi oznaczać awarii. Polskie przepisy pozwalają bankom i organom państwa w określonych przypadkach wstrzymać transakcję, zablokować część pieniędzy, a czasami dostęp do całego rachunku. Co ważne, nie istnieje jedna kwota przelewu, po której konto jest automatycznie blokowane.
Przyczyny mogą być zupełnie różne. Bank może zareagować na podejrzenie oszustwa albo przestępstwa, transakcja może zainteresować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, przedsiębiorca może zostać objęty blokadą STIR, a rachunek osoby zadłużonej może zostać zajęty przez komornika lub organ administracyjny. Osobną sytuacją jest blokada karty albo bankowości elektronicznej ze względów bezpieczeństwa. Dla klienta efekt bywa podobny, ale podstawa prawna i czas blokady w każdym z tych przypadków są inne.
Bank może sam zablokować podejrzane pieniądze na 72 godziny
Jedną z podstaw daje art. 106a ustawy Prawo bankowe. Jeżeli bank ma uzasadnione podejrzenie, że środki znajdujące się na rachunku pochodzą z przestępstwa skarbowego lub innego przestępstwa albo mają z nim związek, może dokonać blokady. Nie oznacza to jednak automatycznego zamrożenia wszystkich pieniędzy klienta. Przepis mówi, że blokada może objąć środki tylko do wysokości kwoty, której dotyczy podejrzenie. Bank następnie zawiadamia prokuratora.
Taka samodzielna blokada banku nie może trwać dłużej niż 72 godziny. W tym czasie prokurator decyduje, czy istnieją podstawy do dalszych działań. Jeżeli postępowanie zostanie wszczęte, prokurator może wstrzymać określoną transakcję albo zablokować środki na rachunku na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Obecne Prawo bankowe pozwala również na przedłużenie takiego środka przez prokuratora na dalszy oznaczony czas, maksymalnie o kolejne 6 miesięcy. Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu.
Nie musi przy tym chodzić o przelew liczony w setkach tysięcy złotych. Znaczenie może mieć nie tylko kwota, ale również okoliczności operacji i jej związek z innymi zdarzeniami na rachunku. Nietypowy odbiorca, nagłe przepływy pieniędzy, seria operacji niepasujących do wcześniejszego sposobu korzystania z konta czy dalsze przekazywanie środków otrzymanych chwilę wcześniej mogą powodować dodatkową analizę. Sama nietypowość transakcji nie oznacza oczywiście, że klient popełnił przestępstwo.
Podejrzenie prania pieniędzy uruchamia osobną procedurę. Pojawia się GIIF
Inny mechanizm wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Banki są tak zwanymi instytucjami obowiązanymi i muszą analizować ryzyko związane z klientami oraz przeprowadzanymi transakcjami. Jeżeli bank poweźmie uzasadnione podejrzenie, że konkretna operacja lub zgromadzone wartości mogą mieć związek z praniem pieniędzy albo finansowaniem terroryzmu, zawiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Po potwierdzeniu przez GIIF przyjęcia takiego zawiadomienia bank co do zasady nie przeprowadza wskazanej transakcji ani innych operacji obciążających rachunek związany z podejrzanymi środkami przez okres nie dłuższy niż 24 godziny. Jeżeli Generalny Inspektor uzna podejrzenie za uzasadnione, może zażądać wstrzymania transakcji albo blokady rachunku na okres do 96 godzin, liczony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Sprawa może następnie trafić do prokuratora, który ma możliwość zastosowania dłuższej blokady.
Dla właściciela rachunku może to wyglądać bardzo niepokojąco, bo jeszcze chwilę wcześniej bank normalnie przyjmował dyspozycje. Systemy AML działają jednak również podczas bieżącego korzystania z konta. Konkretna operacja może zmienić ocenę ryzyka albo połączyć się z innymi informacjami, którymi dysponuje bank. Dlatego blokada pojawiająca się bezpośrednio po przelewie nie musi oznaczać, że to sama wysokość przelewu automatycznie ją wywołała.
Przelew powyżej 15 tys. euro jest raportowany, ale to nie oznacza automatycznej blokady
Wokół bankowych kontroli narosło sporo mitów o rzekomych progach, po przekroczeniu których konto jest automatycznie zamrażane. Ustawa AML rzeczywiście przewiduje przekazywanie do GIIF informacji o określonych transakcjach ponadprogowych. W przypadku transferów środków jednym z istotnych poziomów jest równowartość przekraczająca 15 tys. euro, z wyjątkami wskazanymi w ustawie. Samo raportowanie nie oznacza jednak, że przelew zostanie zatrzymany, a rachunek zablokowany.
