Kiedy wypłata 14. emerytury 2026? Rząd wreszcie ogłosił termin. Seniorzy powinni sprawdzić te daty
Miliony emerytów i rencistów dostały długo oczekiwaną odpowiedź. Rząd oficjalnie wskazał miesiąc wypłaty 14. emerytury w 2026 roku. Dodatkowe pieniądze trafią do uprawnionych już we wrześniu, ale nie każdy otrzyma pełne 1978,49 zł brutto. Przy wyższej emeryturze zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”.
14 sierpnia 2026 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Tym samym zakończyło się oczekiwanie na oficjalną decyzję dotyczącą tegorocznej czternastki.
<h2>14. emerytura 2026. Rząd wskazał wrzesień</h2>
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 sierpnia 2026 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1092, 14. emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona we wrześniu.
Nie oznacza to jednak jednego wspólnego dnia przelewu dla wszystkich seniorów.
Czternastka zostanie przekazana razem z podstawową emeryturą lub rentą. W praktyce pieniądze będą więc wypłacane zgodnie z terminami właściwymi dla poszczególnych świadczeniobiorców.
Standardowe terminy płatności przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca.
Jeżeli termin wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, pieniądze powinny zostać przekazane wcześniej, zgodnie z zasadami stosowanymi przy wypłacie świadczeń.
<h2>Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku?</h2>
Pełna czternastka odpowiada wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 roku.
To 1978,49 zł brutto.
Nie oznacza to jednak, że właśnie taką kwotę każdy uprawniony zobaczy na swoim rachunku. Od świadczenia dokonywane są wymagane prawem potrącenia, dlatego kwota netto będzie niższa.
Jeszcze ważniejsza jest wysokość podstawowej emerytury lub renty. To ona zdecyduje, czy senior otrzyma pełną czternastkę, świadczenie pomniejszone, czy nie dostanie go wcale.
<h2>Do 2900 zł pełna wypłata</h2>
Najważniejszą granicą pozostaje 2900 zł brutto miesięcznie.
Osoba pobierająca emeryturę lub rentę nieprzekraczającą tej wartości może otrzymać pełne 1978,49 zł brutto czternastej emerytury.
Po przekroczeniu 2900 zł sytuacja zaczyna się zmieniać.
Nie oznacza to jednak automatycznej utraty całej czternastki. Uruchamiany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”.
<h2>Masz więcej niż 2900 zł emerytury? Tak ZUS obniży czternastkę</h2>
Zasada jest stosunkowo prosta. Każda złotówka podstawowego świadczenia ponad próg 2900 zł zmniejsza czternastkę o 1 zł.
Przykładowo osoba otrzymująca 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł.
Obliczenie wygląda następująco:
3500 zł – 2900 zł = 600 zł
Następnie od pełnej czternastki odejmujemy 600 zł:
1978,49 zł – 600 zł = 1378,49 zł brutto
Tyle wyniesie czternasta emerytura przed odpowiednimi potrąceniami.
To ważne, ponieważ w materiale źródłowym pojawia się przy tym przykładzie kwota 1180,96 zł, która nie zgadza się z podanym działaniem matematycznym. Prawidłowym wynikiem dla wskazanych wartości jest 1378,49 zł.
<h2>Powyżej tej kwoty czternastki już nie będzie</h2>
Przepisy przewidują również minimalną wysokość wypłacanego świadczenia.
Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” czternastka wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie wypłacone.
Przy pełnej czternastce wynoszącej 1978,49 zł oznacza to, że graniczna wysokość podstawowego świadczenia wynosi 4828,49 zł brutto.
Wyliczenie wygląda następująco:
2900 zł + 1978,49 zł – 50 zł = 4828,49 zł
Osoba otrzymująca świadczenie przekraczające ten poziom nie otrzyma czternastki, ponieważ wyliczona kwota spadnie poniżej ustawowego minimum.
