Ci Polacy żyją od wypłaty do wypłaty. Ujawniono o które osoby chodzi. Jesteś na liście?
Codzienne wydatki, trudności z zakupem mieszkania i odkładanie ważnych decyzji na później tworzą obraz sytuacji znacznej części młodych dorosłych w Polsce. Z badania Deloitte wynika, że życie od wypłaty do wypłaty deklaruje 41 proc. polskich respondentów z pokolenia Z oraz 46 proc. milenialsów. Jeszcze większa grupa uważa, że nie może sobie pozwolić na własną nieruchomość. Raport „2026 Gen Z and Millennial Survey” pokazuje, jak presja finansowa wpływa na plany rodzinne, edukacyjne i zawodowe badanych.
W Polsce problem dotyczy ponad czterech na dziesięciu badanych
Deklaracja życia od wypłaty do wypłaty opisuje poczucie ograniczonej swobody finansowej między kolejnymi wpływami. Sama w sobie nie określa jednak, ile dana osoba ma oszczędności, jaki osiąga dochód ani czy posiada majątek. W Polsce częściej wskazywali ją milenialsi, a różnica względem pokolenia Z wyniosła 5 punktów procentowych. Wyniki globalne są nieco wyższe: po 47 proc. w obu grupach. Jednocześnie na świecie widać poprawę względem edycji z 2025 r., kiedy życie od wypłaty do wypłaty deklarowało po 52 proc. przedstawicieli obu pokoleń.
|Deklaracja respondentów w Polsce
|Pokolenie Z
|Milenialsi
|Życie od wypłaty do wypłaty
|41 proc.
|46 proc.
|Brak możliwości finansowych na zakup własnej nieruchomości
|59 proc.
|52 proc.
|Odkładanie ważnych decyzji życiowych ze względu na finanse
|55 proc.
|52 proc.
|Wpływ dostępności i kosztów zakwaterowania na decyzje zawodowe
|71 proc.
|52 proc.
Własne mieszkanie poza finansowym zasięgiem większości
Najbardziej wyraźna różnica między polskimi odpowiedziami a wynikami światowymi dotyczy mieszkań. Na zakup własnej nieruchomości nie może sobie pozwolić, według własnej oceny, 59 proc. badanych „zetek” i 52 proc. milenialsów w Polsce. Globalnie takie odpowiedzi wskazało odpowiednio 51 proc. i 40 proc. respondentów. Polska przewyższa więc wynik światowy o 8 punktów procentowych w młodszej grupie oraz o 12 punktów w starszej. To deklaracje dotyczące indywidualnych możliwości finansowych, które pokazują, jak odległy wydaje się wielu ankietowanym cel posiadania własnego lokum.
Kwestia mieszkaniowa sięga również rynku pracy. Dostępność zakwaterowania i jego przystępność cenowa wpływają na decyzje zawodowe 71 proc. polskich respondentów z generacji Z oraz 52 proc. milenialsów. W praktyce może to oznaczać, że atrakcyjność oferty zatrudnienia zależy także od kosztów przeprowadzki, wynajmu i dojazdów. Wyższe wynagrodzenie w innym mieście może dawać niewielką poprawę sytuacji, jeśli większą część różnicy pochłonie mieszkanie. Taki sposób oceny ofert pomaga zrozumieć, dlaczego sama wysokość pensji nie przesądza o gotowości do zmiany pracy lub miejsca zamieszkania.
Rodzina, studia i własna firma muszą poczekać
Presja finansowa ma również konsekwencje wykraczające poza miesięczny budżet. W Polsce 55 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 52 proc. milenialsów deklaruje, że z powodów materialnych opóźnia ważne decyzje życiowe, takie jak założenie rodziny, dalsza edukacja czy uruchomienie działalności gospodarczej. Takie same odsetki odnotowano w wynikach globalnych. Odkładanie planów dotyczy więc ponad połowy badanych w obu grupach. W świetle tych odpowiedzi ostrożność wobec wieloletnich zobowiązań można odczytywać jako próbę dopasowania planów do możliwości finansowych.
Koszty życia i obawy o bezpieczeństwo
Koszty utrzymania znalazły się wśród najważniejszych obaw 32 proc. polskich respondentów z pokolenia Z oraz 39 proc. milenialsów. Globalnie wskazało je odpowiednio 38 proc. i 42 proc. badanych, a w skali całego raportu pozostają one najczęściej wymienianym problemem już piąty rok z rzędu. Polską specyfiką jest natomiast silny niepokój związany z wojnami i konfliktami geopolitycznymi, deklarowany przez 32 proc. „zetek” oraz 36 proc. milenialsów. Według polskiego omówienia Deloitte to niemal dwukrotnie więcej niż średnio na świecie. Badanie pokazuje zatem równocześnie presję codziennych rachunków i niepewność dotyczącą szerszego otoczenia.
Kogo objęło badanie Deloitte?
Piętnasta edycja raportu opiera się na ankiecie internetowej przeprowadzonej od 24 listopada 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. Wzięło w niej udział 22 595 osób z 44 krajów, w tym kilkaset z Polski. Zgodnie z metodologią globalnego raportu do badanej grupy pokolenia Z zaliczono osoby urodzone w latach 1995–2007, a do milenialsów roczniki 1983–1994. Są to przedziały przyjęte na potrzeby tej konkretnej analizy; badanie nie obejmowało osób poniżej 18. roku życia. Polski komunikat z wynikami opublikowano 20 maja 2026 r., dlatego przytoczone liczby opisują odpowiedzi zebrane na przełomie 2025 i 2026 r. Odsetki dotyczą deklaracji respondentów z określonych grup, a nie całej ludności Polski.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.