To 2 różne mechanizmy. Informacja może zostać przekazana ze względu na wysokość operacji bez stwierdzenia, że klient robi cokolwiek nielegalnego. Do wstrzymania transakcji potrzebne są natomiast przesłanki przewidziane w przepisach dotyczących podejrzanych operacji. Z drugiej strony podejrzenie może pojawić się również przy znacznie mniejszej kwocie. Nie istnieje więc prosta zasada w rodzaju „przelew do 10 tys. zł jest bezpieczny, a powyżej 30 tys. zł bank blokuje konto”. Takiego automatycznego progu blokady dla zwykłego przelewu przepisy nie ustanawiają.
Bank może zablokować kartę lub dostęp do płatności, choć pieniądze nadal są na rachunku
Jeszcze inną sytuację reguluje ustawa o usługach płatniczych. Zgodnie z jej art. 41 umowa może przewidywać możliwość zablokowania instrumentu płatniczego z uzasadnionych przyczyn związanych z jego bezpieczeństwem albo w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia lub próby doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji. W praktyce klient może więc nagle stracić możliwość wykonania kolejnej płatności, użycia karty albo określonego sposobu autoryzowania operacji.
To nie jest jednak to samo, co prawna blokada pieniędzy na rachunku. Środki mogą cały czas należeć do klienta i znajdować się na koncie, a zablokowany zostaje instrument płatniczy używany do dysponowania nimi. Bank powinien poinformować klienta o blokadzie przed jej zastosowaniem albo, jeśli nie jest to możliwe, niezwłocznie po jej dokonaniu. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zakazane przepisami. Po ustaniu przyczyny blokady instrument powinien zostać odblokowany albo zastąpiony nowym.
Dlatego komunikat widoczny po nietypowym przelewie warto dokładnie przeczytać. „Karta zablokowana”, „dostęp czasowo ograniczony” i „środki zablokowane” mogą oznaczać zupełnie inne sytuacje. W pierwszym przypadku często wystarczy potwierdzenie operacji i kontakt z bankiem. W przypadku formalnej blokady związanej z organem państwa konsultant banku może nie mieć możliwości samodzielnego jej zdjęcia.
Przedsiębiorcy mają jeszcze STIR. KAS może zablokować rachunek na 72 godziny, a potem nawet na 3 miesiące
Osobny mechanizm dotyczy przede wszystkim rachunków związanych z działalnością gospodarczą. W ramach systemu STIR Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku tak zwanego podmiotu kwalifikowanego, gdy posiadane informacje i analiza ryzyka wskazują, że działalność banku może być wykorzystywana do wyłudzeń skarbowych lub czynności zmierzających do takiego wyłudzenia, a blokada jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
Pierwsza blokada może trwać maksymalnie 72 godziny. Następnie może zostać przedłużona na oznaczony okres, nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli istnieje uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego lub zobowiązania wynikającego z odpowiedzialności podatkowej osób trzecich przekraczającego równowartość 10 tys. euro. To rozwiązanie nie dotyczy zwykłego prywatnego ROR tylko dlatego, że jego właściciel zrobił duży przelew. Ustawowa definicja podmiotu kwalifikowanego obejmuje między innymi przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, osoby prawne i określone jednostki organizacyjne.
Blokada STIR potrafi być szczególnie dotkliwa, bo na rachunku przedsiębiorcy mogą znajdować się pieniądze potrzebne do bieżącego prowadzenia firmy. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak procedury pozwalające w określonych sytuacjach wnioskować między innymi o wypłatę pieniędzy na wynagrodzenia pracowników, alimenty, zapłatę zobowiązania podatkowego czy zwolnienie części środków w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Konto może zostać zajęte przez komornika lub urząd. Przelew może tylko zbiec się z momentem blokady
Nie każda blokada, która pojawia się tuż po wykonaniu przelewu, została przez ten przelew wywołana. Bank może w tym samym czasie otrzymać elektroniczne zawiadomienie o zajęciu rachunku przez komornika albo administracyjny organ egzekucyjny. Wtedy obowiązek blokady wynika z przepisów o egzekucji, a nie z oceny wykonywanej przez bank. Zajęcie następuje do wysokości kwoty wskazanej przez organ wraz z należnościami objętymi egzekucją.
