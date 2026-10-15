Ciało 75-latka w garażu w Żyrardowie. Doszło do zbrodni
Policjanci z Żyrardowa zatrzymali 77-letniego mężczyznę w związku ze śmiercią 75-latka, którego ciało znaleziono w jednym z garaży na terenie miasta. Zatrzymany usłyszał zarzut zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Służby otrzymały informację o osobie niedającej oznak życia od syna zmarłego. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, a dokładne okoliczności śmierci mężczyzny pozostają przedmiotem śledztwa.
Syn zawiadomił policję, na miejsce przybył lekarz. Szybko okazało się, że doszło do zbrodni
Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie 11 października około godziny 8:30. Syn 75-latka poinformował, że w garażu znajduje się mężczyzna, który nie daje oznak życia. Na miejsce wysłano patrol, który zastał zgłaszającego oraz właściciela posesji. Wewnątrz garażu funkcjonariusze znaleźli 75-latka leżącego na podłodze, a wezwany lekarz stwierdził jego zgon.
77-latek usłyszał zarzut zabójstwa i trafił do aresztu
Na miejscu przeprowadzono czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, a w związku ze sprawą zatrzymano 77-latka. Śledczy przedstawili mu zarzut zabójstwa. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, podejrzany miał doprowadzić do śmierci 75-letniego mężczyzny, działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia go życia. Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Żyrardowie uwzględnił ten wniosek 13 października i zdecydował o izolacji podejrzanego na trzy miesiące. Policja nie podała w komunikacie szczegółów dotyczących obrażeń ani sposobu, w jaki doszło do śmierci mężczyzny.
Za czyn opisany w art. 148 § 1 Kodeksu karnego grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 10 lat albo dożywotnie pozbawienie wolności. Mężczyzna pozostaje podejrzanym, a zastosowany wobec niego areszt jest środkiem zapobiegawczym na czas postępowania. W policyjnym komunikacie nie wskazano motywu ani nie opisano relacji łączącej obu mężczyzn. Ustalenie, co dokładnie wydarzyło się w garażu i jakie okoliczności doprowadziły do śmierci 75-latka, należy do prowadzących śledztwo.
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