Cywilni piloci dronów zasilą polską armię! MON tworzy Dron Legion do wsparcia żołnierzy
Polska armia otwiera się na cywilnych specjalistów od bezzałogowców. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział utworzenie formacji Dron Legion, która zrzeszy licencjonowanych pilotów, entuzjastów technologii FPV oraz ochotników chcących wesprzeć Siły Zbrojne RP. Zobacz, jak wojsko zamierza wykorzystać potencjał operatorów i dlaczego bezzałogowiec trafi do każdej drużyny bojowej!
Generał Bartoszek na czele projektu. Drony w każdej drużynie i współpraca z AW149
Koncepcja zaangażowania cywilnych ekspertów w struktury obronne państwa zyskuje realny wymiar. Podczas manewrów „Blue Eye-26” na poligonie w Nowym Glinniku, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oficjalnie ogłosił powstanie Dron Legionu. Misję sformowania nowej jednostki i opracowania ram operacyjnych powierzono gen. Bartoszkowi. Formacja ma funkcjonować analogicznie do sprawdzonych już inicjatyw – Cyberlegionu oraz Medlegionu – tworząc elastyczny pomost między strukturami wojskowymi a wykwalifikowanymi obywatelami.
Szkolenia w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej udowodniły, że współczesne pole walki wymaga natychmiastowej integracji bezzałogowców z klasycznymi pododdziałami naziemnymi oraz nowoczesnymi śmigłowcami bojowymi AW149. Wicepremier podkreślił, że docelowo bezzałogowy aparat latający musi znaleźć się na stałym wyposażeniu absolutnie każdej drużyny Wojska Polskiego. W ślad za tym zlecono kompleksowy audyt państwowych zdolności w zakresie systemów antydronowych, algorytmów sztucznej inteligencji wspomagających celowanie oraz tanich środków precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
Od amunicji krążącej po FPV. Kto założy wojskowy mundur?
Pomysł włączenia cywilów w obronę przestrzeni powietrznej kiełkował od wiosny 2025 roku, kiedy to przy okazji podpisywania umów na dostawy rodzimej amunicji krążącej Warmate szef MON zapowiedział budowę ram prawnych dla pasjonatów technologii bezzałogowych. Dron Legion ma otworzyć drzwi dla szerokiej grupy ochotników: od licencjonowanych operatorów komercyjnych i konstruktorów, przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), aż po działaczy obrony cywilnej i zawodników wyścigów dronów.
Chociaż resort nie przedstawił jeszcze ostatecznego regulaminu rekrutacji ani harmonogramu naboru, apel ministra był jednoznaczny: armia potrzebuje unikalnych nawyków i wiedzy ludzi, którzy bezzałogowcami latają na co dzień. W dobie zautomatyzowanych konfliktów zbrojnych to właśnie zręczność operatora oraz umiejętność ominięcia wrogich zagłuszarek radiowych decydują o powodzeniu operacji i ocaleniu życia żołnierzy.
Technologiczny potencjał Warszawy. Odzew na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Apel Ministerstwa Obrony Narodowej spotkał się z natychmiastowym odzewem w stolicy, skupiającej największą w Polsce społeczność programistów, inżynierów robotyki i certyfikowanych pilotów dronów. Szczególne zainteresowanie projektem widać w warszawskich zagłębiach innowacji i nowoczesnych technologii.
W przestrzeniach coworkingowych i firmach technologicznych na terenie Woli oraz Mokotowa środowiska technologiczne już organizują grupy dyskusyjne wokół zapowiadanego naboru. Z kolei w ośrodkach akademickich i instytucjach zlokalizowanych w Śródmieściu zapowiedziano wsparcie w opracowywaniu dedykowanych symulatorów i algorytmów rozpoznania obrazowego. Pasjonaci nowinek z Mokotowa, Woli i Śródmieścia podkreślają, że stworzenie Dron Legionu to szansa na wykorzystanie ich talentu bez konieczności rezygnacji z dotychczasowej kariery cywilnej.
Kluczowe filary i założenia projektu Dron Legion
Zobacz najważniejsze fakty dotyczące nowej formacji ogłoszonej przez MON:
- Utworzenie Dron Legionu – nowa formacja zrzeszająca cywilnych operatorów i pasjonatów dronów pod wodzą gen. Bartoszka.
- Wzorzec sprawdzony w Cyberlegionie – wykorzystanie wiedzy specjalistycznej ekspertów bez konieczności stałej służby zawodowej.
- Dron w każdej drużynie Wojska Polskiego – powszechna obecność bezzałogowców na najniższych szczeblach dowodzenia.
- Integracja ze śmigłowcami AW149 – ćwiczenia naprowadzania i rozpoznania z kawalerią powietrzną w Nowym Glinniku.
- Mobilizacja talentów na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stołeczni inżynierowie i piloci gotowi do zasilenia szeregów armii.
Źródło: defence24
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.