Przy zwykłych rachunkach oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych osób fizycznych istnieje co do zasady miesięczna kwota wolna od zajęcia odpowiadająca 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł, więc 75 proc. tej kwoty to 3604,50 zł. Są jednak wyjątki i szczególne zasady dotyczące określonych należności, dlatego nie każda egzekucja pozostawi właścicielowi rachunku dokładnie taką sumę do wykorzystania.
Zajęcie może obejmować również środki, których w momencie jego ustanowienia nie było jeszcze na rachunku, ale wpłynęły później. Stąd sytuacja, która dla klienta wygląda absurdalnie: rano wykonuje przelew albo otrzymuje wynagrodzenie, a chwilę później widzi blokadę. Czasowa zbieżność nie oznacza jeszcze, że przelew „uruchomił” komornika. Bank po prostu zaczął realizować otrzymane wcześniej lub właśnie doręczone zajęcie.
Bank nie musi od razu powiedzieć wszystkiego o przyczynie blokady
W zwykłej blokadzie bezpieczeństwa klient zazwyczaj szybko dowie się, co się stało i jakie potwierdzenie jest potrzebne. Inaczej może być przy procedurach związanych z podejrzeniem przestępstwa lub praniem pieniędzy. Przepisy nakładają na banki obowiązki informacyjne, ale jednocześnie ograniczają możliwość ujawniania części informacji, gdy mogłoby to zaszkodzić prowadzonym działaniom. Dlatego odpowiedź konsultanta w rodzaju „proszę czekać na kontakt” nie zawsze oznacza, że pracownik banku nie zna powodu.
Ważne jest też rozróżnienie między przelewem już wykonanym a transakcją wstrzymaną. Jeśli przelew został rzeczywiście rozliczony i pieniądze znalazły się na rachunku odbiorcy, bank nadawcy nie może po prostu według własnego uznania cofnąć go tylko dlatego, że klient zmienił zdanie. Procedury bezpieczeństwa i działania organów mogą natomiast zatrzymać operację przed wykonaniem albo objąć blokadą środki znajdujące się na rachunku nadawcy lub odbiorcy, jeżeli zachodzą przewidziane prawem przesłanki.
Co zrobić, gdy po przelewie nagle nie możesz korzystać z pieniędzy
Najpierw trzeba ustalić, co dokładnie zostało zablokowane. W aplikacji bankowej warto sprawdzić, czy przelew ma status wykonany, oczekujący czy odrzucony, czy niedostępna jest konkretna kwota, całość salda, karta, czy może możliwość logowania i autoryzowania operacji. Następnie należy skontaktować się z bankiem przez oficjalny numer infolinii lub oddział. Nie warto korzystać z numeru podanego w SMS-ie otrzymanym chwilę po blokadzie, ponieważ przestępcy wykorzystują takie sytuacje do podszywania się pod bank.
Jeżeli bank poprosi o wyjaśnienie źródła lub celu pieniędzy, dobrze przygotować dokumenty odpowiadające konkretnej transakcji, na przykład umowę sprzedaży, fakturę, akt notarialny, umowę pożyczki czy potwierdzenie wcześniejszego transferu między własnymi rachunkami. Samo pytanie banku o pochodzenie środków nie oznacza oskarżenia klienta. Instytucje finansowe mają ustawowy obowiązek badania określonych operacji i w razie powstania uzasadnionych podejrzeń nie mogą ich po prostu zignorować.
Jeżeli okaże się, że blokada została dokonana na podstawie postanowienia prokuratora, zajęcia egzekucyjnego albo decyzji związanej ze STIR, samo przekonywanie konsultanta banku do odblokowania rachunku niczego nie zmieni. Bank wykonuje wtedy obowiązek nałożony przepisami lub przez właściwy organ. Trzeba ustalić numer sprawy, organ odpowiedzialny za blokadę i podstawę jej zastosowania, a następnie skorzystać z przewidzianego dla danego trybu odwołania, zażalenia lub wniosku o zwolnienie środków.
Najważniejsze jest więc to, że duży przelew sam w sobie nie oznacza automatycznej blokady konta. Może jednak stać się jedną z informacji analizowanych przez bank wraz z historią rachunku, charakterem operacji i innymi danymi. Gdy blokada rzeczywiście nastąpi, jej długość może wynosić od krótkiego zabezpieczenia instrumentu płatniczego, przez 72 lub 96 godzin przewidziane w niektórych procedurach, aż po wielomiesięczne ograniczenie na podstawie decyzji właściwego organu. Dlatego pierwszym krokiem zawsze powinno być ustalenie, z którym z tych mechanizmów mamy do czynienia, zamiast zakładania, że bank po prostu „zabrał” pieniądze po wykonaniu przelewu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.