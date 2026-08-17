Mieszkasz w Warszawie lub pod Warszawą? Ruszają kontrole. Termin na dokumenty mija już 31 sierpnia
Właściciele domów jednorodzinnych w Warszawie lub podwarszawskich gminach, korzystający z szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, powinni już teraz sprawdzić, czy mają komplet dokumentów potwierdzających legalne pozbywanie się nieczystości. W wielu gminach w całej Polsce trwają właśnie kontrole z terminem na dostarczenie dokumentów wyznaczonym na 31 sierpnia 2026 roku.
Skąd bierze się obowiązek kontroli?
Podstawą jest ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a konkretnie jej artykuł 6 ustęp 5aa, który nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustawowy obowiązek przeprowadzenia kontroli każdej nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków co najmniej raz na dwa lata. To nie jest więc doraźna, jednorazowa akcja jednej czy dwóch gmin – to ogólnokrajowy, ustawowy obowiązek, który poszczególne samorządy realizują według własnych, lokalnych harmonogramów.
Konkretny przykład – jak wygląda to w praktyce
Jak informowała GazetaPrawna, jednym z aktualnie prowadzonych przykładów jest kontrola w gminie Augustów, trwająca od 18 maja do 28 sierpnia 2026 roku, z terminem przekazania dokumentów wyznaczonym na 31 sierpnia. Podobne harmonogramy, z podobnie zbliżającymi się terminami, realizują w tym samym czasie dziesiątki innych gmin w całym kraju – również w regionie podwarszawskim, gdzie znaczna część zabudowy jednorodzinnej, zwłaszcza na obrzeżach aglomeracji, wciąż nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej i korzysta z szamb lub przydomowych oczyszczalni.
Jakich dokumentów zażąda kontroler?
Podstawowym dokumentem sprawdzanym podczas kontroli jest aktualna umowa zawarta z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Sama umowa jednak nie wystarczy – urzędnicy sprawdzają też rachunki, faktury i inne dowody potwierdzające, że wywóz nieczystości faktycznie odbywa się regularnie, a nie tylko istnieje na papierze. Jak podkreślają niektóre urzędy gmin, to właśnie ta dokumentacja pozwala wykazać zarówno formalne spełnienie obowiązku, jak i rzeczywiste, systematyczne pozbywanie się ścieków, a nie tylko podpisaną kiedyś umowę, z której nikt realnie nie korzysta.
Elektroniczna ewidencja – dlaczego presja na kontrole rośnie
Od kilku lat gminy mają też obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na swoim terenie. To właśnie ta ewidencja pozwala samorządom systematycznie weryfikować, które nieruchomości mają podpisane umowy, a które mogą pozbywać się ścieków nielegalnie, na przykład odprowadzając je bezpośrednio do gruntu czy rowów melioracyjnych. Warto wiedzieć, że w 2026 roku presja na rzetelne prowadzenie takiej ewidencji dodatkowo wzrosła, ponieważ same gminy mogą zostać ukarane finansowo za niekompletne lub nieaktualne dane – co w praktyce oznacza, że sprawdzanie mieszkańców stało się dla urzędów priorytetem, a nie formalnością odkładaną na później.
Nie ma znaczenia, jak stare jest Twoje szambo
Obowiązek zgłoszenia i posiadania odpowiedniej dokumentacji dotyczy wszystkich zbiorników bezodpływowych, niezależnie od tego, kiedy zostały wybudowane – zarówno instalacji sprzed kilkudziesięciu lat, jak i tych wykonanych stosunkowo niedawno. Liczy się wyłącznie fakt bieżącego użytkowania danego zbiornika, a nie data jego powstania. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców posiadających nieruchomości bez dostępu do sieci kanalizacyjnej.
Sprawdź swoje dokumenty, zanim zrobi to za Ciebie kontroler
Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym pod Warszawą i korzystasz z szamba lub przydomowej oczyszczalni, sprawdź już teraz, czy masz aktualną umowę z uprawnioną firmą asenizacyjną oraz komplet rachunków i faktur potwierdzających regularny wywóz nieczystości za ostatnie miesiące. Skontaktuj się też z urzędem swojej gminy, żeby dowiedzieć się, czy akurat w Twojej okolicy trwa lub wkrótce ruszy zaplanowana kontrola – terminy różnią się w zależności od samorządu, więc warto znać konkretny harmonogram obowiązujący tam, gdzie faktycznie mieszkasz, zamiast opierać się na ogólnych, ogólnopolskich doniesieniach.
Jeśli Twoja umowa z firmą asenizacyjną wygasła albo nigdy formalnie jej nie zawarłeś, uregulowanie tej sprawy teraz, zanim zjawi się kontroler, jest zdecydowanie prostsze niż tłumaczenie się z braków podczas samej kontroli. Warto też upewnić się, że dane Twojej nieruchomości są aktualne w elektronicznej ewidencji prowadzonej przez gminę – jeśli od czasu ostatniego zgłoszenia zmieniłeś dostawcę usługi wywozu nieczystości albo rodzaj instalacji, zgłoszenie tej zmiany leży w Twoim własnym interesie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.