<h2>Kto otrzyma 14. emeryturę w 2026 roku?</h2>
Czternastka nie jest świadczeniem przeznaczonym wyłącznie dla osób pobierających klasyczną emeryturę z ZUS.
Prawo do dodatkowych pieniędzy mogą mieć również osoby otrzymujące między innymi rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną, emeryturę pomostową, okresową emeryturę kapitałową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Kluczowa będzie sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia 2026 roku.
To szczególnie ważne dla osób, które właśnie przechodzą na emeryturę albo oczekują na przyznanie jednego ze świadczeń objętych ustawą.
<h2>Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę?</h2>
Dla seniorów jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Nie trzeba składać osobnego wniosku o wypłatę czternastej emerytury.
Jeżeli dana osoba spełnia ustawowe warunki, dodatkowe świadczenie zostanie ustalone i wypłacone z urzędu.
Nie trzeba więc odwiedzać placówki tylko po to, aby wystąpić o czternastkę.
To szczególnie istotne w okresie poprzedzającym wypłaty, kiedy mogą pojawiać się fałszywe wiadomości, telefony lub strony internetowe sugerujące konieczność „aktywowania” dodatkowego świadczenia.
<h2>Nie każdy senior dostanie dodatkowe pieniądze</h2>
Istnieją również sytuacje, w których czternasta emerytura nie zostanie wypłacona.
Najczęstszy przypadek dotyczy wysokości podstawowego świadczenia. Jeśli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” pozostałoby mniej niż 50 zł brutto, dodatkowej wypłaty nie będzie.
Przepisy przewidują ponadto wyłączenia obejmujące określone grupy świadczeniobiorców.
Dlatego samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza jeszcze automatycznie prawa do czternastki.
<h2>Warszawscy seniorzy również dostaną pieniądze we wrześniu</h2>
Dla emerytów i rencistów z Warszawy obowiązują dokładnie te same ogólnopolskie zasady. Nie ma odrębnego terminu wypłat dla stolicy.
Jeżeli więc warszawski senior ma ustalony termin podstawowego świadczenia na jeden z wrześniowych terminów płatności i spełnia warunki ustawowe, właśnie wraz z tą wypłatą powinien otrzymać również należną czternastkę.
<h2>Podstawa prawna 14. emerytury w 2026 roku</h2>
Podstawę wypłaty stanowi ustawa z 26 maja 2023 roku o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Termin tegorocznej wypłaty określa natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2026 roku w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r., Dz.U. 2026 poz. 1092.
<h2>Co to oznacza dla Ciebie?</h2>
Jeżeli pobierasz emeryturę albo rentę, sprawdź przede wszystkim wysokość swojego świadczenia brutto oraz standardowy termin jego wypłaty.
Jeżeli świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto, możesz liczyć na pełną czternastkę w wysokości 1978,49 zł brutto.
Jeśli otrzymujesz więcej niż 2900 zł, odejmij od swojej emerytury lub renty 2900 zł. Otrzymaną różnicę należy następnie odjąć od 1978,49 zł. W ten sposób można w przybliżeniu ustalić wysokość czternastki brutto.
Przykładowo:
3000 zł emerytury = 1878,49 zł czternastki brutto
3500 zł emerytury = 1378,49 zł czternastki brutto
4000 zł emerytury = 878,49 zł czternastki brutto
4500 zł emerytury = 378,49 zł czternastki brutto
Przy świadczeniu przekraczającym 4828,49 zł brutto wyliczona czternastka spada poniżej minimalnych 50 zł i nie zostanie wypłacona.
Najważniejsza wiadomość jest już jednak oficjalna: 14. emerytura w 2026 roku trafi do uprawnionych we wrześniu. Nie trzeba składać wniosku, a pieniądze zostaną wypłacone razem z właściwym świadczeniem emerytalnym lub rentowym.
To dobry moment, aby sprawdzić wysokość swojej emerytury brutto i policzyć, jaka kwota może pojawić się we wrześniowej wypłacie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.