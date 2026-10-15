Ci Polacy żyją od wypłaty do wypłaty. Ujawniono o które osoby chodzi. Jesteś na liście?

15 października 2026 06:30 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Codzienne wydatki, trudności z zakupem mieszkania i odkładanie ważnych decyzji na później tworzą obraz sytuacji znacznej części młodych dorosłych w Polsce. Z badania Deloitte wynika, że życie od wypłaty do wypłaty deklaruje 41 proc. polskich respondentów z pokolenia Z oraz 46 proc. milenialsów. Jeszcze większa grupa uważa, że nie może sobie pozwolić na własną nieruchomość. Raport „2026 Gen Z and Millennial Survey” pokazuje, jak presja finansowa wpływa na plany rodzinne, edukacyjne i zawodowe badanych.

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Portfel wypchany pieniędzmi. Fot. RomanR / Shutterstock
Fot. RomanR / Shutterstock

W Polsce problem dotyczy ponad czterech na dziesięciu badanych

Deklaracja życia od wypłaty do wypłaty opisuje poczucie ograniczonej swobody finansowej między kolejnymi wpływami. Sama w sobie nie określa jednak, ile dana osoba ma oszczędności, jaki osiąga dochód ani czy posiada majątek. W Polsce częściej wskazywali ją milenialsi, a różnica względem pokolenia Z wyniosła 5 punktów procentowych. Wyniki globalne są nieco wyższe: po 47 proc. w obu grupach. Jednocześnie na świecie widać poprawę względem edycji z 2025 r., kiedy życie od wypłaty do wypłaty deklarowało po 52 proc. przedstawicieli obu pokoleń.

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Deklaracja respondentów w Polsce Pokolenie Z Milenialsi
Życie od wypłaty do wypłaty 41 proc. 46 proc.
Brak możliwości finansowych na zakup własnej nieruchomości 59 proc. 52 proc.
Odkładanie ważnych decyzji życiowych ze względu na finanse 55 proc. 52 proc.
Wpływ dostępności i kosztów zakwaterowania na decyzje zawodowe 71 proc. 52 proc.

Własne mieszkanie poza finansowym zasięgiem większości

Najbardziej wyraźna różnica między polskimi odpowiedziami a wynikami światowymi dotyczy mieszkań. Na zakup własnej nieruchomości nie może sobie pozwolić, według własnej oceny, 59 proc. badanych „zetek” i 52 proc. milenialsów w Polsce. Globalnie takie odpowiedzi wskazało odpowiednio 51 proc. i 40 proc. respondentów. Polska przewyższa więc wynik światowy o 8 punktów procentowych w młodszej grupie oraz o 12 punktów w starszej. To deklaracje dotyczące indywidualnych możliwości finansowych, które pokazują, jak odległy wydaje się wielu ankietowanym cel posiadania własnego lokum.

Kwestia mieszkaniowa sięga również rynku pracy. Dostępność zakwaterowania i jego przystępność cenowa wpływają na decyzje zawodowe 71 proc. polskich respondentów z generacji Z oraz 52 proc. milenialsów. W praktyce może to oznaczać, że atrakcyjność oferty zatrudnienia zależy także od kosztów przeprowadzki, wynajmu i dojazdów. Wyższe wynagrodzenie w innym mieście może dawać niewielką poprawę sytuacji, jeśli większą część różnicy pochłonie mieszkanie. Taki sposób oceny ofert pomaga zrozumieć, dlaczego sama wysokość pensji nie przesądza o gotowości do zmiany pracy lub miejsca zamieszkania.

Rodzina, studia i własna firma muszą poczekać

Presja finansowa ma również konsekwencje wykraczające poza miesięczny budżet. W Polsce 55 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 52 proc. milenialsów deklaruje, że z powodów materialnych opóźnia ważne decyzje życiowe, takie jak założenie rodziny, dalsza edukacja czy uruchomienie działalności gospodarczej. Takie same odsetki odnotowano w wynikach globalnych. Odkładanie planów dotyczy więc ponad połowy badanych w obu grupach. W świetle tych odpowiedzi ostrożność wobec wieloletnich zobowiązań można odczytywać jako próbę dopasowania planów do możliwości finansowych.

Koszty życia i obawy o bezpieczeństwo

Koszty utrzymania znalazły się wśród najważniejszych obaw 32 proc. polskich respondentów z pokolenia Z oraz 39 proc. milenialsów. Globalnie wskazało je odpowiednio 38 proc. i 42 proc. badanych, a w skali całego raportu pozostają one najczęściej wymienianym problemem już piąty rok z rzędu. Polską specyfiką jest natomiast silny niepokój związany z wojnami i konfliktami geopolitycznymi, deklarowany przez 32 proc. „zetek” oraz 36 proc. milenialsów. Według polskiego omówienia Deloitte to niemal dwukrotnie więcej niż średnio na świecie. Badanie pokazuje zatem równocześnie presję codziennych rachunków i niepewność dotyczącą szerszego otoczenia.

Kogo objęło badanie Deloitte?

Piętnasta edycja raportu opiera się na ankiecie internetowej przeprowadzonej od 24 listopada 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. Wzięło w niej udział 22 595 osób z 44 krajów, w tym kilkaset z Polski. Zgodnie z metodologią globalnego raportu do badanej grupy pokolenia Z zaliczono osoby urodzone w latach 1995–2007, a do milenialsów roczniki 1983–1994. Są to przedziały przyjęte na potrzeby tej konkretnej analizy; badanie nie obejmowało osób poniżej 18. roku życia. Polski komunikat z wynikami opublikowano 20 maja 2026 r., dlatego przytoczone liczby opisują odpowiedzi zebrane na przełomie 2025 i 2026 r. Odsetki dotyczą deklaracji respondentów z określonych grup, a nie całej ludności Polski.

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