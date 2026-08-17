Co dalej z 800 plus? Morawiecki odsłania plany Rozwoju Plus
Polska wchodzi w coraz poważniejszy kryzys demograficzny, a dotychczasowe programy wsparcia rodzin nie odwróciły spadku liczby urodzeń. W 2025 roku przyszło na świat około 238 tys. dzieci, o około 14 tys. mniej niż rok wcześniej. W tej sytuacji polityka rodzinna może stać się jednym z najważniejszych tematów nowego rozdania na polskiej prawicy. Mateusz Morawiecki buduje wokół Rozwoju Plus własne zaplecze polityczne i eksperckie, zapowiadając projekty dotyczące przyszłości i rozwoju Polski.
W debacie publicznej coraz częściej powraca przy tym fundamentalne pytanie: czy 800 plus w obecnym kształcie wystarcza, skoro liczba urodzeń nadal gwałtownie spada? Dane GUS pokazują skalę problemu, ale nie oznaczają automatycznie, że samo świadczenie odpowiada za sytuację demograficzną.
238 tys. dzieci w ciągu roku. GUS pokazuje skalę problemu
Najbardziej wymowne są liczby. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 roku w Polsce zarejestrowano około 238 tys. urodzeń żywych. Było ich o około 14 tys. mniej niż rok wcześniej.
Współczynnik urodzeń obniżył się do 6,4 na 1000 mieszkańców. Jednocześnie liczba ludności Polski spadła w ciągu roku o około 157 tys. osób.
Jeszcze bardziej niepokojąca jest długoterminowa tendencja. Współczynnik dzietności wynosił w 2024 roku 1,10, podczas gdy poziom zapewniający prostą zastępowalność pokoleń jest znacznie wyższy.
800 plus pomaga rodzinom, ale dzieci rodzi się coraz mniej
Polska przez ostatnie lata stworzyła rozbudowany system wsparcia rodzin. Obejmuje on między innymi świadczenie wychowawcze 800 plus, ulgę na dzieci, program Dobry Start, Kartę Dużej Rodziny oraz rozwiązania związane z opieką nad najmłodszymi dziećmi.
Nie można jednak utożsamiać funkcji socjalnej tych programów z ich wpływem na dzietność. Świadczenia mogą poprawiać sytuację materialną rodzin już posiadających dzieci, podczas gdy decyzja o pierwszym lub kolejnym dziecku zależy również od sytuacji mieszkaniowej, stabilności zatrudnienia, dostępności opieki czy perspektyw finansowych na wiele kolejnych lat.
Fakt pozostaje jednak bezsporny: mimo rozbudowy systemu świadczeń liczba urodzeń nadal spada.
Morawiecki buduje nowe zaplecze polityczne
W tym momencie na scenie politycznej pojawił się nowy gracz. Mateusz Morawiecki stanął na czele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Pod koniec lipca do marszałka Sejmu wpłynął wniosek dotyczący jego utworzenia. Nową formację stworzyło 40 posłów i senator związanych ze środowiskiem byłego premiera.
Morawiecki mówił przy okazji powstania klubu o działaniach o charakterze eksperckim, rozwojowym i think-tankowym. Wśród tematów, które wymieniał jako istotne dla Polaków, znalazły się między innymi portfele gospodarstw domowych, miejsca pracy, mieszkania oraz rozwój kraju.
To sprawia, że propozycje dotyczące polityki rodzinnej i odpowiedzi na kryzys demograficzny mogą stać się ważnym elementem przyszłego programu tego środowiska.
Czy 800 plus może zostać zastąpione?
Na ten moment nie ma podstaw, aby informować, że zapadła decyzja o likwidacji programu 800 plus. Nie znalazłem również oficjalnego potwierdzenia przedstawienia przez Rozwój Plus programu, zgodnie z którym świadczenie miałaby zastąpić powszechna „Pensja Rodzicielska” w wysokości minimalnego wynagrodzenia.
To bardzo istotne rozróżnienie. Dyskusja o zmianie modelu polityki rodzinnej jest czymś innym niż gotowy projekt ustawy lub oficjalnie ogłoszona propozycja konkretnego świadczenia.
4806 zł to rzeczywiście ważna kwota w 2026 roku
Kwota 4806 zł pojawiająca się w materiałach dotyczących potencjalnego nowego świadczenia nie jest przypadkowa. Tyle od 1 stycznia 2026 roku wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę.
Minimalna stawka godzinowa została natomiast ustalona na poziomie 31,40 zł. Podstawą jest rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku.
Nie oznacza to jednak, że rodzicom przysługuje albo zostało oficjalnie zapowiedziane nowe świadczenie właśnie w takiej wysokości.
Demografia może wymusić przebudowę systemu
Jedno nie ulega wątpliwości. Polska będzie musiała odpowiedzieć na problem, którego nie da się już traktować jako odległego scenariusza.
Pod koniec 2025 roku w Polsce mieszkało około 37,3 mln osób. W ciągu zaledwie roku populacja zmniejszyła się o około 157 tys. osób. Urodziło się około 238 tys. dzieci, podczas gdy liczba zgonów wyniosła około 406 tys.
To oznacza ogromną różnicę pomiędzy liczbą osób przychodzących na świat i umierających. Problem będzie stopniowo przekładał się na rynek pracy, system emerytalny, ochronę zdrowia, edukację oraz finanse samorządów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz obecnie 800 plus, nie ma podstaw, aby na podstawie opisanych doniesień zakładać likwidację świadczenia albo zastąpienie go od konkretnej daty „Pensją Rodzicielską” w wysokości 4806 zł.
Warto rozróżniać trzy etapy: polityczną dyskusję, oficjalną propozycję programową oraz projekt ustawy. Dopiero konkretne przepisy przyjęte przez parlament i podpisane zgodnie z procedurą mogą zmienić zasady wypłacania świadczeń.
Jednocześnie dane GUS pokazują, dlaczego temat może szybko wracać. 238 tys. urodzeń w 2025 roku i spadek populacji o około 157 tys. osób w ciągu roku to sygnały, których żadna duża formacja polityczna nie będzie mogła ignorować.
Dlatego rodzice powinni śledzić przede wszystkim oficjalne projekty ustaw, komunikaty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz informacje publikowane przez ZUS. Dopóki nie pojawią się konkretne przepisy, 800 plus pozostaje obowiązującym świadczeniem, a informacje o jego zastąpieniu kwotą 4806 zł należy traktować z dużą ostrożnością.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.